Nasdaq 100 Prognose: Technische Analyse und Ausblick für Freitag, 10.07.2026

- Nasdaq verteidigt wichtige Durchschnittslinien
- 30.000 Punkte rücken in den Fokus
- Bullen mit leichtem Vorteil
- Nasdaq verteidigt wichtige Durchschnittslinien
- 30.000 Punkte rücken in den Fokus
- Bullen mit leichtem Vorteil
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.415 Punkten. Der Index konnte sich bereits am Morgen aufwärtsschieben. Vom Tagestief ging es bis zum Vormittag an die 29.530 Punkte. Nach einem kleinen Rücksetzer wurde die Aufwärtsbewegung am frühen Nachmittag wieder aufgenommen. Es ging dynamisch aufwärts, wobei die Bewegung mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zunächst abverkauft worden ist. Das Kursniveau brachte aber direkt wieder neue Käufer in den Markt. Der Nasdaq setzte bis zum Abend seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Im späteren Handel bröckelten die Notierungen etwas ab.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Nasdaq verteidigt wichtige Durchschnittslinien: Der Index konnte sich wieder oberhalb der SMA20 und SMA200 im Stundenchart etablieren und verbessert damit das kurzfristige Chartbild.
- 30.000 Punkte rücken in den Fokus: Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 im 4-Stundenchart könnte den Weg in Richtung 30.000 Punkte und darüber freimachen.
- Bullen mit leichtem Vorteil: Das technische Setup spricht aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
Der Nasdaq startete gestern bei 29.415 Punkten in den Handel und zeigte bereits am Morgen eine freundliche Tendenz. Nach einem Anstieg bis an die Marke von 29.530 Punkten kam es zunächst zu einer kurzen Konsolidierung. Am frühen Nachmittag nahmen die Käufer jedoch wieder das Heft in die Hand und sorgten für eine dynamische Aufwärtsbewegung.
Mit Beginn des offiziellen US-Handels wurden die Gewinne zwar kurzfristig abverkauft, das niedrigere Kursniveau lockte jedoch unmittelbar neue Käufer an. Dadurch setzte der Nasdaq seine Aufwärtsbewegung bis in den Abend hinein fort. Erst im späten Handel kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen.
|Kennzahl
|09.07.
|08.07.
|Tageshoch
|29.799
|29.303
|Tagestief
|29.372
|28.714
|Tagesschluss
|29.753
|29.261
|Handelsspanne
|427 Punkte
|589 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte gestern durchgehend oberhalb der SMA20, die aktuell bei 29.675 Punkten verläuft. Besonders positiv ist, dass der Index im Handelsverlauf die SMA200 bei aktuell 29.645 Punkten zurückerobern konnte und sich bislang darüber behauptet. Im frühen Handel wurde diese Durchschnittslinie bereits mehrfach erfolgreich getestet. Damit fungiert die SMA200 aktuell als wichtige kurzfristige Unterstützung. Für die Bullen wird entscheidend sein, den Abstand zur SMA200 im weiteren Handelsverlauf auszubauen. Gelingt dies, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung 29.990 bis 30.005 Punkte fortgesetzt werden. Darüber rücken anschließend 30.220 bis 30.235 Punkte in den Fokus.
Auf der Unterseite bilden sowohl die SMA20 als auch die SMA200 derzeit einen soliden Unterstützungsbereich. Erst ein bestätigter Stundenschluss unter beiden gleitenden Durchschnitten würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben und einen Rücksetzer bis an die SMA50 bei aktuell 29.380 Punkten wahrscheinlich machen.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral bis bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stundenchart verbessert sich das technische Bild weiter. Nachdem der Nasdaq zunächst Schwierigkeiten hatte, die SMA200 bei aktuell 29.843 Punkten zu überwinden, gelang zuletzt die Rückkehr über die SMA20 (29.391 Punkte) sowie die SMA50 (29.650 Punkte). Der entscheidende Widerstand bleibt jedoch weiterhin die SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber dürfte den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 30.000-Punkte-Marke ebnen. Aus charttechnischer Sicht würde sich das mittelfristige Bild erst oberhalb von 30.220 bis 30.235 Punkten deutlich aufhellen.
Positiv bleibt außerdem, dass sich die aktuelle Kursstruktur weiterhin als mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (ISKS) interpretieren lässt. Sollte sich dieses Muster bestätigen, könnte dies eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung unterstützen. Fällt der Nasdaq dagegen wieder unter die SMA50 und anschließend unter die SMA20 zurück, müsste der jüngste Ausbruch kritisch hinterfragt werden.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 29.656 Punkten und damit 241 Punkte höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vortages.
