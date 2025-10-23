DAX Prognose & DAX aktuell – Analyse & Ausblick für den 23.10.2025

Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.326 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der Index das Tageshoch. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst etwas abwärts. Rasch fanden sich wieder Kaufinteressierte, dies schob den Index wieder an und über die 24.300 Punkte-Marke. Gegen Mittag haben wieder die Gewinnmitnahmen überwogen. Der Index setzte deutlicher zurück. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer dynamischen Impulsbewegung an und deutlich unter die 24.000 Punkte-Marke, wobei der Index bis zum Handelsschluss einen Teil der Verluste wieder ausgeglichen hat. Der DAX ging bei 24.168 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Key Takeaways

Bärisches Chartbild mit kurzfristiger Stabilisierung möglich:

Der DAX zeigt sich aktuell unterhalb wichtiger Durchschnittslinien (SMA20/SMA50) schwach. Eine Stabilisierung könnte jedoch an der SMA200 um 24.000 Punkte einsetzen.

Seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Tagesprognose:

Auf Basis der technischen Analyse liegt die heutige Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 55 % – mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.224 und 23.877 Punkten .

Anlegerstimmung weiter von Angst geprägt:

Der Fear & Greed Index steht bei 26 Punkten und signalisiert anhaltende Vorsicht im Markt – ein potenzieller Nährboden für kurzfristige Erholungen oder Umkehrbewegungen im DAX.

Der DAX startete am Mittwochmorgen bei 24.326 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits dort wurde das Tageshoch markiert. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine leichte Korrektur ein, bevor neue Käufer einsetzten und den Index wieder über die 24.300-Punkte-Marke trieben. Am Mittag überwogen jedoch Gewinnmitnahmen, was zu einem deutlicheren Rücksetzer führte. Der Handelstag endete mit einem Xetra-Schlusskurs bei 24.158 Punkten, was einem Tagesverlust entspricht. Nachbörslich fiel der DAX zeitweise unter die 24.000 Punkte, konnte jedoch einen Teil der Verluste wieder ausgleichen.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer vom 22.10.2025

Top-Performer: Continental (+1,99 %), Siemens Healthineers (+1,89 %), GEA (+1,80 %)

Schlusslichter: adidas (−3,55 %), Siemens Energy (−3,46 %), Infineon (−2,38 %)

Kennzahl 22.10. 21.10. Erwartet Ist Tageshoch 24.380 24.405 24.445 24.380 Tagestief 23.956 24.218 24.215 23.956 Xetra-Schluss 24.158 24.349 – – Range (Punkte) 424 187 – –

Chartanalyse & DAX Prognose im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich der DAX aktuell unter Druck. Nach einem kurzen Erholungsversuch entlang der SMA20 (24.185 Punkte) prallte der Index am Nachmittag daran ab und fiel unter die SMA200 (24.230 Punkte). Damit hat sich das Chartbild bärisch eingetrübt.

Bärisches Szenario:

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, könnte sich die Schwäche fortsetzen. Mögliche Anlaufziele liegen bei 23.840/825 Punkten und 23.710/695 Punkten.

Bullisches Szenario:

Steigt der DAX per Stundenschluss wieder über die SMA20, könnte ein Lauf zur SMA200 und darüber hinaus zur SMA50 (24.268 Punkte) folgen. Erst ein Anstieg über diese Marke würde neue Aufwärtsperspektiven eröffnen.

Kurzfristige Prognose (1h-Chart): bärisch

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem jüngsten Allzeithoch hat der DAX dynamisch korrigiert. Weder SMA20 (24.250 Punkte) noch SMA50 (24.219 Punkte) boten Halt.

Mehrere Erholungsversuche über diese Linien scheiterten in den vergangenen Tagen. Auch der Anstieg über die SMA200 (23.991 Punkte) brachte keine nachhaltige Entlastung.

Das Chartbild bleibt neutral bis leicht bärisch.

Ein klarer Trendwechsel wäre erst über der SMA50 und SMA20 zu erwarten. Solange der DAX jedoch oberhalb der SMA200 bleibt, sind kurzfristige Erholungen wahrscheinlich.

Kurzfristige Prognose (4h-Chart): neutral

DAX Ausblick für den 23.10.2025

Der DAX notiert am Morgen bei 24.190 Punkten – rund 136 Punkte unter dem gestrigen Eröffnungsniveau, aber leicht über dem Tagesschluss.

Long-Szenario (bullisch)

Kann sich der DAX über 24.190 Punkten halten, wären die nächsten Kursziele:

24.205 → 24.241 → 24.297 → 24.351 → 24.404 → 24.511 Punkte.

Short-Szenario (bärisch)

Fällt der DAX unter 24.190 Punkte, drohen Rücksetzer bis:

24.123 → 24.065 → 24.010 → 23.942 → 23.879 → 23.695 Punkte.

Wichtige DAX-Widerstände: 24.199 | 24.349 | 24.404 | 24.511

Wichtige DAX-Unterstützungen: 24.085 | 23.983 | 23.891 | 23.749

Erwartete Tagesrange: 24.224 / 24.367 – 24.008 / 23.877 Punkte

Tagesprognose: seitwärts bis leicht aufwärts

Wahrscheinlichkeiten: Bull 55 % / Bear 45 %

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 26 Punkten – im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche lag der Wert bei 23 (Extreme Fear), vor einem Monat bei 58 (Greed).

Diese deutliche Verschlechterung signalisiert eine vorsichtige Anlegerstimmung, was kurzfristig zu volatilen Bewegungen im DAX führen kann.

🔍 Fazit: DAX aktuell mit Schwächetendenzen – Korrektur oder Trendwende?

Die DAX Prognose für den 23.10.2025 zeigt ein gemischtes Bild. Kurzfristig dominiert die Schwächephase, während mittelfristig eine Stabilisierung über der SMA200 möglich bleibt. Anleger sollten die Marken 24.190 (Unterstützung) und 24.350 (Widerstand) genau beobachten.

Bleibt der DAX über diesen Schwellen, sind kurzfristige Erholungen bis 24.500 Punkte möglich.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren