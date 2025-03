Die FED hat am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins unverĂ€ndert bei 4,25 – 4,5% belassen. Wie erwartet lag der Hauptfokus auf den sogenannten „Economic Projections“ und dem „Dot Plot“, also der Erwartung der stimmberechtigten FED-Mitglieder, wo das Leitzinsniveau Ende des Jahres 2025 steht – hier gab es eigentlich auch keine große Überraschung, aber die positive Reaktion am US-Aktienmarkt offenbart, dass ein Großteil einer Sorge auf einen geldpolitisch restriktiveren Kurs eingepreist zu sein scheint und wir einen kurzfristigen Boden gefunden haben dĂŒrften. Nasdaq 100 nach der FED 🔮 20.000 am Donnerstag im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktienindex Trading 🔮 Nasdaq 100 Handelsideen 🔮 Nasdaq 100 Prognose & Ausblick â–ș Nasdaq 100: US6311011026 | WKN: A0AE1X | Ticker: US100.cash Sowohl der breit gefasste S&P 500, als auch der Tech-orientierte Nasdaq 100 schlossen mehr als 1% im Plus und prĂ€sentieren sich auch heute vorbörslich positiv, wĂ€hrend der DAX weiter im erwarteten Korrekturmodus folgend auf das Kippen der Schuldenbremse am Dienstag und offenbart, dass ein Großteil dieser Erwartung in den vergangenen Wochen bereits eingepreist wurde. Blicken wir auf da, was uns die FED am Mittwoch geliefert hat: wĂ€hrend der „Dot Plot“ fĂŒr das Ende des Jahres 2025 unverĂ€ndert bei 3,75 – 4% liegt und somit ein Großteil der stimmberechtigten FED-Mitglieder zwei 25 Basispunktzinssenkungen erwarten, gehen die FED-Offiziellen von einem Wirtschaftswachstum fĂŒr 2025 von nur noch 1,7% gegenĂŒber vorher erwarteten 2,1% aus. Zudem sieht die FED eine marginal höhere Arbeitslosenquote von 4,4% gegenĂŒber vorherigen 4,3% und eine leicht höhere Inflation, sieht laut ihres bevorzugten Inflations-Messinstrument, dem PCE-Preisindex ein Preisniveau von 2,7% gegenĂŒber vorherigen 2,5%. Das bedeutet zunĂ€chst zusammengefasst: die FED hat also ihre Prognose fĂŒr das US-Wirtschaftswachstum nach unten und fĂŒr die Inflation und Arbeitslosenzahlen nach oben korrigiert – was alles andere als gut fĂŒr die US-Wirtschaft und somit auch den Aktienmarkt klingt. Warum also die positive Reaktion in US-Aktien? Ich denke, dass as vor allem damit zusammenhĂ€ngt, dass der US-Aktienmarkt innerhalb der vergangenen vier Wochen eine deutlichere Korrektur zu sehen bekommen hat, der S&P500 rund 10%, der Nasdaq100 rund 13% von seinen Allzeithochs korrigiert hat, diesen skeptischen Ausblick fĂŒr die US-Konjunktur, primĂ€r durch die seitens der Trump-Administration verhĂ€ngten Importzölle. Am Terminmarkt via des FED Watch Tool lĂ€sst sich nun bereits erkennen, dass die Spekulation rund um drei 25 Basispunktzinssenkungen seit gestern Abend wieder deutlicher anzog, ein Indiz, dass der Markt etwas in die Richtung sagt, wie: „Macht Trump mit seinen Importzöllen weiter und kĂŒhlt sich die US-Wirtschaft ab, kommt auch ganz natĂŒrlich die Inflation runter – was die FED eher frĂŒher als spĂ€ter zu geldpolitischen Lockerungen zwingt!“ Ausgehend hiervon scheint meinerseits nicht auszuschließen, dass wir zeitnah in US-Aktien zu einer tieferen Erholung ansetzen, wobei am Donnerstag die Linie im Sand im Nasdaq 100 im Bereich um die gestrigen „FED-Hochs“ um 19.950 Punkte liegen dĂŒrfte. Gelingt es den Bullen zĂŒgig zur Eröffnung der Wall Street, den Nasdaq 100 ĂŒber die 19.950 bzw. rund gesprochen 20.000er Marke zu befördern, wĂ€re in den kommenden Tagen ein Push bis in Gefilde um 20.600/700 Punkte durchaus im Bereich des Möglichen. Kommt es auf der Kehrseite zu einem Fall zurĂŒck in die jĂŒngste Konsolidierungszone und sogar unter die 19.600er Marke, wĂ€re dies alles andere als ein positives Signal und eine Attacke auf die 19.000er Region wĂ€re durchaus denkbar. Nasdaq 100 Chartanalyse – m30: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:   Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

