📈Nasdaq 100 legt um 1,8 % zu

ūüóĹDie Stimmung an der Wall Street verbessert sich. Die Wall-Street-Index-Futures erholen sich heute nach den gestrigen Verlusten, wobei der Nasdaq 100 mit einem Anstieg von fast 1,8 % die Gewinne anf√ľhrt. Das Wachstum wird haupts√§chlich von den amerikanischen ‚ÄěBig Tech‚Äú-Unternehmen getragen. Unter ihnen schneiden Amazon (AMZN.US) , Apple (AAPL.US) und Meta Platforms (META.US) am besten ab. Der Anstieg wird auch durch starke Ergebnisse von Unternehmen aus dem Software- und Unterhaltungssektor unterst√ľtzt, wobei Netflix um fast 6 % zulegt und neue historische H√∂chstst√§nde erreicht. Die Tesla-Aktie legt vor der Bekanntgabe der Ergebnisse, die das Unternehmen heute nach B√∂rsenschluss in den USA pr√§sentieren wird, um fast 4 % zu.

Der schw√§chere Richmond-Fed-Bericht hat die Anleger heute nicht vom Aktienmarkt abgeschreckt, und die Prognose des Internationalen W√§hrungsfonds, der das US-BIP f√ľr dieses Jahr von 2,8 % auf 1,7 % im Jahresvergleich gesenkt hat, fiel ‚Äěmilder‚Äú aus als erwartet. Mehrere Banken wiesen auch darauf hin, dass Trump Jerome Powell wahrscheinlich nicht entlassen wird, da dies das US-Finanzsystem destabilisieren w√ľrde, was dem Pr√§sidenten bewusst ist.

Die Gewinne werden in erster Linie durch die Fortschritte gest√ľtzt, die das Wei√üe Haus in den Handelsverhandlungen mit Partnern vermeldet hat, denen die USA am Unabh√§ngigkeitstag Vergeltungsz√∂lle auferlegt hatten. Laut dem Pressesprecher des Wei√üen Hauses, Leavitt, traf sich das Sonderteam f√ľr internationalen Handel diese Woche mit Vertretern aus 34 L√§ndern und signalisierte, dass die Vereinbarungen mit Japan und Indien fast abgeschlossen seien. Unterdessen zeigte sich US-Finanzminister Bessent zuversichtlich, dass eine Einigung mit China noch m√∂glich sei. ¬† Die Ergebnisse von Unternehmen wie 3M und GE Aerospace, die heute ihre Zahlen vorgelegt haben, fielen besser aus als erwartet und sorgten f√ľr eine Aufhellung der Stimmung an den US-Aktienm√§rkten, mit Ausnahme des Verteidigungssektors, der heute der ‚Äěgr√∂√üte Verlierer‚Äú ist. Die Aktien von Raytheon Technologies sind um mehr als 10 % gefallen, w√§hrend die Aktien von Lockheed Martin und Northrop Grumman ebenfalls stark nachgeben. Die gr√∂√üten Unternehmen des US-Verteidigungssektors entt√§uschten die Anleger mit ihren Berichten, obwohl sie Umsatz und Gewinn √ľber den Prognosen lagen, wurden die Markterwartungen nicht erf√ľllt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Der Nasdaq 100-Futures-Kontrakt bewegte sich im Vergleich zum gestrigen Ausverkauf kurzzeitig in den positiven Bereich. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

