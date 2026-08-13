Das Wichtigste in Kürze US-Erzeugerpreise (PPI) im Fokus: Nach unspektakulären Verbraucherpreisen (CPI) richten sich alle Blicke auf die heutigen US-PPI-Daten (14:30 Uhr) und Fed-Reden, um Rückschlüsse auf den künftigen Zinspfad zu ziehen.

Nach unspektakulären Verbraucherpreisen (CPI) richten sich alle Blicke auf die heutigen US-PPI-Daten (14:30 Uhr) und Fed-Reden, um Rückschlüsse auf den künftigen Zinspfad zu ziehen. Gemischte Makrodaten aus UK & Japan: Japans Erzeugerpreis-Inflation schwächt sich ab (7,2 % y/y), während das britische BIP im Juni überraschend positiv überrascht (0,3 % m/m), die britische Industrie jedoch weiterhin schwächelt.

Japans Erzeugerpreis-Inflation schwächt sich ab (7,2 % y/y), während das britische BIP im Juni überraschend positiv überrascht (0,3 % m/m), die britische Industrie jedoch weiterhin schwächelt. Wichtige Unternehmenszahlen & Markt-Treiber: Quartalsberichte von JD.com (Konsumstimmung China) und Applied Materials (Halbleiternachfrage) sowie das Währungspaar GBP/USD stehen heute im Mittelpunkt des Marktgeschehens.

Die gestrigen US-Verbraucherpreisdaten (CPI) brachten nicht die von Anlegern erhoffte Dynamik an die Börse heute. Nach dem jüngsten Arbeitsmarktbericht (NFP), der nicht vollends mit dem restriktiven Ton der Federal Reserve übereinstimmte, blieben Überraschungen beim CPI aus. Damit rücken nun weitere Makrodaten im Wirtschaftskalender in den Mittelpunkt, während der Markt nach klaren Signalen für die künftige US-Geldpolitik sucht. Die Inflation bleibt das zentrale Thema: Am heutigen Handelstag stehen die US-Erzeugerpreise (PPI) im Fokus, die Aufschluss über die Weitergabe steigender Energiepreise an einzelne Sektoren geben könnten. Zudem stehen in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Bericht zu den Erdgaslagerbeständen auf der Agenda. Wichtige Ereignisse des asiatischen Handelstages & des Morgens Japan: Die Erzeugerpreisinflation (PPI) für Juli verlangsamte sich spürbar. Im Jahresvergleich fiel der Index auf 7,2 % (Erwartung: 7,4 %; Vorwert: 7,3 %). Auf Monatsbasis stieg er lediglich um 0,1 % (Konsens: 0,6 %).

Großbritannien: Die morgendlichen Konjunkturdaten lieferten gemischte Signale für die britische Wirtschaft. Das monatliche BIP für Juni wuchs überraschend um 0,3 % gegenüber dem Vormonat (Prognose: -0,1 %), während das BIP für Q2 ein Tempo von 0,4 % q/q (1,2 % y/y) beibehielt. Enttäuschend verlief dagegen die Industrie: Die Industrieproduktion sank um -0,2 % m/m (-0,2 % y/y), die verarbeitende Industrie schrumpfte um -0,5 % m/m. Das Handelsbilanzdefizit weitete sich auf -23,01 Mrd. GBP aus. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse heute (Alle Zeitangaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr | UK: BIP (m/m) (Juni) – Ist: 0,3 % | Konsens: -0,1 % | Vorwert: 0,0 %

08:00 Uhr | UK: BIP s.a. (q/q) (Q2) – Ist: 0,4 % | Konsens: 0,4 % | Vorwert: 0,6 %

08:00 Uhr | UK: BIP s.a. (y/y) (Q2) – Ist: 1,2 % | Konsens: 1,1 % | Vorwert: 0,9 %

08:00 Uhr | UK: Industrieproduktion (m/m) (Juni) – Ist: -0,2 % | Konsens: 0,1 % | Vorwert: -0,7 %

08:00 Uhr | UK: Produktion verarbeitendes Gewerbe (m/m) (Juni) – Ist: -0,5 % | Konsens: -0,3 % | Vorwert: -0,2 %

08:00 Uhr | UK: Handelsbilanz (Juni) – Ist: -23,01 Mrd. £ | Konsens: -20,4 Mrd. £ | Vorwert: -21,08 Mrd. £

