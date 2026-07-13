Nasdaq 100 Prognose: Schwäche unter wichtigen Durchschnitten - Nasdaq 100 Analyse für den 13.07.2026

- Der Nasdaq ist zum Wochenstart wieder unter wichtige kurzfristige Durchschnittslinien gefallen und liefert damit ein bärisches Signal im Stundenchart
- Oberhalb von 29.470 Punkten bestehen Erholungschancen bis in den Bereich der SMA200 bei rund 29.836 Punkten
- Unterhalb von 29.470 Punkten rücken die Unterstützungen bei 29.125 und anschließend 28.715 Punkten in den Fokus
- Der Nasdaq ist zum Wochenstart wieder unter wichtige kurzfristige Durchschnittslinien gefallen und liefert damit ein bärisches Signal im Stundenchart
- Oberhalb von 29.470 Punkten bestehen Erholungschancen bis in den Bereich der SMA200 bei rund 29.836 Punkten
- Unterhalb von 29.470 Punkten rücken die Unterstützungen bei 29.125 und anschließend 28.715 Punkten in den Fokus
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 29.656 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen stabilisieren und zunächst moderat aufwärtslaufen. Am Nachmittag wurde das Tagestief im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers formatiert, der aber direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Die Bewegung lief am Abend aus, der Nasdaq konnte sich bis zum Handelsschluss über der 29.800 Punkte-Marke halten.
► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways
- Der Nasdaq ist zum Wochenstart wieder unter wichtige kurzfristige Durchschnittslinien gefallen und liefert damit ein bärisches Signal im Stundenchart.
- Oberhalb von 29.470 Punkten bestehen Erholungschancen bis in den Bereich der SMA200 bei rund 29.836 Punkten.
- Unterhalb von 29.470 Punkten rücken die Unterstützungen bei 29.125 und anschließend 28.715 Punkten in den Fokus.
Der Nasdaq startete am Freitag bei 29.656 Punkten in den Handel. Nach einer stabilen Eröffnung konnte sich der Technologieindex zunächst moderat nach oben bewegen. Am Nachmittag sorgte ein dynamischer Rücksetzer für das Tagestief, das jedoch umgehend von Käufern genutzt wurde. In der Folge setzte eine kontinuierliche Erholung ein, die den Nasdaq bis zum Handelsschluss oberhalb der Marke von 29.800 Punkten hielt.
Die Handelsspanne betrug 396 Punkte und lag damit leicht unter der des Vortages. Das Tageshoch wurde bei 29.884 Punkten markiert, das Tagestief bei 29.488 Punkten. Die Prognose für den Freitag traf die tatsächliche Entwicklung erneut sehr präzise.
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigte sich am Freitag zunächst ein Kampf um die SMA200, die aktuell bei 29.634 Punkten verläuft. Erst im späteren Handelsverlauf gelang den Käufern der nachhaltige Ausbruch über die SMA200 sowie die SMA20, die zuvor als deutlicher Widerstand fungierte. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Nasdaq oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien behaupten. Zum Wochenstart hat sich das Bild allerdings wieder eingetrübt. Im frühen Handel wurden sämtliche kurzfristig relevanten Durchschnittslinien erneut unterschritten. Damit liefert der Stundenchart wieder ein bärisches Signal. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 (aktuell 29.630 Punkte) notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht. Auf der Unterseite rücken insbesondere die Bereiche um 29.125/29.110 Punkte sowie 28.715/28.700 Punkte in den Fokus.
Sollte eine Gegenbewegung einsetzen, dürften zunächst die SMA50 sowie die SMA200 als Widerstände fungieren. Erst ein dynamischer und bestätigter Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen und neue Aufwärtsimpulse ermöglichen.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stundenchart wird deutlich, dass der Nasdaq zuletzt mehrfach an der SMA200 (aktuell 29.836 Punkte) scheiterte. Zwischenzeitlich boten sowohl die SMA20 (29.484 Punkte) als auch die SMA50 (29.601 Punkte Unterstützung, ehe beide Linien temporär unterschritten wurden. Zum Wochenschluss gelang jedoch die Rückkehr über sämtliche wichtigen Durchschnittslinien einschließlich der SMA200. Damit verbesserte sich das mittelfristige Chartbild zunächst.
