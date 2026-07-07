Nasdaq 100 Prognose: Schwäche nimmt zu - Nasdaq 100 Analyse für 07.07.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.590 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Nachmittag sukzessive aufwärtsschieben, gab die Tagesgewinne mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst ab. Der Rücksetzer wurde direkt zurückgekauft, die Bullen schoben den Index im weiteren Handelsverlauf bis fast an die 29.900 Punkte-Marke. Kurz vor Erreichen der 29.900 Punkte stellte sich erneute Schwäche ein. Zwar konnte der Index am Abend noch eine Entlastungsbewegung abbilden, diese wurde kurz vor Handelsschluss wieder abverkauft.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch , da der Index wieder unter alle wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien gefallen ist.

, da der Index wieder unter alle wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien gefallen ist. Die Zone um 29.638 bis 29.678 Punkte entscheidet über die weitere Richtung. Erst oberhalb dieser Marken verbessert sich das Chartbild wieder.

Erst oberhalb dieser Marken verbessert sich das Chartbild wieder. Die Marke von 30.000 Punkten bleibt das zentrale Aufwärtsziel, benötigt jedoch deutlich mehr Kaufdynamik und einen nachhaltigen Ausbruch über die SMA200.

Der Nasdaq startete gestern bei 29.590 Punkten in den Handel und konnte sich zunächst bis zum Nachmittag kontinuierlich nach oben arbeiten. Mit Beginn des offiziellen US-Handels wurden die Gewinne zunächst wieder abgegeben, ehe Käufer den Rücksetzer direkt nutzten und den Index bis knapp unter die Marke von 29.900 Punkten führten. Kurz vor Erreichen dieses Widerstands setzten jedoch erneut Gewinnmitnahmen ein. Eine anschließende Erholung am Abend wurde kurz vor Handelsschluss ebenfalls wieder verkauft.

Im frühen Dienstagshandel setzte sich die Schwäche fort. Der Nasdaq notiert damit wieder unter wichtigen technischen Marken und startet mit einem angeschlagenen kurzfristigen Chartbild in den Handelstag.

Kennzahlen 06.07. 03.07. Tageshoch 29.891 29.746 Tagestief 29.552 29.613 Tagesschluss 29.750 29.692 Handelsspanne 339 Punkte 133 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq zunächst unter der SMA200 (29.678 Punkte) sowie der SMA20 (29.660 Punkte). Erst mit Beginn des offiziellen US-Handels gelang der Ausbruch über diese Durchschnittslinien. Die Bewegung erwies sich jedoch als nicht nachhaltig und wurde im weiteren Handelsverlauf vollständig wieder verkauft.

Im Frühhandel ist der Index inzwischen erneut unter sämtliche kurzfristig relevanten gleitenden Durchschnitte zurückgefallen. Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch deutlich eingetrübt.

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 (29.638 Punkte) bleibt, dürfte der Verkaufsdruck bestehen bleiben. Auf der Unterseite rücken zunächst die Bereiche um 29.125 bis 29.110 Punkte sowie anschließend 28.935 bis 28.920 Punkte in den Fokus.

Auf der Oberseite müssten Erholungen zunächst die SMA50 zurückerobern. Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wären anschließend auch Kurse oberhalb der SMA20 und SMA200 erforderlich. Idealerweise sollte sich der Nasdaq zudem per bestätigtem Stundenschluss über dem gestrigen Tageshoch etablieren. Erst dann würden sich wieder Chancen auf einen Angriff der psychologisch wichtigen 30.000-Punkte-Marke ergeben.

Da SMA20, SMA50 und SMA200 aktuell sehr eng zusammenliegen, wird für einen nachhaltigen Ausbruch ein deutlicher Impuls mit entsprechendem Momentum benötigt.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: Bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Nachdem der Nasdaq zunächst die SMA50 (29.672 Punkte) überwinden konnte, gelang der Anstieg bis an die SMA200 (29.854 Punkte). Dort scheiterte der Index jedoch erneut und wurde deutlich nach unten abgewiesen. Aktuell notiert der Nasdaq wieder an beziehungsweise unter den drei wichtigen Durchschnittslinien. Solange sich der Index nicht nachhaltig oberhalb der SMA20 (29.640 Punkte) etablieren kann, bleibt die kurzfristige Schwäche dominant.

