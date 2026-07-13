Nasdaq 100 Prognose: Schwäche unter wichtigen Durchschnitten - Nasdaq 100 Analyse für den 13.07.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 29.656 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen stabilisieren und zunächst moderat aufwärtslaufen. Am Nachmittag wurde das Tagestief im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers formatiert, der aber direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Die Bewegung lief am Abend aus, der Nasdaq konnte sich bis zum Handelsschluss über der 29.800 Punkte-Marke halten.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Der Nasdaq ist zum Wochenstart wieder unter wichtige kurzfristige Durchschnittslinien gefallen und liefert damit ein bärisches Signal im Stundenchart.

Oberhalb von 29.470 Punkten bestehen Erholungschancen bis in den Bereich der SMA200 bei rund 29.836 Punkten.

Unterhalb von 29.470 Punkten rücken die Unterstützungen bei 29.125 und anschließend 28.715 Punkten in den Fokus.

Der Nasdaq startete am Freitag bei 29.656 Punkten in den Handel. Nach einer stabilen Eröffnung konnte sich der Technologieindex zunächst moderat nach oben bewegen. Am Nachmittag sorgte ein dynamischer Rücksetzer für das Tagestief, das jedoch umgehend von Käufern genutzt wurde. In der Folge setzte eine kontinuierliche Erholung ein, die den Nasdaq bis zum Handelsschluss oberhalb der Marke von 29.800 Punkten hielt.

Die Handelsspanne betrug 396 Punkte und lag damit leicht unter der des Vortages. Das Tageshoch wurde bei 29.884 Punkten markiert, das Tagestief bei 29.488 Punkten. Die Prognose für den Freitag traf die tatsächliche Entwicklung erneut sehr präzise.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich am Freitag zunächst ein Kampf um die SMA200, die aktuell bei 29.634 Punkten verläuft. Erst im späteren Handelsverlauf gelang den Käufern der nachhaltige Ausbruch über die SMA200 sowie die SMA20, die zuvor als deutlicher Widerstand fungierte. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Nasdaq oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien behaupten. Zum Wochenstart hat sich das Bild allerdings wieder eingetrübt. Im frühen Handel wurden sämtliche kurzfristig relevanten Durchschnittslinien erneut unterschritten. Damit liefert der Stundenchart wieder ein bärisches Signal. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 (aktuell 29.630 Punkte) notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht. Auf der Unterseite rücken insbesondere die Bereiche um 29.125/29.110 Punkte sowie 28.715/28.700 Punkte in den Fokus.

Sollte eine Gegenbewegung einsetzen, dürften zunächst die SMA50 sowie die SMA200 als Widerstände fungieren. Erst ein dynamischer und bestätigter Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen und neue Aufwärtsimpulse ermöglichen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stundenchart wird deutlich, dass der Nasdaq zuletzt mehrfach an der SMA200 (aktuell 29.836 Punkte) scheiterte. Zwischenzeitlich boten sowohl die SMA20 (29.484 Punkte) als auch die SMA50 (29.601 Punkte Unterstützung, ehe beide Linien temporär unterschritten wurden. Zum Wochenschluss gelang jedoch die Rückkehr über sämtliche wichtigen Durchschnittslinien einschließlich der SMA200. Damit verbesserte sich das mittelfristige Chartbild zunächst.

Der heutige Rücksetzer bis an die SMA20 sorgt allerdings wieder für Unsicherheit. Entscheidend wird sein, ob sich der Nasdaq im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren kann. Gelingt dies, wären erneute Anstiege in Richtung SMA50 und SMA200 denkbar. Sollte hingegen auch die SMA20 nachhaltig aufgegeben werden, würde sich das Chartbild erneut verschlechtern. In diesem Fall könnten die bereits im Stundenchart genannten Unterstützungsbereiche wieder angelaufen werden.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral bis bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq notiert am Montagmorgen bei 29.470 Punkten und damit rund 186 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 29.470 Punkten stabilisieren, liegen die nächsten Kursziele bei:

29.489 Punkte

29.511 Punkte

29.537 Punkte

29.560 Punkte

29.605 Punkte

29.624 Punkte

29.651 Punkte

29.673 Punkte

29.696 Punkte

29.719 Punkte

Gelingt anschließend der Ausbruch über 29.719 Punkte, rücken folgende Widerstände in den Fokus:

29.741 Punkte

29.765 Punkte

29.787 Punkte

29.817 Punkte

29.838 Punkte

29.858 Punkte

29.881 Punkte

29.897 Punkte

29.917 Punkte

29.940 Punkte

29.961 Punkte

29.979 Punkte

29.997 Punkte

30.014 Punkte

30.030 Punkte

30.051 Punkte

30.074 Punkte

30.098 Punkte

30.120 Punkte

Short-Szenario

Fällt der Nasdaq nachhaltig unter 29.470 Punkte, ergeben sich folgende Unterstützungen:

29.451 Punkte

29.432 Punkte

29.413 Punkte

29.392 Punkte

29.368 Punkte

29.342 Punkte

29.317 Punkte

29.295 Punkte

29.276 Punkte

29.255 Punkte

29.229 Punkte

29.208 Punkte

29.178 Punkte

29.153 Punkte

29.129 Punkte

29.109 Punkte

Unterhalb von 29.109 Punkten erweitern sich die Kursziele auf:

29.086 Punkte

29.063 Punkte

29.045 Punkte

29.025 Punkte

29.006 Punkte

28.987 Punkte

28.968 Punkte

28.943 Punkte

28.922 Punkte

28.902 Punkte

28.886 Punkte

28.867 Punkte

28.843 Punkte

28.822 Punkte

28.807 Punkte

28.789 Punkte

28.775 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.484 Punkte

29.600 / 29.630 / 29.634 / 29.665 Punkte

29.863 Punkte

29.957 Punkte

30.098 Punkte

30.380 Punkte

30.532 Punkte

30.727 Punkte

Unterstützungen

29.391 Punkte

29.272 Punkte

29.178 Punkte

28.915 Punkte

28.714 Punkte

28.631 Punkte

Tagesprognose

Für den heutigen Handel erwarten wir auf Basis unseres Setups einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen:

Oberseite: 29.560 bis 29.787 Punkte

29.560 bis 29.787 Punkte Unterseite: 29.295 bis 29.063 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handel bleibt kurzfristig vorsichtig. Während der Wochenschluss noch Stärke signalisierte, hat der frühe Rücksetzer zum Wochenstart das technische Bild wieder eingetrübt. Entscheidend wird sein, ob sich der Index oberhalb der SMA20 stabilisieren kann. Gelingt dies, bestehen Chancen auf eine Erholung in Richtung der SMA200. Bleibt der Verkaufsdruck jedoch bestehen, dürften die Unterstützungen im Bereich von 29.125 bis 28.700 Punkten erneut getestet werden.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist leicht bärisch. Solange der Index unter der SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer erhöht.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen 29.630 bis 29.836 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 29.391, 29.178 und 28.915 Punkten.

Wie ist die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse?

Im 4-Stundenchart ist das Bild aktuell neutral bis bärisch. Eine nachhaltige Rückkehr über die SMA200 würde die technische Lage wieder deutlich verbessern.