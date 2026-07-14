Nasdaq 100 Prognose: Bärisches Chartbild - Nasdaq 100 Analyse mit wichtigen Kursmarken für den 14.07.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.470 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen stabilisieren und erholen. Diese Erholung hat bis zum Mittag angehalten. Die Entlastungsbewegung lief knapp über die 29.600 Punkte-Marke aus. Nachfolgend stellte sich zunächst moderate Schwäche ein. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag erhöhte sich die Vola. Die Rücksetzer wurden zunächst zurückgekauft, am Abend setzten sich die Bären durch und drücken den Index in Richtung der 29.300 Punkte. Der Index ging knapp unter dieser Durchschnittslinie aus dem Tageshandel.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch , da der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

, da der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. Die Zone um SMA20 und SMA50 entscheidet über die weitere Richtung. Erst oberhalb dieser Marken würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

Erst oberhalb dieser Marken würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Unterhalb von 29.300 Punkten könnten die Unterstützungen bei 29.125 sowie anschließend 28.715 Punkten in den Fokus rücken.

Die Nasdaq 100 Prognose für Dienstag, den 14.07.2026, bleibt trotz einer zwischenzeitlichen Erholung vorsichtig. Nachdem sich der Index am Montagvormittag zunächst stabilisieren konnte, fehlte oberhalb von 29.600 Punkten die Dynamik für eine nachhaltige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mit Beginn des US-Handels nahm die Volatilität deutlich zu. Während erste Rücksetzer zunächst gekauft wurden, übernahmen am Abend die Verkäufer die Kontrolle und drückten den Nasdaq 100 wieder in Richtung der Marke von 29.300 Punkten.

Der Handelstag endete damit erneut unter wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien, was das technische Bild weiter belastet.

Kennzahl 13.07. 10.07. Tageshoch 29.617 29.884 Tagestief 29.280 29.488 Tagesschluss 29.287 29.877 Handelsspanne 401 Punkte 396 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart: Verkäufer bleiben im Vorteil

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich weiterhin ein klar angeschlagenes Bild. Die Erholung am Montag reichte nicht aus, um die SMA200 bei aktuell 29.542 Punkten zu erreichen. Auch der kurzfristige Anstieg in Richtung der SMA20 (29.365 Punkte) wurde unmittelbar wieder verkauft. Damit bleibt die technische Ausgangslage vorerst bärisch.

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, ist mit einer Fortsetzung der Schwäche zu rechnen. Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen zunächst bei 29.125 bis 29.110 Punkten. Darunter rückt der Bereich um 28.715 bis 28.700 Punkte in den Fokus. Sollte eine Erholung einsetzen, wäre zunächst die SMA20 die erste wichtige Hürde. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, könnten anschließend die eng beieinanderliegenden SMA50 und SMA200 angelaufen werden. Erst ein stabiler Anstieg über diese beiden Durchschnittslinien würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich verbessern.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: Bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart: Wichtige Durchschnittslinien zurückerobern

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild eingetrübt. Nachdem der Nasdaq 100 zuletzt zeitweise wieder über SMA20, SMA50 und SMA200 steigen konnte, wurde dieser Ausbruch zum Wochenbeginn vollständig negiert. Der Index notiert inzwischen erneut unter sämtlichen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Entscheidend wird sein, ob sich der Nasdaq 100 zunächst im Bereich der SMA20 und SMA50 stabilisieren kann. Beide Durchschnittslinien verlaufen aktuell eng beieinander und bilden den ersten wichtigen Widerstandsbereich. Erst wenn dieser Bereich mit Dynamik überwunden wird, steigen die Chancen auf einen erneuten Anlauf an die SMA200. Scheitert der Index dagegen erneut an diesen Marken, dürfte sich die bestehende Abwärtsbewegung fortsetzen.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: Bärisch

Nasdaq 100 Prognose für heute: Long- und Short-Szenarien

Der Nasdaq 100 notiert am Dienstagmorgen bei 29.414 Punkten und damit 56 Punkte über dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 29.414 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

29.430 bis 29.432 Punkten

29.451 bis 29.453 Punkten

29.470 bis 29.472 Punkten

29.487 bis 29.489 Punkten

29.509 bis 29.511 Punkten

29.535 bis 29.537 Punkten

29.558 bis 29.560 Punkten

29.581 bis 29.583 Punkten

29.605 bis 29.607 Punkten

Oberhalb dieses Bereichs rücken anschließend 29.622 bis 29.624, 29.649 bis 29.651, 29.671 bis 29.673, 29.694 bis 29.696, 29.717 bis 29.719, 29.739 bis 29.741, 29.763 bis 29.765, 29.785 bis 29.787, 29.815 bis 29.817, 29.836 bis 29.838, 29.856 bis 29.858, 29.879 bis 29.881, 29.895 bis 29.897, 29.915 bis 29.917, 29.938 bis 29.940 sowie 29.959 bis 29.961 Punkte in den Fokus.

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 29.414 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Abwärtsziele:

29.398 bis 29.396 Punkten

29.373 bis 29.371 Punkten

29.349 bis 29.347 Punkten

29.326 bis 29.324 Punkten

29.301 bis 29.299 Punkten

29.278 bis 29.276 Punkten

29.257 bis 29.255 Punkten

29.231 bis 29.229 Punkten

29.210 bis 29.208 Punkten

29.180 bis 29.178 Punkten

29.155 bis 29.153 Punkten

29.131 bis 29.129 Punkten

29.111 bis 29.109 Punkten

Unterhalb dieses Bereichs wären 29.088 bis 29.086, 29.065 bis 29.063, 29.047 bis 29.045, 29.027 bis 29.025, 29.008 bis 29.006, 28.989 bis 28.987, 28.970 bis 28.968, 28.945 bis 28.943, 28.924 bis 28.922, 28.904 bis 28.902, 28.888 bis 28.886, 28.869 bis 28.867, 28.845 bis 28.843, 28.824 bis 28.822, 28.809 bis 28.807, 28.791 bis 28.789 sowie 28.777 bis 28.775 Punkte die nächsten Zielbereiche.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.517 / 29.535 / 29.542 / 29.565

29.816 / 29.884

29.957

30.098

30.380

30.532

30.727

Unterstützungen

29.365

29.272

29.178

28.915

28.714

28.631

Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel erwarten wir eine Bewegung zwischen:

Oberseite: 29.581 bis 29.741 Punkte

29.581 bis 29.741 Punkte Unterseite: 29.301 bis 29.178 Punkte

Die statistische Einschätzung unseres Setups lautet:

Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 55%

Wahrscheinlichkeit Bärenszenario: 45%

Die Wahrscheinlichkeiten beziehen sich auf den Tagesschluss im Vergleich zum Vortag.

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bärisch. Solange der Index unter der SMA20 notiert, überwiegen die Risiken weiterer Kursrückgänge.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite steht der Bereich zwischen 29.517 und 29.565 Punkten im Fokus. Auf der Unterseite gelten 29.272 und 29.178 Punkte als erste wichtige Unterstützungen.

Wann verbessert sich das technische Bild?

Erst wenn der Nasdaq 100 die SMA20, SMA50 und anschließend die SMA200 nachhaltig zurückerobert, würde sich die technische Ausgangslage wieder deutlich aufhellen.