Der heutige Rücksetzer bis an die SMA20 sorgt allerdings wieder für Unsicherheit. Entscheidend wird sein, ob sich der Nasdaq im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren kann. Gelingt dies, wären erneute Anstiege in Richtung SMA50 und SMA200 denkbar. Sollte hingegen auch die SMA20 nachhaltig aufgegeben werden, würde sich das Chartbild erneut verschlechtern. In diesem Fall könnten die bereits im Stundenchart genannten Unterstützungsbereiche wieder angelaufen werden.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral bis bärisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq notiert am Montagmorgen bei 29.470 Punkten und damit rund 186 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.
Long-Szenario
Kann sich der Index oberhalb von 29.470 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Kursziele bei:
- 29.489 Punkte
- 29.511 Punkte
- 29.537 Punkte
- 29.560 Punkte
- 29.605 Punkte
- 29.624 Punkte
- 29.651 Punkte
- 29.673 Punkte
- 29.696 Punkte
- 29.719 Punkte
Gelingt anschließend der Ausbruch über 29.719 Punkte, rücken folgende Widerstände in den Fokus:
- 29.741 Punkte
- 29.765 Punkte
- 29.787 Punkte
- 29.817 Punkte
- 29.838 Punkte
- 29.858 Punkte
- 29.881 Punkte
- 29.897 Punkte
- 29.917 Punkte
- 29.940 Punkte
- 29.961 Punkte
- 29.979 Punkte
- 29.997 Punkte
- 30.014 Punkte
- 30.030 Punkte
- 30.051 Punkte
- 30.074 Punkte
- 30.098 Punkte
- 30.120 Punkte
Short-Szenario
Fällt der Nasdaq nachhaltig unter 29.470 Punkte, ergeben sich folgende Unterstützungen:
- 29.451 Punkte
- 29.432 Punkte
- 29.413 Punkte
- 29.392 Punkte
- 29.368 Punkte
- 29.342 Punkte
- 29.317 Punkte
- 29.295 Punkte
- 29.276 Punkte
- 29.255 Punkte
- 29.229 Punkte
- 29.208 Punkte
- 29.178 Punkte
- 29.153 Punkte
- 29.129 Punkte
- 29.109 Punkte
Unterhalb von 29.109 Punkten erweitern sich die Kursziele auf:
- 29.086 Punkte
- 29.063 Punkte
- 29.045 Punkte
- 29.025 Punkte
- 29.006 Punkte
- 28.987 Punkte
- 28.968 Punkte
- 28.943 Punkte
- 28.922 Punkte
- 28.902 Punkte
- 28.886 Punkte
- 28.867 Punkte
- 28.843 Punkte
- 28.822 Punkte
- 28.807 Punkte
- 28.789 Punkte
- 28.775 Punkte
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 29.484 Punkte
- 29.600 / 29.630 / 29.634 / 29.665 Punkte
- 29.863 Punkte
- 29.957 Punkte
- 30.098 Punkte
- 30.380 Punkte
- 30.532 Punkte
- 30.727 Punkte
Unterstützungen
- 29.391 Punkte
- 29.272 Punkte
- 29.178 Punkte
- 28.915 Punkte
- 28.714 Punkte
- 28.631 Punkte
Tagesprognose
Für den heutigen Handel erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel.
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 55%
- Bärisches Szenario: 45%
Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen:
- Oberseite: 29.560 bis 29.787 Punkte
- Unterseite: 29.295 bis 29.063 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Analyse
Die Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handel bleibt kurzfristig vorsichtig. Während der Wochenschluss noch Stärke signalisierte, hat der frühe Rücksetzer zum Wochenstart das technische Bild wieder eingetrübt. Entscheidend wird sein, ob sich der Index oberhalb der SMA20 stabilisieren kann. Gelingt dies, bestehen Chancen auf eine Erholung in Richtung der SMA200. Bleibt der Verkaufsdruck jedoch bestehen, dürften die Unterstützungen im Bereich von 29.125 bis 28.700 Punkten erneut getestet werden.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist leicht bärisch. Solange der Index unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.
Welche Marken sind heute besonders wichtig?
Auf der Oberseite stehen 29.630 bis 29.836 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 29.391, 29.178 und 28.915 Punkten.
Wie ist die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse?
Im 4-Stundenchart ist das Bild aktuell neutral bis bärisch. Eine nachhaltige Rückkehr über die SMA200 würde die technische Lage wieder deutlich verbessern.
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