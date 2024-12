Nasdaq 100: Index gab am Nachmittag dynamisch nach🔴tägliche Prognose vom 10.12.2024

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 21.651 Punkten. Der Index stieg am Morgen zun√§chst an. Im Zuge der Aufw√§rtsbewegung ging es √ľber die 21.700 Punkte, allerdings hat es der Nasdaq es nicht geschafft, sich auch √ľber dieser Marke festzusetzen. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Noteirungen zun√§chst moderat, am Nachmittag dann dynamisch nach. Am Abend konnte sich der Nasdaq im Bereich der 21.500 Punkte-Marke festsetzen, gab diese Marke aber im sp√§ten Handel auf.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 21.507 Punkten). Bereits am sp√§ten Vormittag wurde diese Linie angelaufen und unterschritten. Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Nasdaq nachfolgend erfolglos versucht hat sich per Stundenschluss wieder √ľber diese Linie zu schieben und festzusetzen. Am Nachmittag wurde auch die SMA50 (aktuell bei 21.551 Punkten) im Rahmen eines dynamischen R√ľcksetzers unterschritten.

Damit hat sich das Stundenchart eingetr√ľbt. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 21.430 Punkte und dann die SMA200 (aktuell bei 21.251 Punkten) sein.

Sollten sich heute im Handelsverlauf Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 / SMA50 gehen. Im Stundenchart ist erkennbar, dass die¬†SMA50 im Rahmen der letzten R√ľcksetzer ein guter Support gewesen ist. Denkbar ist, dass dieser jetzt ein h√§rterer Widerstand sein k√∂nnte. Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss der Nasdaq sich per Stundenschluss wieder √ľber der SMA50 etablieren. Ob dazu heute die Kraft reicht, bleibt abzuwarten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat sich in den letzten Handelstagen mehrmals an der SMA200 (aktuell bei 20.863 Punkten) stabilisieren k√∂nnen. Dies kann aus dem Chart sehr gut herausgelesen werden. Es ging im weiteren Handelsverlauf zun√§chst moderat aufw√§rts, wobei die SMA50 (aktuell bei 21.286 Punkten) zun√§chst ein Deckel gewesen ist. Diese Linie konnte mit einem GAP up √ľberwunden werden. Der Nasdaq hatte nachfolgend aber Probleme weiter aufw√§rtszulaufen. Es ging zun√§chst noch einmal unter die SMA20 (aktuell bei 21.535 Punkten), wobei die¬†SMA50 diesmal ein guter und belastbarer Support gewesen ist. Mit dem Move zur√ľck √ľber die SMA20 wurde die Aufw√§rtsbewegung gestartet, die bis an die 21.650 Punkte ging. Wesentliche R√ľcksetzer wurden in den letzten Handelstagen nicht zugelassen. Diese haben sich erst zu Wochenbeginn eingestellt. Im Chart ist erkennbar, dass der R√ľcksetzer gestern an und unter die SMA20 ging.

Die Bullen m√ľssen auf jeden Fall daf√ľr Sorge tragen, dass sich der Nasdaq zur√ľck √ľber die SMA20 schieben und festsetzen kann. Gelingt dieses Vorhaben, so k√∂nnte es √ľbergeordnet in Richtung der 21.750/75 Punkte und dann an die 22.000 Punkte gehen.

Gelingt die Bewegung √ľber die SMA20 aber nicht, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Nasdaq den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Weitere Abgaben k√∂nnten sich einstellen, die die Perspektive haben die SMA50 zu erreichen.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.459 Punkten und damit 192 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.459 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.471/73, bei 21.485/87, bei 21.503/05, bei 21.519/21, bei 21.535/37, bei 21.549/51, bei 21.568/70, bei 21.585/87, bei 21.597/99, bei 21.612/14, bei 21.628/30, bei 21.647/49, bei 21.660/62 und dann bei 21.677/79 Punkten anlaufen. √úber der 21.677/79 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.684/86, bei 21.701/03, bei 21.719/21, bei 21.732/34, bei 21.751/53, bei 21.766/68, bei 21.784/86, bei 21.801/03, bei 21.819/21, bei 21.835/37 bzw. bei 21.850/52 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.459 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.442/40, bei 21.428/26, bei 21.411/09, bei 21.389/87, bei 21.373/71, bei 21.355/53, bei 21.340/38, bei 41.324/22 und dann bei 21.310/08 Punkten laufen. Unter der 21.310/08 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.294/93, bei 21.279/77, bei 21.265/63, bei 21.248/46, bei 21.234/32, bei 21.217/15, bei 21.205/03, bei 21.188/86, bei 21.169/67 bzw. bei 21.151/49 Punkten erreichbar.

 

Nasdaq Widerstände

21.507/35/51

21.717/36

21.915

22.019/48

22.236

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.435

21.381/17

21.286/51

21.185

21.054

20.863

20.721

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  60 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.570 Punkte / 21.649 Punkte bis 21.353 Punkte / 21.246 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

 

