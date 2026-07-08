Nasdaq 100 Prognose: Bärisches Chartbild - Bleibt die 29.150-Punkte-Marke entscheidend?

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt zum Handelsstart verhalten. Nachdem der Index am Dienstag zunächst eine Stabilisierung zeigte, setzte am Nachmittag erneut Verkaufsdruck ein. Zwar wurde der scharfe Rücksetzer zunächst konsequent gekauft, nachhaltig konnte sich der Technologieindex jedoch nicht über den wichtigen Widerständen etablieren.

Der Nasdaq startete am Dienstag bei 29.489 Punkten in den Handel. Nach einer längeren Seitwärtsphase kam es am Nachmittag zu einer dynamischen Abwärtsbewegung, die allerdings direkt wieder aufgefangen wurde. Bis zum Abend konnte sich der Index wieder über die Marke von 29.350 Punkten schieben. Im späten Handel überwogen jedoch erneut die Verkäufer, sodass ein Teil der Erholung wieder abgegeben wurde. Positiv bleibt, dass das Tagestief dabei nicht mehr unterschritten wurde.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch , solange der Index unter der SMA20 notiert.

, solange der Index unter der SMA20 notiert. Die Marke von 29.150 Punkten entscheidet heute über eine mögliche Stabilisierung oder eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

entscheidet heute über eine mögliche Stabilisierung oder eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Erst Kurse über SMA20, SMA50 und anschließend SMA200 würden das technische Bild wieder deutlich aufhellen.

Kursdaten vom 07.07.2026

Kennzahl Wert Tageshoch 29.545 Punkte Tagestief 29.013 Punkte Tagesschluss 29.193 Punkte Handelsspanne 532 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse bleibt weiterhin bärisch. Bereits zum Handelsstart notierte der Index unter sämtlichen relevanten gleitenden Durchschnitten. Erst im frühen Mittwochhandel gelang der Sprung über die SMA20, aktuell bei 29.257 Punkten. Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Durchschnittslinie gelang jedoch bislang nicht. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Abwärtsbewegung intakt.

Wichtige Unterstützungen

29.125 bis 29.110 Punkte

28.935 bis 28.920 Punkte

Kann sich der Nasdaq dagegen wieder nachhaltig über der SMA20 etablieren, rückt zunächst die SMA50 bei 29.483 Punkten in den Fokus. Gelingt anschließend auch der Ausbruch über diese Marke, wäre ein Anstieg bis zur SMA200 bei aktuell 29.637 Punkten möglich.

Kurzfristige Einschätzung: bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im mittelfristigen Zeitfenster hat sich das Chartbild zuletzt eingetrübt. Nachdem der Nasdaq zunächst sowohl die SMA50 als auch später die SMA20 überwinden konnte, scheiterte der Erholungsversuch schließlich an der SMA200 bei aktuell 29.853 Punkten. Von dort setzte unmittelbar wieder Verkaufsdruck ein. Aktuell notiert der Index erneut unter den kurzfristigen Durchschnittslinien.

Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes müsste der Nasdaq:

die SMA20 zurückerobern,

anschließend die SMA50 überwinden,

und sich danach dauerhaft oberhalb der SMA200 etablieren.

Erst dann würde sich das technische Gesamtbild wieder deutlich aufhellen.

Übergeordnete Einschätzung: bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq notiert am Mittwochmorgen bei 29.150 Punkten und damit rund 339 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 29.150 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:

29.173 bis 29.175 Punkte

29.197 bis 29.199 Punkte

29.224 bis 29.226 Punkte

29.252 bis 29.254 Punkte

29.272 bis 29.274 Punkte

29.290 bis 29.292 Punkte

29.317 bis 29.319 Punkte

29.341 bis 29.343 Punkte

29.364 bis 29.366 Punkte

29.389 bis 29.391 Punkte

29.411 bis 29.413 Punkte

29.429 bis 29.431 Punkte

29.453 bis 29.455 Punkte

29.476 bis 29.478 Punkte

29.495 bis 29.497 Punkte

Oberhalb davon rücken folgende Marken in den Fokus:

29.519 bis 29.521 Punkte (Korrektur der offensichtlichen Tippfehlerangabe 25.519/21)

29.542 bis 29.544 Punkte

29.567 bis 29.569 Punkte

29.586 bis 29.588 Punkte

29.611 bis 29.613 Punkte

29.628 bis 29.630 Punkte

29.647 bis 29.649 Punkte

29.666 bis 29.668 Punkte

29.680 bis 29.682 Punkte

29.697 bis 29.699 Punkte

29.717 bis 29.719 Punkte

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 29.150 Punkten behaupten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

29.131 bis 29.129 Punkte (Korrektur des offensichtlichen Tippfehlers 26.131/29)

29.111 bis 29.109 Punkte

29.088 bis 29.086 Punkte

29.065 bis 29.063 Punkte

29.042 bis 29.040 Punkte

29.019 bis 29.017 Punkte

28.997 bis 28.995 Punkte

28.977 bis 28.975 Punkte

28.956 bis 28.954 Punkte (Korrektur des offensichtlichen Tippfehlers 29.956/54)

Darunter eröffnen sich weitere Abwärtsziele bei:

28.937 bis 28.935 Punkte

28.914 bis 28.912 Punkte

28.893 bis 28.891 Punkte

28.870 bis 28.868 Punkte

28.853 bis 28.851 Punkte

28.834 bis 28.832 Punkte

28.815 bis 28.813 Punkte

28.795 bis 28.793 Punkte

28.767 bis 28.765 Punkte

28.746 bis 28.744 Punkte

28.722 bis 28.720 Punkte

28.699 bis 28.697 Punkte

28.678 bis 28.676 Punkte

28.650 bis 28.648 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.257 Punkte

29.483 Punkte

29.505 Punkte

29.626 bis 29.636 Punkte

29.853 Punkte

29.911 Punkte

30.057 Punkte

Unterstützungen

29.119 Punkte

29.067 Punkte

28.933 Punkte

28.757 Punkte

28.554 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die technische Ausgangslage bleibt angeschlagen. Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart dominiert weiterhin ein bärisches Bild. Entscheidend wird sein, ob die Käufer den Bereich um 29.150 Punkte verteidigen können. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und anschließend über die SMA50 würde die Chancen auf eine größere Erholung deutlich verbessern.

Für den heutigen Handel wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung favorisiert.

Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 45%

Wahrscheinlichkeit Bärenszenario: 55%

Erwartete Tagesrange: 29.364 bis 29.521 Punkte auf der Oberseite sowie 29.063 bis 28.868 Punkte auf der Unterseite.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig leicht bärisch. Die Wahrscheinlichkeit für ein negatives Tagesszenario liegt derzeit bei 55%.

Welche Unterstützung ist heute besonders wichtig?

Die Zone um 29.150 Punkte gilt als entscheidende kurzfristige Unterstützung. Darunter rücken Bereiche um 29.110 und 28.935 Punkte in den Fokus.

Wo liegen die wichtigsten Widerstände?

Die nächsten relevanten Widerstände befinden sich bei der SMA20 (29.257 Punkte), der SMA50 (29.483 Punkte) sowie im Bereich der SMA200 bei rund 29.637 bis 29.853 Punkten.

Was signalisiert die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?

Die Charttechnik spricht derzeit für eine Fortsetzung der Konsolidierung. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die gleitenden Durchschnitte würde das technische Bild wieder zugunsten der Käufer drehen.