Nasdaq 100 fällt trotz Regierungsöffnung

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 verliert 1,4%

FED-Zinserwartungen kippen

Google unter EU-Druck

Die US-Börsen starten trotz der Wiedereröffnung der Regierung mit klarer Schwäche in den Handelstag. Besonders stark betroffen: der Nasdaq 100 Index, der erneut deutlich verliert. Die Kombination aus neuen Zinserwartungen und Druck auf Big Tech verschlechtert das Marktumfeld spürbar. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 🔑 Drei Key Takeaways 📉 Nasdaq 100 verliert 1,4%: Trotz politischer Entspannung bleibt die Stimmung bearish.

🏦 FED-Zinserwartungen kippen: Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember sinkt auf nur noch 50%.

🧩 Google unter EU-Druck: Das EU-Verfahren gegen Google zieht Big Tech und den Nasdaq 100 mit in die Tiefe. 📊 Nasdaq 100: Schwäche trotz politischer Einigung Obwohl die USA nach über 40 Tagen endlich das Government Shutdown beendet haben, zeigt sich die US-Börse und insbesondere der Nasdaq 100 Index kaum erholt. Die Futures verlieren im frühen Handel rund 1,4%. Die Gründe dafür liegen vor allem im geldpolitischen Bereich: 🏦 FED-Szenario kehrt sich um – Zinssenkungschance sinkt massiv Noch vor wenigen Wochen lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember bei über 70%.

Heute liegt sie bei nur noch 50%. Diese Neubewertung der Geldpolitik sorgt für: stärkeren Verkaufsdruck auf wachstumsorientierte Tech-Werte

gestiegene Risikoaversion

Unsicherheit über die Wirtschaftsaussichten Bemerkenswert: Dies passiert trotz eines schwächeren US-Dollars, der normalerweise Tech-Aktien stützt. 🔎 Google unter EU-Ermittlungen – zusätzlicher Belastungsfaktor 💥 Die EU-Kommission hat eine neue Untersuchung gegen Google eingeleitet, die sich auf wettbewerbsrechtliche Aspekte konzentriert. Folgen für die Märkte: 🔻 Google verliert rund 3%

💣 Ein einzelner Tech-Riese zieht den gesamten Nasdaq 100 sichtbar nach unten

📉 Erneute Sorgen über regulatorische Risiken für Big Tech Für den technologiegeladenen Nasdaq 100 sind solche Nachrichten besonders empfindlich. 📉 Fazit: Nasdaq 100 bleibt angeschlagen – Risiko überwiegt ⚠️ Der Start in den Handelstag zeigt klar:

Die Wiedereröffnung der US-Regierung reicht nicht aus, um die Märkte zu stabilisieren. Zwei Faktoren dominieren die Schwäche:

1️⃣ Fallende Erwartungen an eine schnelle Zinssenkung durch die FED

2️⃣ Neue regulatorische Risiken für Big Tech – speziell Google ➡️ Der Nasdaq 100 Index dürfte kurzfristig unter erhöhtem Druck bleiben.

Nasdaq 100 Index Chart (H1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

