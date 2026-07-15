Nasdaq 100 Prognose: Analyse für den 15.07.2026 - Schafft der Index den Sprung über 30.000 Punkte?

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.414 Punkten. Der Index ist bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts gelaufen. Am Nachmittag stellte sich größere Vola ein. Es ging zunächst an das Tageshoch und mit Aufnahme des offiziellen Handels dann direkt an das Tagestief. Der Nasdaq konnte sich allerdings wieder rasch erholen, erreichte im Rücklauf aber nicht mehr das Tageshoch. Am Abend bröckelten die Notierungen wieder etwas ab, der Index konnte aber einen Tagesschluss knapp über der 29.600 Punkte-Marke formatieren.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Der Nasdaq 100 konnte sich über den kurzfristig wichtigen gleitenden Durchschnitten stabilisieren und verbessert damit das kurzfristige Chartbild.

Die Zone um 30.000 Punkte bleibt der entscheidende Widerstandsbereich auf der Oberseite.

Solange der Index oberhalb der SMA20 im Stundenchart notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhalten.

Nasdaq 100 Analyse: Erholung setzt sich fort

Der Nasdaq 100 startete am Dienstag bei 29.414 Punkten in den Handel. Bis zum Mittag bewegte sich der Technologieindex in einer engen Seitwärtsrange, bevor am Nachmittag die Volatilität deutlich zunahm. Nach einem Anstieg auf das Tageshoch folgte zum offiziellen US-Handelsstart ein schneller Rücksetzer bis an das Tagestief.

Im weiteren Handelsverlauf gelang jedoch eine dynamische Erholung. Zwar konnte das vorherige Hoch nicht mehr erreicht werden, dennoch behauptete sich der Nasdaq 100 bis zum Handelsschluss oberhalb der Marke von 29.600 Punkten. Damit bestätigte der Index seine zuletzt verbesserte kurzfristige Verfassung.

Handelsspanne vom 14.07.2026

Kennzahl Wert Tageshoch 29.739 Punkte Tagestief 29.367 Punkte Tagesschluss 29.609 Punkte Handelsspanne 372 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart hat sich das technische Bild zuletzt deutlich verbessert. Nachdem der Nasdaq 100 zunächst oberhalb der SMA20 notierte, gelang am Nachmittag auch der dynamische Ausbruch über die eng beieinanderliegenden SMA50 und SMA200. Im frühen Mittwochhandel konnte sich der Index zusätzlich von diesen Durchschnittslinien lösen und die SMA20 erfolgreich als Unterstützung bestätigen. Damit hellt sich das kurzfristige Chartbild spürbar auf. Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss oberhalb der SMA20 notiert, bleiben weitere Kursgewinne wahrscheinlich.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite

30.095 bis 30.100 Punkte

30.375 bis 30.390 Punkte

Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, dürfte zunächst die SMA20 als Unterstützung dienen. Fällt diese, bilden die nahezu deckungsgleichen SMA50 und SMA200 im Bereich von rund 29.510 Punkten eine wichtige Unterstützungszone.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Bild dagegen weiterhin gemischt. Zwar konnte sich der Nasdaq 100 zuletzt mehrfach an die SMA200 heranschieben und diese zeitweise überwinden, eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser vielbeachteten Durchschnittslinie gelang bislang jedoch nicht. Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes wären zwei aufeinanderfolgende positive 4-Stunden-Kerzen oberhalb der SMA200 ein wichtiges Signal.

Gelingt anschließend zusätzlich ein Anstieg über den Bereich von 30.390 bis 30.405 Punkten, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen. In diesem Fall könnte auch das Allzeithoch wieder in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Scheitert der Nasdaq 100 dagegen erneut an der SMA200, dürfte zunächst die Zone um die SMA20 und SMA50 angelaufen werden. Unterhalb dieser Unterstützungen würde sich das technische Bild wieder deutlich eintrüben.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Neutral

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Mittwochmorgen bei 29.856 Punkten und damit rund 442 Punkte über dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 29.856 Punkten etablieren, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

29.879 bis 29.897 Punkte

29.915 bis 29.940 Punkte

29.959 bis 29.997 Punkte

30.015 bis 30.051 Punkte

Gelingt anschließend der Ausbruch über 30.050 Punkte, ergeben sich weitere Ziele bei:

30.066 bis 30.103 Punkte

30.122 bis 30.157 Punkte

30.175 bis 30.215 Punkte

30.234 bis 30.295 Punkte

30.311 bis 30.342 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 29.856 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

29.840 bis 29.819 Punkte

29.797 bis 29.777 Punkte

29.758 bis 29.738 Punkte

29.720 bis 29.696 Punkte

29.680 bis 29.659 Punkte

29.643 bis 29.602 Punkte

29.581 bis 29.540 Punkte

Unterhalb von 29.540 Punkten liegen die nächsten Unterstützungen bei:

29.527 bis 29.504 Punkte

29.488 bis 29.468 Punkte

29.454 bis 29.434 Punkte

29.418 bis 29.393 Punkte

29.380 bis 29.346 Punkte

Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände

29.957 Punkte

30.098 Punkte

30.380 Punkte

30.532 Punkte

30.727 Punkte

Unterstützungen

29.807 Punkte

29.675 Punkte

29.593 / 29.523 / 29.509 Punkte

29.378 Punkte

29.124 Punkte

28.838 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres Handelssystems erwarten wir für den heutigen Handel einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Verlauf.

Bullisches Szenario: 55%

Bärisches Szenario: 45%

Erwartete Handelsspanne:

Oberseite: 29.961 bis 30.177 Punkte

Unterseite: 29.756 bis 29.579 Punkte

Experten Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die kurzfristige technische Lage hat sich deutlich verbessert. Der Nasdaq 100 notiert wieder oberhalb der wichtigsten gleitenden Durchschnitte im Stundenchart und besitzt damit gute Chancen, die Erholung fortzusetzen. Entscheidend bleibt jedoch der Bereich um die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten sowie die darüber verlaufende SMA200 im 4-Stunden-Chart. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das mittelfristige Chartbild wieder klar zugunsten der Bullen drehen.

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Kurzfristig ist die Nasdaq 100 Prognose bullisch. Solange der Index oberhalb der SMA20 im Stundenchart notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 30.000 Punkte.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen 29.957 und 30.098 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 29.807, 29.675 sowie im Bereich zwischen 29.593 und 29.509 Punkten.

Wann verbessert sich das mittelfristige Chartbild?

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 im 4-Stunden-Chart sowie ein Anstieg über die Zone zwischen 30.390 und 30.405 Punkten würden die technische Lage deutlich verbessern und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Was spricht aktuell für steigende Kurse?

Die Rückeroberung der kurzfristigen gleitenden Durchschnitte, die Stabilisierung oberhalb der SMA20 und das positive Momentum im Stundenchart sprechen derzeit für eine Fortsetzung der Erholung.