Long-Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 29.656 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:
- 29.673 bis 29.675 Punkte
- 29.697 bis 29.699 Punkte
- 29.717 bis 29.719 Punkte
- 29.739 bis 29.741 Punkte
- 29.763 bis 29.765 Punkte
- 29.785 bis 29.787 Punkte
- 29.815 bis 29.817 Punkte
- 29.836 bis 29.838 Punkte
- 29.856 bis 29.858 Punkte
- 29.879 bis 29.881 Punkte
- 29.895 bis 29.897 Punkte
- 29.915 bis 29.917 Punkte
- 29.938 bis 29.940 Punkte
Oberhalb dieses Bereichs erweitern sich die Kursziele auf:
- 29.959 bis 29.961 Punkte
- 29.977 bis 29.979 Punkte
- 29.995 bis 29.997 Punkte
- 30.012 bis 30.014 Punkte
- 30.028 bis 30.030 Punkte
- 30.049 bis 30.051 Punkte
- 30.072 bis 30.074 Punkte
- 30.096 bis 30.098 Punkte
- 30.118 bis 30.120 Punkte
- 30.137 bis 30.139 Punkte
- 30.151 bis 30.153 Punkte
- 30.174 bis 30.176 Punkte
- 30.195 bis 30.197 Punkte
- 30.222 bis 30.224 Punkte
- 30.242 bis 30.244 Punkte
- 30.267 bis 30.269 Punkte
- 30.282 bis 30.284 Punkte
- 30.309 bis 30.311 Punkte
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht oberhalb von 29.656 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Unterstützungen:
- 29.633 bis 29.635 Punkte
- 29.611 bis 29.613 Punkte
- 29.588 bis 29.590 Punkte
- 29.567 bis 29.569 Punkte
- 29.542 bis 29.544 Punkte
- 29.518 bis 29.520 Punkte
- 29.494 bis 29.496 Punkte
- 29.468 bis 29.470 Punkte
- 29.451 bis 29.453 Punkte
- 29.432 bis 29.434 Punkte
- 29.413 bis 29.415 Punkte
- 29.392 bis 29.394 Punkte
- 29.368 bis 29.370 Punkte
- 29.342 bis 29.344 Punkte
Unterhalb dieses Bereichs wären weitere Ziele:
- 29.317 bis 29.319 Punkte
- 29.295 bis 29.297 Punkte
- 29.276 bis 29.278 Punkte
- 29.255 bis 29.257 Punkte
- 29.229 bis 29.231 Punkte
- 29.208 bis 29.210 Punkte
- 29.178 bis 29.180 Punkte
- 29.153 bis 29.155 Punkte
- 29.129 bis 29.131 Punkte
- 29.109 bis 29.111 Punkte
- 29.086 bis 29.088 Punkte
- 29.063 bis 29.065 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 29.675 Punkte
- 29.842 Punkte
- 29.957 Punkte
- 30.098 Punkte
- 30.380 Punkte
- 30.532 Punkte
- 30.727 Punkte
Unterstützungen
- 29.650 bis 29.645 Punkte
- 29.391 bis 29.380 Punkte
- 29.178 Punkte
- 28.915 Punkte
- 28.714 Punkte
Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange
Auf Basis unseres technischen Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Handel.
- Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 55%
- Wahrscheinlichkeit Bärenszenario: 45%
Erwartete Tagesrange:
- Oberseite: 29.838 bis 29.997 Punkte
- Unterseite: 29.588 bis 29.468 Punkte
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt leicht bullisch. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 und SMA200 behauptet, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 30.000 Punkte.
Welche Marke ist heute besonders wichtig?
Kurzfristig ist die Zone um 29.645 bis 29.675 Punkte entscheidend. Sie wird durch SMA20 und SMA200 gestützt und dient als wichtige Orientierung für den weiteren Handelsverlauf.
Was spricht aktuell für steigende Kurse?
Die Rückkehr über wichtige gleitende Durchschnitte sowie die mögliche Ausbildung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sofern der Nasdaq die SMA200 im 4-Stundenchart nachhaltig überwinden kann.
DAX Prognose für Freitag, 10.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE HEUTE: Technologie treibt Wall Street nach oben. Märkte lassen Spannungen zwischen den USA und dem Iran unbeeindruckt
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Wall Street erholt sich, da KI und Halbleiter die Sorgen um den Iran in den Hintergrund drängen
Aktie im Fokus: BASF 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.