Für eine deutliche Verbesserung des mittelfristigen Chartbildes müsste der Nasdaq zunächst alle drei gleitenden Durchschnitte zurückerobern und sich anschließend stabil oberhalb der SMA200 festsetzen. Da SMA20 und SMA50 nur knapp unterhalb der SMA200 verlaufen, bleibt hierfür ebenfalls ein dynamischer Kaufimpuls erforderlich.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: Bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq notiert am Dienstagmorgen bei 29.489 Punkten und damit rund 101 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 29.489 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Kursziele bei:

29.519 bis 29.521 Punkte

29.542 bis 29.544 Punkte

29.567 bis 29.569 Punkte

29.586 bis 29.588 Punkte

29.611 bis 29.613 Punkte

29.628 bis 29.630 Punkte

29.647 bis 29.649 Punkte

29.666 bis 29.668 Punkte

29.680 bis 29.682 Punkte

29.697 bis 29.699 Punkte

29.717 bis 29.719 Punkte

Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:

29.735 bis 29.737 Punkten

29.754 bis 29.756 Punkten

29.771 bis 29.773 Punkten

29.790 bis 29.792 Punkten

29.808 bis 29.810 Punkten

29.827 bis 29.829 Punkten

29.851 bis 29.853 Punkten

29.875 bis 29.877 Punkten

29.893 bis 29.895 Punkten

29.912 bis 29.914 Punkten

29.933 bis 29.935 Punkten

29.948 bis 29.950 Punkten

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 29.489 Punkten, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

29.468 bis 29.466 Punkte

29.444 bis 29.442 Punkte

29.420 bis 29.418 Punkte

29.398 bis 29.396 Punkte

29.375 bis 29.373 Punkte

29.354 bis 29.352 Punkte

29.333 bis 29.331 Punkte

29.310 bis 29.308 Punkte

29.285 bis 29.283 Punkte

29.268 bis 29.266 Punkte

29.250 bis 29.248 Punkte

29.231 bis 29.229 Punkte

29.215 bis 29.213 Punkte

29.199 bis 29.197 Punkte

Unterhalb dieser Zone wären weitere Ziele:

29.183 bis 29.181 Punkte

29.165 bis 29.163 Punkte

29.148 bis 29.146 Punkte

29.131 bis 29.129 Punkte

29.111 bis 29.109 Punkte

29.088 bis 29.086 Punkte

29.065 bis 29.063 Punkte

29.042 bis 29.040 Punkte

29.019 bis 29.017 Punkte

28.997 bis 28.995 Punkte

28.977 bis 28.975 Punkte

28.956 bis 28.954 Punkte

28.937 bis 28.935 Punkte

28.914 bis 28.912 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.638 / 29.639 / 29.660 / 29.671 / 29.678

29.773

29.854

29.914 / 29.954

30.054

30.303 / 30.348

30.455 / 30.498

Unterstützungen

29.413

29.273

29.119

29.067

28.933

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Für den heutigen Handel ergibt sich auf Basis des technischen Setups folgende Einschätzung:

Bullisches Szenario: 45%

45% Bärisches Szenario: 55%

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 29.266 Punkten beziehungsweise 29.040 Punkten auf der Unterseite und 29.588 Punkten beziehungsweise 29.737 Punkten auf der Oberseite.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bärisch. Der Index notiert unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten und zeigt derzeit Schwächesignale.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite sind insbesondere 29.638 bis 29.678 Punkte sowie die SMA200 bei rund 29.854 Punkten entscheidend. Auf der Unterseite stehen 29.413 und anschließend 29.273 Punkte im Fokus.

Wann würde sich das Chartbild wieder aufhellen?

Eine nachhaltige Verbesserung wäre erst gegeben, wenn der Nasdaq die SMA20, SMA50 und SMA200 zurückerobert und sich anschließend oberhalb des gestrigen Tageshochs etabliert.

Ist die Marke von 30.000 Punkten weiterhin erreichbar?

Ja. Dafür benötigt der Nasdaq allerdings einen dynamischen Ausbruch über die Widerstandszone um die SMA200 sowie anhaltendes Kaufmomentum.