Nasdaq 100 Prognose: Technische Analyse und Ausblick für Freitag, 10.07.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.415 Punkten. Der Index konnte sich bereits am Morgen aufwärtsschieben. Vom Tagestief ging es bis zum Vormittag an die 29.530 Punkte. Nach einem kleinen Rücksetzer wurde die Aufwärtsbewegung am frühen Nachmittag wieder aufgenommen. Es ging dynamisch aufwärts, wobei die Bewegung mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zunächst abverkauft worden ist. Das Kursniveau brachte aber direkt wieder neue Käufer in den Markt. Der Nasdaq setzte bis zum Abend seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Im späteren Handel bröckelten die Notierungen etwas ab.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Nasdaq verteidigt wichtige Durchschnittslinien: Der Index konnte sich wieder oberhalb der SMA20 und SMA200 im Stundenchart etablieren und verbessert damit das kurzfristige Chartbild.

Der Index konnte sich wieder oberhalb der SMA20 und SMA200 im Stundenchart etablieren und verbessert damit das kurzfristige Chartbild. 30.000 Punkte rücken in den Fokus: Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 im 4-Stundenchart könnte den Weg in Richtung 30.000 Punkte und darüber freimachen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 im 4-Stundenchart könnte den Weg in Richtung 30.000 Punkte und darüber freimachen. Bullen mit leichtem Vorteil: Das technische Setup spricht aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Der Nasdaq startete gestern bei 29.415 Punkten in den Handel und zeigte bereits am Morgen eine freundliche Tendenz. Nach einem Anstieg bis an die Marke von 29.530 Punkten kam es zunächst zu einer kurzen Konsolidierung. Am frühen Nachmittag nahmen die Käufer jedoch wieder das Heft in die Hand und sorgten für eine dynamische Aufwärtsbewegung.

Mit Beginn des offiziellen US-Handels wurden die Gewinne zwar kurzfristig abverkauft, das niedrigere Kursniveau lockte jedoch unmittelbar neue Käufer an. Dadurch setzte der Nasdaq seine Aufwärtsbewegung bis in den Abend hinein fort. Erst im späten Handel kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen.

Kennzahl 09.07. 08.07. Tageshoch 29.799 29.303 Tagestief 29.372 28.714 Tagesschluss 29.753 29.261 Handelsspanne 427 Punkte 589 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern durchgehend oberhalb der SMA20, die aktuell bei 29.675 Punkten verläuft. Besonders positiv ist, dass der Index im Handelsverlauf die SMA200 bei aktuell 29.645 Punkten zurückerobern konnte und sich bislang darüber behauptet. Im frühen Handel wurde diese Durchschnittslinie bereits mehrfach erfolgreich getestet. Damit fungiert die SMA200 aktuell als wichtige kurzfristige Unterstützung. Für die Bullen wird entscheidend sein, den Abstand zur SMA200 im weiteren Handelsverlauf auszubauen. Gelingt dies, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung 29.990 bis 30.005 Punkte fortgesetzt werden. Darüber rücken anschließend 30.220 bis 30.235 Punkte in den Fokus.

Auf der Unterseite bilden sowohl die SMA20 als auch die SMA200 derzeit einen soliden Unterstützungsbereich. Erst ein bestätigter Stundenschluss unter beiden gleitenden Durchschnitten würde das kurzfristige Chartbild wieder eintrüben und einen Rücksetzer bis an die SMA50 bei aktuell 29.380 Punkten wahrscheinlich machen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral bis bullisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stundenchart verbessert sich das technische Bild weiter. Nachdem der Nasdaq zunächst Schwierigkeiten hatte, die SMA200 bei aktuell 29.843 Punkten zu überwinden, gelang zuletzt die Rückkehr über die SMA20 (29.391 Punkte) sowie die SMA50 (29.650 Punkte). Der entscheidende Widerstand bleibt jedoch weiterhin die SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber dürfte den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 30.000-Punkte-Marke ebnen. Aus charttechnischer Sicht würde sich das mittelfristige Bild erst oberhalb von 30.220 bis 30.235 Punkten deutlich aufhellen.

