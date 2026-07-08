Nasdaq 100 Prognose: Bärisches Chartbild - Bleibt die 29.150-Punkte-Marke entscheidend?

- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch
- Die Marke von 29.150 Punkten entscheidet heute
- Erst Kurse über SMA20, SMA50 und anschließend SMA200 würden das technische Bild aufhellen
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch
- Die Marke von 29.150 Punkten entscheidet heute
- Erst Kurse über SMA20, SMA50 und anschließend SMA200 würden das technische Bild aufhellen
Die Nasdaq 100 Prognose bleibt zum Handelsstart verhalten. Nachdem der Index am Dienstag zunächst eine Stabilisierung zeigte, setzte am Nachmittag erneut Verkaufsdruck ein. Zwar wurde der scharfe Rücksetzer zunächst konsequent gekauft, nachhaltig konnte sich der Technologieindex jedoch nicht über den wichtigen Widerständen etablieren.
Der Nasdaq startete am Dienstag bei 29.489 Punkten in den Handel. Nach einer längeren Seitwärtsphase kam es am Nachmittag zu einer dynamischen Abwärtsbewegung, die allerdings direkt wieder aufgefangen wurde. Bis zum Abend konnte sich der Index wieder über die Marke von 29.350 Punkten schieben. Im späten Handel überwogen jedoch erneut die Verkäufer, sodass ein Teil der Erholung wieder abgegeben wurde. Positiv bleibt, dass das Tagestief dabei nicht mehr unterschritten wurde.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange der Index unter der SMA20 notiert.
- Die Marke von 29.150 Punkten entscheidet heute über eine mögliche Stabilisierung oder eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.
- Erst Kurse über SMA20, SMA50 und anschließend SMA200 würden das technische Bild wieder deutlich aufhellen.
Kursdaten vom 07.07.2026
|Kennzahl
|Wert
|Tageshoch
|29.545 Punkte
|Tagestief
|29.013 Punkte
|Tagesschluss
|29.193 Punkte
|Handelsspanne
|532 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse bleibt weiterhin bärisch. Bereits zum Handelsstart notierte der Index unter sämtlichen relevanten gleitenden Durchschnitten. Erst im frühen Mittwochhandel gelang der Sprung über die SMA20, aktuell bei 29.257 Punkten. Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Durchschnittslinie gelang jedoch bislang nicht. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Abwärtsbewegung intakt.
Wichtige Unterstützungen
- 29.125 bis 29.110 Punkte
- 28.935 bis 28.920 Punkte
Kann sich der Nasdaq dagegen wieder nachhaltig über der SMA20 etablieren, rückt zunächst die SMA50 bei 29.483 Punkten in den Fokus. Gelingt anschließend auch der Ausbruch über diese Marke, wäre ein Anstieg bis zur SMA200 bei aktuell 29.637 Punkten möglich.
Kurzfristige Einschätzung: bärisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im mittelfristigen Zeitfenster hat sich das Chartbild zuletzt eingetrübt. Nachdem der Nasdaq zunächst sowohl die SMA50 als auch später die SMA20 überwinden konnte, scheiterte der Erholungsversuch schließlich an der SMA200 bei aktuell 29.853 Punkten. Von dort setzte unmittelbar wieder Verkaufsdruck ein. Aktuell notiert der Index erneut unter den kurzfristigen Durchschnittslinien.
Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes müsste der Nasdaq:
- die SMA20 zurückerobern,
- anschließend die SMA50 überwinden,
- und sich danach dauerhaft oberhalb der SMA200 etablieren.
Erst dann würde sich das technische Gesamtbild wieder deutlich aufhellen.