09:30 Uhr | Polen: BIP s.a. (q/q) (Q2 Erste Schätzung) – Konsens: 1,0 % | Vorwert: 0,6 %

09:30 Uhr | Polen: BIP n.s.a. (y/y) (Q2 Erste Schätzung) – Konsens: 3,8 % | Vorwert: 3,5 %

09:30 Uhr | Polen: Verbraucherpreise (CPI) (y/y) (Juli) – Konsens: 3,0 % | Vorwert: 2,5 %

09:30 Uhr | Polen: Verbraucherpreise (CPI) (m/m) (Juli) – Konsens: 0,8 % | Vorwert: -0,5 %

11:00 Uhr | Eurozone: Industrieproduktion s.a. (m/m) (Juni) – Konsens: 0,0 % | Vorwert: -0,2 %

14:00 Uhr | Polen: Leistungsbilanz (Juni) – Konsens: -850 Mio. € | Vorwert: -1071 Mio. €

14:15 Uhr | USA: Rede von FOMC-Mitglied Beth Hammack

14:30 Uhr | USA: Erzeugerpreise (PPI) (y/y) (Juli) – Konsens: 4,9 % | Vorwert: 5,5 %

14:30 Uhr | USA: Erzeugerpreise (PPI) (m/m) (Juli) – Konsens: 0,2 % | Vorwert: -0,3 %

14:30 Uhr | USA: Kern-Erzeugerpreise (PPI) (y/y) (Juli) – Konsens: 4,2 % | Vorwert: 4,7 %

14:30 Uhr | USA: Kern-Erzeugerpreise (PPI) (m/m) (Juli) – Konsens: 0,3 % | Vorwert: 0,2 %

14:30 Uhr | USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – Konsens: 202k | Vorwert: 199k

14:40 Uhr | USA: Rede von FOMC-Mitglied Thomas Barkin

16:30 Uhr | USA: EIA Erdgasbericht (Veränderung Lagerbestände) – Konsens: 31 Bcf | Vorwert: 33 Bcf Top-Quartalszahlen des Tages JD.com (vor Börsenöffnung): Wichtiger Bericht zur Beurteilung der Konsumstimmung in China.

Wichtiger Bericht zur Beurteilung der Konsumstimmung in China. Applied Materials (nach Börsenschluss): Schlüssel-Zulieferer für Halbleiterausrüstung; die Zahlen geben Aufschluss über die Nachfrage beim Ausbau der Tech-Infrastruktur.

Schlüssel-Zulieferer für Halbleiterausrüstung; die Zahlen geben Aufschluss über die Nachfrage beim Ausbau der Tech-Infrastruktur. Nu Holdings (vor Börsenöffnung)

Globant (nach Börsenschluss) 3 Märkte, die Anleger heute im Auge behalten sollten GBP/USD (Devisen): Das Britische Pfund reagiert heute auf zwei starke Impulse. Nach den besser als erwartet ausgefallenen BIP-Daten aus dem Vereinigten Königreich (0,3 % m/m) folgt am Nachmittag der Test für den US-Dollar. Die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise (PPI) und der Arbeitsmarktdaten um 14:30 Uhr dürfte den Kursverlauf des Währungspaares maßgeblich prägen. WIG20 / EUR/PLN (Polen): Wichtiger Morgen für den polnischen Markt. Um 09:30 Uhr veröffentlichte das statistische Hauptamt (GUS) die erste BIP-Schätzung für Q2 (erwartete Beschleunigung auf 3,8 % y/y) und die CPI-Inflation für Juli (Konsens: 3,0 % y/y). Zusammen mit den Finanzergebnissen der PKO Bank Polski bestimmt dies die Stimmung im Bankensektor. Nasdaq 100 / US100 (Aktienindizes): Nach der jüngsten Erholung, die von positiven Zahlen im Bereich der KI-Infrastruktur getrieben wurde, richtet sich der Blick an der Börse heute auf die US-Erzeugerpreise (14:30 Uhr). Der erwartete Rückgang der Jahresrate auf 4,9 % y/y (von 5,5 %) sowie die anstehenden Reden der Fed-Vertreter Hammack und Barkin liefern Anlegern neue Hinweise für die Zinspfad-Einschätzung der Federal Reserve. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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