💡 Die Wall Street erholt sich nach der bärischen Reaktion vom Mittwoch auf die Entscheidung der Fed US-Aktien verzeichnen zum Ende der Woche starke Gewinne, nachdem sich die Anleger nach Powells hawkischen Kommentaren am Mittwoch erholt haben. Obwohl der oberste Banker der Fed angedeutet hat, dass ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld angesichts des Inflationsdrucks zu einer langsameren Senkung der Zinssätze führen könnte, blieb die allgemeine Richtung der geldpolitischen Veränderungen für den Aktienmarkt selbst gleich, nämlich eine allmähliche Lockerung der finanziellen Bedingungen im Inland. Allerdings schien eine Abwärtskorrektur gerechtfertigt, da die globalen Indizes seit Tagen neue historische Höchststände erreichten. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 Heute erwies sich die von der Zentralbank bevorzugte Inflationskennzahl für November als schwach und deutete nicht auf größere Inflationsprobleme hin. Der Kern-PCE-Index, der Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg gegenüber Oktober um 0,1 % und gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Der monatliche Anstieg war der langsamste seit Mai dieses Jahres. Eine positive Erholung ist auch bei US-Anleihen zu beobachten, die nach der Fed-Konferenz starke Abschläge verzeichneten. Die Renditen 10-jähriger Anleihen näherten sich den Höchstständen von Ende Mai dieses Jahres (d. h. dem Niveau vor Beginn des Zinssenkungszyklus). Derzeit liegen die Renditen bei ca. 4,49 %. Der Preis des Nasdaq-100-Index-Kontrakts verzeichnet einen starken Aufschwung und legt um mehr als 1,6 % zu. Der Preis stoppte in den letzten 50 Sitzungen in der Nähe des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA50, die dunkelblaue Linie auf dem Chart) bei etwa 20100 Punkten. Gleichzeitig markierte dieses Niveau die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals, in dem sich der Kontrakt seit September 2024 befindet. Nasdaq 100 Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB

