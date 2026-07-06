Nasdaq 100 Prognose: Schwaches Chartbild belastet - Nasdaq 100 Analyse für den 06.07.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 29.616 Punkten. Der Index hat sich am Freitag, nach dem Rücksetzer am Vortag weiter moderat aufwärtsschieben können. Bedingt durch den verkürzten Handel sind wesentliche Impulse ausgeblieben.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: Extreme Volatilität prägt den Handel

Der Donnerstag verlief für Anleger äußerst turbulent.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Der Nasdaq 100 startet schwächer in die neue Handelswoche und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.

Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stundenchart bleibt das technische Gesamtbild vorerst bärisch.

Erst ein nachhaltiger Ausbruch über SMA50 und SMA200 würde die Chancen auf eine größere Erholung deutlich verbessern.

Die hohe Volatilität zeigt, wie sensibel der Technologiesektor derzeit auf Marktimpulse reagiert.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 29.616 Punkten. Nach dem Rücksetzer vom Vortag konnte sich der Technologieindex zwar leicht erholen, größere Impulse blieben aufgrund des verkürzten US-Handelstages jedoch aus. Das Tageshoch wurde bei 29.746 Punkten markiert, während das Tagestief bei 29.613 Punkten lag. Mit einer Handelsspanne von lediglich 133 Punkten verlief die Sitzung ausgesprochen ruhig.

Zum Wochenstart notiert der Nasdaq bei 29.590 Punkten und damit 26 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Umfeld angespannt, da mehrere wichtige gleitende Durchschnitte aktuell als Widerstandszone fungieren.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Freitag zunächst unter der SMA200, konnte diese im Handelsverlauf zwar zurückerobern, scheiterte jedoch an der SMA50. Im frühen Montagshandel wurden beide Durchschnittslinien erneut unterschritten.

Damit bleibt das kurzfristige Chartbild klar angeschlagen.

Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 (aktuell 29.657 Punkte) bleibt, ist mit einer Fortsetzung der Konsolidierung zu rechnen. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen im Bereich von:

29.330 bis 29.315 Punkten

29.120 bis 29.105 Punkten

28.935 bis 28.920 Punkten

Auf der Oberseite müssten zunächst SMA20, SMA200 und SMA50 überwunden werden. Da diese Durchschnittslinien aktuell sehr eng zusammenliegen, ist für einen nachhaltigen Ausbruch deutlich mehr Momentum erforderlich. Erst eine bestätigte Etablierung oberhalb der SMA50 würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stundenchart hat sich das Bild zuletzt verschlechtert.

Nachdem der Nasdaq zunächst die SMA50 überwinden konnte, scheiterte der anschließende Ausbruchsversuch an den darüber verlaufenden Durchschnittslinien. Es folgte ein dynamischer Rücksetzer, bevor eine Stabilisierung einsetzte. Der erneute Anstieg über die SMA50 wurde allerdings im frühen Montagshandel bereits wieder vollständig abgegeben.

Damit bleibt auch das mittelfristige technische Bild belastet.

Solange der Nasdaq unter der SMA50 (29.660 Punkte) notiert, überwiegen die Risiken weiterer Rücksetzer. Ein nachhaltiger Stimmungswechsel würde erst erfolgen, wenn zusätzlich die SMA20 (29.773 Punkte) sowie die SMA200 (29.833 Punkte) zurückerobert werden. Erst oberhalb der SMA200 würde sich das übergeordnete Chartbild wieder deutlich verbessern.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 29.590 Punkten.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 29.590 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:

29.611 bis 29.613 Punkte

29.628 bis 29.630 Punkte

29.647 bis 29.649 Punkte

29.666 bis 29.668 Punkte

29.680 bis 29.682 Punkte

29.697 bis 29.699 Punkte

29.717 bis 29.719 Punkte

29.735 bis 29.737 Punkte

29.754 bis 29.756 Punkte

29.771 bis 29.773 Punkte

Oberhalb dieser Zone rücken anschließend folgende Ziele in den Fokus:

29.790 bis 29.792 Punkte

29.808 bis 29.810 Punkte

29.827 bis 29.829 Punkte

29.851 bis 29.853 Punkte

29.875 bis 29.877 Punkte

29.893 bis 29.895 Punkte

29.912 bis 29.914 Punkte

29.933 bis 29.935 Punkte

29.948 bis 29.950 Punkte

29.969 bis 29.971 Punkte

29.985 bis 29.987 Punkte

30.005 bis 30.007 Punkte

30.023 bis 30.025 Punkte

30.040 bis 30.042 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 29.590 Punkten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

29.573 bis 29.571 Punkten

29.548 bis 29.546 Punkten

29.530 bis 29.528 Punkten

29.514 bis 29.512 Punkten

29.493 bis 29.491 Punkten

29.478 bis 29.476 Punkten

29.455 bis 29.453 Punkten

29.439 bis 29.437 Punkten

29.420 bis 29.418 Punkten

29.398 bis 29.396 Punkten

29.375 bis 29.373 Punkten

29.354 bis 29.352 Punkten

Unterhalb dieser Zone könnten weitere Abgaben bis:

29.333 bis 29.331 Punkte

29.310 bis 29.308 Punkte

29.285 bis 29.283 Punkte

29.268 bis 29.266 Punkte

29.250 bis 29.248 Punkte

29.231 bis 29.229 Punkte

29.215 bis 29.213 Punkte

29.199 bis 29.197 Punkte

29.183 bis 29.181 Punkte

29.165 bis 29.163 Punkte

29.148 bis 29.146 Punkte

29.131 bis 29.129 Punkte

29.111 bis 29.109 Punkte

29.088 bis 29.086 Punkte

führen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.648 bis 29.664 Punkte

29.773 Punkte

29.833 Punkte

29.914 bis 29.954 Punkte

30.054 Punkte

30.303 bis 30.348 Punkte

30.455 bis 30.498 Punkte

Unterstützungen

29.530 Punkte

29.495 bis 29.413 Punkte

29.273 Punkte

29.117 Punkte

29.067 Punkte

28.955 Punkte

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Auf Basis unseres Handelssystems rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Handelstag.

Bullisches Szenario: 45%

45% Bärisches Szenario: 55%

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 29.418 und 29.808 Punkten, mit einer erweiterten Tagesrange zwischen 29.266 und 29.668 Punkten.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig leicht bärisch. Solange der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, dominieren die Risiken weiterer Rücksetzer.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen insbesondere 29.648, 29.773 und 29.833 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 29.530, 29.495 und 29.273 Punkten.

Warum bleibt die Nasdaq 100 Analyse vorsichtig?

Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stundenchart notiert der Index unter mehreren wichtigen gleitenden Durchschnitten. Erst eine nachhaltige Rückkehr über SMA50 und SMA200 würde das technische Bild wieder deutlich verbessern.

Wann würde sich das Chartbild aufhellen?

Ein bestätigter Ausbruch über die SMA50 und anschließend über die SMA200 wäre ein wichtiges technisches Signal und könnte eine größere Erholungsbewegung einleiten.