Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 22.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq 100 startet fest in die Woche: Bullen lauern auf den großen Ausbruch

Der US-Technologieindex schüttelt die Lethargie der vergangenen Tage ab und positioniert sich am Montagmorgen in einer vielversprechenden Ausgangslage. Am Freitagmorgen noch bei 30.232 Punkten gestartet, verbrachte der Index den Tag primär in einer engen Seitwärtsspanne und verabschiedete sich knapp unter der Marke von 30.400 Punkten ins Wochenende. Zum Start in die neue Handelswoche zeigt der Nasdaq 100 jedoch deutliche Stärke und notiert am Morgen bei 30.404 Punkten – das entspricht einem satten Plus von 172 Punkten gegenüber dem Niveau des Freitagmorgens. Damit rückt das aktuelle Allzeithoch wieder in greifbare Nähe, sofern die Käufer das vorbörsliche Momentum mit in den regulären Kassa-Handel transportieren können. Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose liefert dafür ein konstruktives charttechnisches Fundament.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways

Starker Wochenauftakt: Der Nasdaq 100 notiert vorbörslich bei 30.404 Punkten klar im Plus.

Allzeithoch im Visier: Ein nachhaltiger Ausbruch über 30.350 Punkte stärkt den Bullen-Case.

Szenario-Vorteil: Die Tages-Nasdaq 100 Prognose sieht eine 55-prozentige Chance für steigende Kurse.

Stundenchart (1h): Die SMA20 dient als wichtiges Sprungbrett

Im 1h-Chart stabilisierte sich der Nasdaq 100 am Freitag im Bereich der SMA20, die aktuell bei 30.362 Punkten verläuft. Zwar unternahmen die Bullen am Nachmittag vereinzelte Vorstöße nach oben, ein dynamisches Absetzen von dieser Durchschnittslinie gelang vor dem Wochenende jedoch nicht.

Für eine nachhaltig bullische Nasdaq 100 Prognose gilt es heute, sich per bestätigtem Stundenschluss dauerhaft über der Marke von 30.350 Punkten zu etablieren, um den Weg in Richtung des historischen Höchststandes freizumachen. Sollte der Index im Zuge unerwarteter Gewinnmitnahmen hingegen unter die SMA50 (aktuell bei 30.305 Punkten) rutschen, droht eine Eintrübung des Chartbildes. In diesem Fall müssten Händler mit Abgaben bis an die SMA200 bei 29.826 Punkten oder tiefer in Richtung 29.250 Punkte rechnen.

Nasdaq 100 Analyse im Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Konsolidierung über den gleitenden Durchschnitten 📊

Das übergeordnete Bild auf der Zeitebene des 4h-Charts untermauert die relative Stärke des Tech-Sektors. Der Nasdaq 100 konnte sich zuletzt erfolgreich von der SMA200 (29.630 Punkte) über die SMA50 (29.888 Punkte) bis über die SMA20 (30.273 Punkte) nach oben schrauben. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen gelang es dem Index zum Ende der letzten Handelswoche, sich über der SMA20 festzusetzen.

Die mittelfristige Nasdaq 100 Prognose hellt sich folglich weiter auf, sobald der Index die nötige Substanz aufbringt, um sich verbindlich nach Norden abzusetzen. Sollten die Bären den Kurs temporär wieder unter die SMA20 drücken, fungiert die SMA50 als wichtigster logischer Auffangbereich, um die langfristigen Aufwärtsperspektiven nicht zu gefährden.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das mögliche Intraday-Setup für Montag, den 22.06.2026

Basierend auf der technischen Analyse der xStation5-Plattform lässt sich für den heutigen Handelstag eine erwartete Tagesrange zwischen 30.574 / 30.707 Punkten auf der Oberseite und 30.321 / 30.179 Punkten auf der Unterseite definieren:

Mögliches Long-Setup: Kann der Nasdaq 100 das Niveau über 30.404 Punkten verteidigen, liegen die nächsten prozyklischen Anlaufziele bei 30.455/57, 30.521/23 und 30.590/92 Punkten. Darüber rücken die Marken bei 30.648/50 sowie 30.738/40 Punkten in den Fokus.

Mögliches Short-Setup: Rutscht der Index unter die Marke von 30.404 Punkten, öffnet sich der Weg nach unten zu den Marken bei 30.360/58, 30.303/01 und 30.241/39 Punkten. Bei ausgeprägter Schwäche unterhalb von 30.143/41 Punkten könnten die Bären den Kurs bis an die Unterstützungen bei 29.975/73 und 29.859/57 Punkte drücken.

Expertenfazit von Jens Klatt

Zum Wochenauftakt rechnen die Analysten mit einem primär seitwärts bis aufwärts gerichteten Marktgeschehen. Das mathematische Modell gewichtet die Wahrscheinlichkeit für das Bullen-Szenario mit 55 %, während dem Bären-Szenario eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 45 % zugewiesen wird. Solange der Nasdaq 100 die Marke von 30.350 Punkten verteidigt, bleibt die technische Struktur für eine positive Nasdaq 100 Prognose absolut intakt. Trader sollten zum US-Kassastart besonders auf das Handelsvolumen im Bereich der Widerstandszone bei 30.745/83 Punkten achten, um frühzeitig Fehlausbrüche zu identifizieren.

SO SEHEN SIEGER AUS!