US Börsenstart: Börse fällt trotz Regierungsöffnung

Die US Börse reagiert am heutigen Handelstag überraschend negativ auf das Ende des Government Shutdowns.
Während Amerikaner die Wiedereröffnung staatlicher Einrichtungen feiern, zeigen die Märkte wenig Begeisterung.
Die Wall Street startet mit deutlichen Verlusten, angeführt von Technologie- und Einzelhandelswerten.
💡 Drei Key Takeaways
-
📉 Tech-Aktien unter Druck: Nasdaq 100 verliert rund 1 %, S&P 500 und Russell 2000 folgen mit –0,5 %.
-
💵 US-Dollar schwächer: Der Dollar Index fällt auf ein 3-Wochen-Tief – über 0,2 % Minus.
-
🚀 Cisco & Alibaba überraschen: Cisco überzeugt mit starken Zahlen, während Alibaba mit einem neuen KI-Modell für Aufsehen sorgt.
🏛️ Regierungsöffnung bringt keine Börsenrallye 🎯
Nach über 40 Tagen Stillstand kehrt in den USA wieder Normalität in Verwaltung und Behörden ein.
Trotzdem bleibt die Stimmung an der Börse USA verhalten:
-
Nasdaq 100: –1,0 %
-
S&P 500: –0,5 %
-
Russell 2000: –0,5 %
Anleger hatten offenbar bereits mit einer Einigung gerechnet – nun richtet sich der Blick wieder auf die Wirtschaftsdaten und die Zinspolitik der Federal Reserve.
💵 Schwacher US-Dollar & gemischte Sektortrends 💱
Der US-Dollar verliert gegen fast alle Hauptwährungen.
Der Dollar Index sinkt um 0,2 % und erreicht damit sein niedrigstes Niveau seit drei Wochen.
Am besten entwickeln sich heute Gesundheitsaktien, während der Industriesektor moderat nachgibt.
Technologie und Einzelhandel führen dagegen die Verliererliste an.
🏢 Unternehmens-News aus der Börse USA 💼
🔹 Cisco (CSCO.US)
Aktie steigt vorbörslich um +7 %, nachdem das Unternehmen bei Umsatz und EPS übertraf und die Prognosen deutlich anhob.
🔹 Alphabet (GOOGL.US)
Aktie fällt um –1,5 % – EU-Regulierer prüfen potenziell unfaire Geschäftspraktiken.
🔹 Dollar Tree (DLTR.US)
Verliert –3 % nach einer negativen Analystenbewertung, die auf Wachstumsrisiken hinweist.
🔹 Nike (NKE.US)
Steigt um +2 %, gestützt durch eine positive Empfehlung von Wells Fargo – Anleger erwarten starke Umsätze im Weihnachtsgeschäft.
🔹 FireFly (FLY.US)
Springt um +20 %, nachdem die Rückkehr der Alpha Rocket angekündigt wurde – starkes Signal für den Raumfahrtsektor.
🔹 Anglogold (AU.US)
Gewinnt +3 % dank steigender Goldpreise und steigender Nachfrage nach Edelmetallen.
🔹 Alibaba (BABA.US)
Aktie steigt +5 %, nachdem das Unternehmen ein eigenes KI-Modell als ChatGPT-Konkurrenz präsentiert hat.
🔹 Rigetti Computing (RGTI.US)
Verliert –3 %, da Investoren weiterhin aus dem Quantum-Tech-Sektor flüchten.
💬 Makrodaten & Termine 🗓️
Heute stehen wichtige US-Daten und Fed-Reden im Fokus:
-
🛢️ EIA-Bericht zu Öl- und Benzinlagerbeständen
-
🗣️ Reden von Alberto Musalem (Fed St. Louis) und Beth M. Hammack (FOMC) zur Geldpolitik
Diese Veröffentlichungen könnten kurzfristig Einfluss auf die US-Börsen und den US-Dollar nehmen.
💬 Fazit – US Börse mit verhaltenem Start trotz politischem Fortschritt 📉
Obwohl die US-Regierung wieder arbeitet, bleibt die Stimmung an der Wall Street gedämpft.
Anleger fokussieren sich auf Unternehmenszahlen, Zinserwartungen und Wechselkursentwicklungen.
Die Börse USA zeigt: Politische Entspannung allein reicht nicht aus – die Märkte wollen klare wirtschaftliche Signale.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
