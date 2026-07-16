Nasdaq 100 Prognose: Analyse für heute - Chancen auf 30.000 Punkte?

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.856 Punkten. Der Index formatierte das Tageshoch am Morgen. Von hier aus gaben die Notierungen zunächst moderat nach. Der Nasdaq schaffte es sich gegen Mittag zu stabilisieren. Bis zum Nachmittag ging es in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag gaben die Notierungen auf breiter Front nach. Es ging dynamisch und mit Momentum abwärts. Erst am Abend konnte sich der Index stabilisieren und nachfolgend erholen. Die Erholungsbewegung ging bis zum Handelsschluss über die 29.500 Punkte-Marke.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Der Nasdaq 100 scheiterte erneut an der wichtigen SMA200 im 4-Stunden-Chart und bleibt kurzfristig technisch angeschlagen.

Ein Anstieg über 29.787 Punkte könnte die Tür in Richtung 30.000 Punkte und darüber hinaus öffnen.

Fällt der Index dagegen wieder unter die SMA200 und die SMA50, steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich um 29.120 Punkte.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 29.856 Punkten in den Handel und markierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Anschließend setzte eine schrittweise Konsolidierung ein, ehe sich der Index zur Mittagszeit stabilisieren konnte. Bis zum Beginn des US-Kassahandels bewegte sich der Technologieindex in einer engen Seitwärtsrange.

Mit Eröffnung der Wall Street kam jedoch deutlicher Verkaufsdruck auf. Der Nasdaq 100 verlor dynamisch an Wert und fiel bis auf 29.222 Punkte zurück. Erst am Abend setzte eine Erholung ein, die den Index zum Handelsschluss wieder über die Marke von 29.500 Punkten führte.

Rückblick auf den Handelstag

Kennzahl 15.07. 14.07. Tageshoch 29.887 29.739 Tagestief 29.222 29.367 Tagesschluss 29.526 29.609 Handelsspanne 665 Punkte 372 Punkte

Die erhöhte Volatilität verdeutlicht, dass Anleger aktuell zwischen positiven Unternehmenszahlen und einer vorsichtigeren Marktstimmung abwägen.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich zunächst ein konstruktives Bild. Der Nasdaq 100 konnte sich am Vormittag oberhalb der SMA20 (29.580 Punkte) behaupten. Im Verlauf des Nachmittags wurden jedoch gleich mehrere wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten:

SMA20: 29.580 Punkte

SMA50: 29.570 Punkte

SMA200: 29.514 Punkte

Zum Handelsschluss gelang immerhin eine Erholung bis an die SMA50 und SMA200. Entscheidend wird nun sein, ob der Index heute auch die SMA20 zurückerobern kann. Gelingt ein bestätigter Stundenschluss oberhalb dieser Marke, verbessern sich die kurzfristigen Aussichten deutlich. Dann rücken zunächst die Bereiche um 29.795 bis 29.810 Punkte sowie anschließend 30.065 bis 30.080 Punkte in den Fokus. Scheitert der Nasdaq 100 dagegen erneut und fällt nachhaltig unter die SMA200 zurück, könnten die nächsten Unterstützungen bei 29.120 bis 29.105 Punkten sowie 28.840 bis 28.825 Punkten angelaufen werden.

Kurzfristige Einschätzung: Neutral

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die SMA200 bei aktuell 29.787 Punkten der zentrale Widerstand. Der Nasdaq 100 scheiterte bereits mehrfach an dieser Marke und wurde auch gestern erneut nach unten abgewiesen. Die SMA20 (29.536 Punkte) sowie die SMA50 (29.511 Punkte) konnten den Rücksetzer zunächst auffangen. Zwar gelang anschließend erneut der Anstieg über beide Durchschnittslinien, doch der Bereich der SMA200 erwies sich erneut als zu stark.

Das Chartbild hat sich dadurch leicht eingetrübt.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 in Verbindung mit zwei aufeinanderfolgenden positiven 4-Stunden-Kerzen würde das technische Bild wieder verbessern. Kann sich der Index anschließend zusätzlich oberhalb von 30.390 bis 30.405 Punkten etablieren, würde sich das mittelfristige Chartbild wieder klar bullisch darstellen. Auf der Unterseite bleiben die SMA20 und SMA50 die ersten wichtigen Unterstützungen. Gehen auch diese verloren, könnte sich die Korrektur in Richtung der bereits im Stundenchart genannten Zielzonen fortsetzen.

Übergeordnete Einschätzung: Neutral

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 29.559 Punkten und damit rund 297 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 29.559 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Kursziele:

29.580 bis 29.604 Punkte

29.625 bis 29.682 Punkte

29.701 bis 29.760 Punkte

29.779 bis 29.822 Punkte

Darüber eröffnen sich weitere Ziele bei:

29.840 bis 29.897 Punkte

29.915 bis 29.982 Punkte

29.995 bis 30.032 Punkte

30.049 bis 30.051 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 29.559 Punkten, liegen die nächsten Unterstützungen bei:

29.542 bis 29.525 Punkte

29.506 bis 29.468 Punkte

29.454 bis 29.416 Punkte

29.395 bis 29.346 Punkte

Unterhalb von 29.348 Punkten rücken anschließend folgende Ziele in den Fokus:

29.328 bis 29.285 Punkte

29.269 bis 29.231 Punkte

29.217 bis 29.178 Punkte

29.155 bis 29.132 Punkte

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

29.570 bis 29.579 Punkte

29.787 Punkte

30.052 Punkte

30.311 Punkte

30.557 Punkte

Unterstützungen

29.536 / 29.514 / 29.511 Punkte

29.485 Punkte

29.378 Punkte

29.124 Punkte

28.838 Punkte

Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handel erwarten wir eine Bewegung zwischen:

Oberseite: 29.663 bis 29.801 Punkte

29.663 bis 29.801 Punkte Unterseite: 29.452 bis 29.308 Punkte

Wahrscheinlichkeiten

Bullisches Szenario: 55%

55% Bärisches Szenario: 45%

Nach aktueller Einschätzung bleibt ein leicht seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel das wahrscheinlichste Szenario.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose ist neutral mit leicht positivem Bias. Das bullische Szenario besitzt derzeit eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 55%.

Welche Marke ist heute besonders wichtig?

Die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei rund 29.787 Punkten bleibt der wichtigste technische Widerstand. Erst oberhalb dieser Marke verbessert sich das Chartbild deutlich.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen?

Die ersten Unterstützungen befinden sich bei 29.536, 29.514 und 29.511 Punkten. Darunter folgen 29.378, 29.124 sowie 28.838 Punkte.