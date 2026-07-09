Nasdaq 100 Prognose: Erholung nimmt Fahrt auf - Wichtige Marken für den 09.07.2026

- Der Nasdaq hat nach einer dynamischen Erholung die SMA50 im Stundenchart zurückerobert
- Im 4-Stundenchart bleibt der Bereich zwischen SMA20 und SMA200 der entscheidende Widerstandsbereich
- Oberhalb von 29.600 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung
- Der Nasdaq hat nach einer dynamischen Erholung die SMA50 im Stundenchart zurückerobert
- Im 4-Stundenchart bleibt der Bereich zwischen SMA20 und SMA200 der entscheidende Widerstandsbereich
- Oberhalb von 29.600 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.150 Punkten. Der Index gab am Vormittag dynamisch und mit Momentum nach, konnte sich aber im Handelsverlauf am Nachmittag wieder erholen und eine V-Formation ausbilden. Zwar wurden die Gewinne nachfolgend wieder abgegeben, das niedrigere Kursniveau hat aber wieder Käufer in den Markt gebracht, der Index konnte sich am Abend wieder über die 29.100 Punkte-Marke schieben.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Der Nasdaq hat nach einer dynamischen Erholung die SMA50 im Stundenchart zurückerobert und verbessert damit das kurzfristige Chartbild.
- Im 4-Stundenchart bleibt der Bereich zwischen SMA20 und SMA200 der entscheidende Widerstandsbereich für die weitere Entwicklung.
- Oberhalb von 29.600 Punkten steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 29.900 bis 30.100 Punkte.
Der Nasdaq startete gestern bei 29.150 Punkten in den Handel. Nach einer dynamischen Abwärtsbewegung am Vormittag gelang den Käufern im weiteren Tagesverlauf eine deutliche Gegenbewegung. Diese führte zu einer klassischen V-Formation, ehe zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Im späten Handel kehrte erneut Kaufinteresse zurück, sodass sich der Index wieder über die Marke von 29.100 Punkten schieben konnte.
Im heutigen Frühhandel setzt sich diese Erholung fort. Der Nasdaq notiert aktuell bei rund 29.415 Punkten und damit rund 265 Punkte höher als am Vortag.
|Kursdaten
|08.07.
|07.07.
|Tageshoch
|29.303
|29.545
|Tagestief
|28.714
|29.013
|Tagesschluss
|29.261
|29.193
|Handelsspanne
|589 Punkte
|532 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart hat sich das kurzfristige Bild deutlich verbessert. Nachdem der Nasdaq zunächst unter sämtlichen relevanten gleitenden Durchschnitten notierte, gelang im Zuge der Erholung zunächst die Rückkehr über die SMA20. Im heutigen Frühhandel wurde anschließend auch die SMA50 bei aktuell 29.234 Punkten zurückerobert. Damit richtet sich der Blick nun auf die SMA200 bei derzeit 29.604 Punkten. Diese Durchschnittslinie stellt den nächsten bedeutenden Widerstand dar und dürfte im weiteren Handelsverlauf richtungsweisend sein.
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen. In diesem Fall könnten die nächsten Kursziele im Bereich von 29.880 bis 29.895 Punkten sowie anschließend bei 30.105 bis 30.120 Punkten liegen. Auf der Unterseite fungiert zunächst die SMA50 als erste Unterstützung. Darunter gewinnt die SMA20 erneut an Bedeutung. Sollte der Nasdaq per Stundenschluss wieder unter diese Durchschnittslinie zurückfallen, würde dies die aktuelle Erholung deutlich infrage stellen.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: Neutral
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stundenchart bleibt das technische Bild insgesamt noch angespannt. Zwar konnte sich der Nasdaq zuletzt stabilisieren, allerdings scheiterte der Index zunächst an der SMA200 bei aktuell 29.845 Punkten. Nach dem Rücksetzer gelang im Frühhandel die Rückkehr an die SMA20 bei derzeit 29.379 Punkten. Entscheidend wird nun sein, ob sich der Nasdaq nachhaltig oberhalb dieser Marke etablieren kann. Gelingt der Ausbruch über die SMA20, könnten anschließend die SMA50 bei 29.628 Punkten und später erneut die SMA200 in den Fokus rücken. Beide gleitenden Durchschnitte stellen aktuell die wichtigsten Widerstandsmarken dar. Bleibt der Index hingegen unterhalb der SMA20, steigt das Risiko eines erneuten Rücksetzers in Richtung des gestrigen Tagestiefs. Dort könnte sich allerdings erneut Kaufinteresse entwickeln.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: Bärisch
Quelle: Chart aus xStation5 (#US100, 4-Stundenchart). Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Nasdaq 100 Prognose: Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq oberhalb von 29.415 Punkten behaupten, rücken zunächst die Bereiche bei 29.430, 29.455, 29.478, 29.497 sowie 29.521 Punkten in den Fokus. Darüber eröffnen sich weitere Potenziale bis 29.630 Punkte. Gelingt auch dort ein nachhaltiger Ausbruch, wären anschließend 29.700, 29.765, 29.815 sowie 29.880 Punkte realistische Anlaufziele.
Nasdaq 100 Prognose: Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq dagegen an der Marke von 29.415 Punkten, könnten zunächst Rücksetzer in Richtung 29.390, 29.365, 29.340 sowie 29.320 Punkte folgen. Unterhalb von 29.180 Punkten würde sich die Abwärtsdynamik voraussichtlich verstärken. Weitere Unterstützungen liegen anschließend bei 29.065, 29.020, 28.995, 28.915 sowie im Bereich um 28.720 Punkte.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 29.604 Punkte
- 29.628 Punkte
- 29.844 Punkte
- 29.957 Punkte
- 30.098 Punkte
- 30.380 Punkte
- 30.532 Punkte
- 30.727 Punkte
Unterstützungen
- 29.379 Punkte
- 29.234 Punkte
- 29.178 Punkte
- 28.915 Punkte
- 28.798 Punkte
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten und Charts aus xStation5.
Nasdaq 100 Prognose für heute
Die technische Ausgangslage hat sich gegenüber dem Vortag leicht verbessert. Vor allem die Rückkehr über die SMA50 im Stundenchart spricht für eine Stabilisierung. Gleichzeitig bleibt der Bereich zwischen 29.600 und 29.850 Punkten ein massiver Widerstandscluster, der zunächst überwunden werden muss.
Für den heutigen Handel erwarten wir daher einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 55%
Wahrscheinlichkeit Bärenszenario: 45%
Erwartete Tagesrange: 29.338 bis 29.765 Punkte, mit einer erweiterten Handelsspanne zwischen 29.229 und 29.544 Punkten.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist neutral bis leicht positiv. Nach der Rückkehr über die SMA50 richtet sich der Fokus nun auf den Widerstand an der SMA200 bei rund 29.600 Punkten.
Welche Marken sind heute besonders wichtig?
Auf der Oberseite stehen 29.604 und 29.844 Punkte im Mittelpunkt. Wichtige Unterstützungen liegen bei 29.379, 29.234 sowie 29.178 Punkten.
Bleibt der übergeordnete Trend im Nasdaq 100 bärisch?
Ja. Trotz der aktuellen Erholung ist das übergeordnete Chartbild im 4-Stundenchart weiterhin bärisch. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 würde das technische Bild deutlich verbessern.
DAX Prognose für Donnerstag, 09.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
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BÖRSE HEUTE: Eskalation im Nahen Osten - FOMC befürchtet Inflation
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