Übergeordnete Einschätzung: bärisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq notiert am Mittwochmorgen bei 29.150 Punkten und damit rund 339 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Long-Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 29.150 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:
- 29.173 bis 29.175 Punkte
- 29.197 bis 29.199 Punkte
- 29.224 bis 29.226 Punkte
- 29.252 bis 29.254 Punkte
- 29.272 bis 29.274 Punkte
- 29.290 bis 29.292 Punkte
- 29.317 bis 29.319 Punkte
- 29.341 bis 29.343 Punkte
- 29.364 bis 29.366 Punkte
- 29.389 bis 29.391 Punkte
- 29.411 bis 29.413 Punkte
- 29.429 bis 29.431 Punkte
- 29.453 bis 29.455 Punkte
- 29.476 bis 29.478 Punkte
- 29.495 bis 29.497 Punkte
Oberhalb davon rücken folgende Marken in den Fokus:
- 29.519 bis 29.521 Punkte (Korrektur der offensichtlichen Tippfehlerangabe 25.519/21)
- 29.542 bis 29.544 Punkte
- 29.567 bis 29.569 Punkte
- 29.586 bis 29.588 Punkte
- 29.611 bis 29.613 Punkte
- 29.628 bis 29.630 Punkte
- 29.647 bis 29.649 Punkte
- 29.666 bis 29.668 Punkte
- 29.680 bis 29.682 Punkte
- 29.697 bis 29.699 Punkte
- 29.717 bis 29.719 Punkte
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 29.150 Punkten behaupten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:
- 29.131 bis 29.129 Punkte (Korrektur des offensichtlichen Tippfehlers 26.131/29)
- 29.111 bis 29.109 Punkte
- 29.088 bis 29.086 Punkte
- 29.065 bis 29.063 Punkte
- 29.042 bis 29.040 Punkte
- 29.019 bis 29.017 Punkte
- 28.997 bis 28.995 Punkte
- 28.977 bis 28.975 Punkte
- 28.956 bis 28.954 Punkte (Korrektur des offensichtlichen Tippfehlers 29.956/54)
Darunter eröffnen sich weitere Abwärtsziele bei:
- 28.937 bis 28.935 Punkte
- 28.914 bis 28.912 Punkte
- 28.893 bis 28.891 Punkte
- 28.870 bis 28.868 Punkte
- 28.853 bis 28.851 Punkte
- 28.834 bis 28.832 Punkte
- 28.815 bis 28.813 Punkte
- 28.795 bis 28.793 Punkte
- 28.767 bis 28.765 Punkte
- 28.746 bis 28.744 Punkte
- 28.722 bis 28.720 Punkte
- 28.699 bis 28.697 Punkte
- 28.678 bis 28.676 Punkte
- 28.650 bis 28.648 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 29.257 Punkte
- 29.483 Punkte
- 29.505 Punkte
- 29.626 bis 29.636 Punkte
- 29.853 Punkte
- 29.911 Punkte
- 30.057 Punkte
Unterstützungen
- 29.119 Punkte
- 29.067 Punkte
- 28.933 Punkte
- 28.757 Punkte
- 28.554 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse
Die technische Ausgangslage bleibt angeschlagen. Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart dominiert weiterhin ein bärisches Bild. Entscheidend wird sein, ob die Käufer den Bereich um 29.150 Punkte verteidigen können. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und anschließend über die SMA50 würde die Chancen auf eine größere Erholung deutlich verbessern.
Für den heutigen Handel wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung favorisiert.
- Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 45%
- Wahrscheinlichkeit Bärenszenario: 55%
Erwartete Tagesrange: 29.364 bis 29.521 Punkte auf der Oberseite sowie 29.063 bis 28.868 Punkte auf der Unterseite.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig leicht bärisch. Die Wahrscheinlichkeit für ein negatives Tagesszenario liegt derzeit bei 55%.
Welche Unterstützung ist heute besonders wichtig?
Die Zone um 29.150 Punkte gilt als entscheidende kurzfristige Unterstützung. Darunter rücken Bereiche um 29.110 und 28.935 Punkte in den Fokus.
Wo liegen die wichtigsten Widerstände?
Die nächsten relevanten Widerstände befinden sich bei der SMA20 (29.257 Punkte), der SMA50 (29.483 Punkte) sowie im Bereich der SMA200 bei rund 29.637 bis 29.853 Punkten.
Was signalisiert die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?
Die Charttechnik spricht derzeit für eine Fortsetzung der Konsolidierung. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die gleitenden Durchschnitte würde das technische Bild wieder zugunsten der Käufer drehen.
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