Positiv bleibt außerdem, dass sich die aktuelle Kursstruktur weiterhin als mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation (ISKS) interpretieren lässt. Sollte sich dieses Muster bestätigen, könnte dies eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung unterstützen. Fällt der Nasdaq dagegen wieder unter die SMA50 und anschließend unter die SMA20 zurück, müsste der jüngste Ausbruch kritisch hinterfragt werden.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 29.656 Punkten und damit 241 Punkte höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 29.656 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

29.673 bis 29.675 Punkte

29.697 bis 29.699 Punkte

29.717 bis 29.719 Punkte

29.739 bis 29.741 Punkte

29.763 bis 29.765 Punkte

29.785 bis 29.787 Punkte

29.815 bis 29.817 Punkte

29.836 bis 29.838 Punkte

29.856 bis 29.858 Punkte

29.879 bis 29.881 Punkte

29.895 bis 29.897 Punkte

29.915 bis 29.917 Punkte

29.938 bis 29.940 Punkte

Oberhalb dieses Bereichs erweitern sich die Kursziele auf:

29.959 bis 29.961 Punkte

29.977 bis 29.979 Punkte

29.995 bis 29.997 Punkte

30.012 bis 30.014 Punkte

30.028 bis 30.030 Punkte

30.049 bis 30.051 Punkte

30.072 bis 30.074 Punkte

30.096 bis 30.098 Punkte

30.118 bis 30.120 Punkte

30.137 bis 30.139 Punkte

30.151 bis 30.153 Punkte

30.174 bis 30.176 Punkte

30.195 bis 30.197 Punkte

30.222 bis 30.224 Punkte

30.242 bis 30.244 Punkte

30.267 bis 30.269 Punkte

30.282 bis 30.284 Punkte

30.309 bis 30.311 Punkte

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht oberhalb von 29.656 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Unterstützungen:

29.633 bis 29.635 Punkte

29.611 bis 29.613 Punkte

29.588 bis 29.590 Punkte

29.567 bis 29.569 Punkte

29.542 bis 29.544 Punkte

29.518 bis 29.520 Punkte

29.494 bis 29.496 Punkte

29.468 bis 29.470 Punkte

29.451 bis 29.453 Punkte

29.432 bis 29.434 Punkte

29.413 bis 29.415 Punkte

29.392 bis 29.394 Punkte

29.368 bis 29.370 Punkte

29.342 bis 29.344 Punkte

Unterhalb dieses Bereichs wären weitere Ziele:

29.317 bis 29.319 Punkte

29.295 bis 29.297 Punkte

29.276 bis 29.278 Punkte

29.255 bis 29.257 Punkte

29.229 bis 29.231 Punkte

29.208 bis 29.210 Punkte

29.178 bis 29.180 Punkte

29.153 bis 29.155 Punkte

29.129 bis 29.131 Punkte

29.109 bis 29.111 Punkte

29.086 bis 29.088 Punkte

29.063 bis 29.065 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.675 Punkte

29.842 Punkte

29.957 Punkte

30.098 Punkte

30.380 Punkte

30.532 Punkte

30.727 Punkte

Unterstützungen

29.650 bis 29.645 Punkte

29.391 bis 29.380 Punkte

29.178 Punkte

28.915 Punkte

28.714 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres technischen Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 55%

Wahrscheinlichkeit Bärenszenario: 45%

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 29.838 bis 29.997 Punkte

Unterseite: 29.588 bis 29.468 Punkte

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt leicht bullisch. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 und SMA200 behauptet, bestehen Chancen auf einen Anstieg in Richtung 30.000 Punkte.

Welche Marke ist heute besonders wichtig?

Kurzfristig ist die Zone um 29.645 bis 29.675 Punkte entscheidend. Sie wird durch SMA20 und SMA200 gestützt und dient als wichtige Orientierung für den weiteren Handelsverlauf.

Was spricht aktuell für steigende Kurse?

Die Rückkehr über wichtige gleitende Durchschnitte sowie die mögliche Ausbildung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sofern der Nasdaq die SMA200 im 4-Stundenchart nachhaltig überwinden kann.