Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 26.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq 100 im volatilen Wechselbad: Tech-Giganten vor entscheidendem PCE-Showdown an der Börse Aktuell

Die Nervosität am US-Aktienmarkt spitzt sich pünktlich zum Wochenausklang dramatisch zu. Wer den Nasdaq 100 an der Börse Aktuell am gestrigen Donnerstag beobachtet hat, erlebte eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. Der Index startete am Morgen bei 29.857 Punkten und konnte sich bis zum Mittag zunächst moderat aufwärts schieben, wobei am Nachmittag ein Tageshoch bei 30.028 Punkten formatiert wurde. Doch mit Aufnahme des offiziellen US-Handels schlugen die Bären erbarmungslos zu: Die Gewinne wurden direkt abverkauft, und der Index rauschte mit hohem Momentum bis fast an das Vortagestief auf ein Tagestief bei 29.069 Punkten nach unten. Erst im späten Handel gelang den Bullen eine Stabilisierung zurück über die 29.500er-Marke, sodass der Tagesschluss bei 29.514 Punkten festgestellt wurde. Im heutigen Frühhandel drückt das bearishe Momentum den Index jedoch erneut an das gestrige Tief, während alles auf die anstehenden US-Inflationsdaten wartet.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

Key Takeaways

Heftige Volatilität: Der Nasdaq 100 bricht nach einem Tageshoch bei 30.028 Punkten temporär bis auf 29.069 Zähler ein.

Support im Fokus: Die Bullen kämpfen im stündlichen Intervall verbissen um die Verteidigung der 29.100-Punkte-Marke.

Makro-Showdown voraus: Der US-PCE-Deflator (14:30 Uhr MESZ) sorgt an der Börse Aktuell für extreme Zurückhaltung.

Stundenchart (1h): Kampf um die psychologische Trendwende an den Tiefs

Die charttechnische Analyse des Nasdaq 100 im H1-Chart offenbart die akute Zuspitzung der Lage. Das gestrige Intraday-Reversal hat gezeigt, dass im Bereich unter 29.100 Punkten durchaus institutionelles Kaufinteresse in den Markt kommt. Dennoch ist das übergeordnete Bild im kurzfristigen Zeitfenster angeschlagen, da der Index weiterhin unter den maßgeblichen gleitenden Durchschnitte der SMA20 und SMA50 notiert.

Für den heutigen Handel an der Börse Aktuell ist die Richtungsvorgabe klar: Kann sich der Index nicht über der Marke von 29.099 Punkten festsetzen, droht ein prozyklischer Rutsch unter das gestrige Wochentief. In diesem bärischen Szenario aktivieren sich die nächsten Abwärtsziele bei 29.075/73 und 29.038/36 Punkten, gefolgt von der tieferen Support-Zone bei 28.995/93 Punkten. Erst ein nachhaltiger Sprung über das stündliche Cluster bei 29.350 Punkten würde das Bild auf neutral drehen.

Nasdaq 100 Analyse im Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Vierstundenchart (4h): Bären halten das Zepter im mittelfristigen Trend fest 📊

Auch auf der Zeitebene des 4h-Charts spiegelt sich das defensive Übergewicht wider. Der Nasdaq 100 verbleibt nach dem jüngsten Rutsch unter die langfristige Trendlinie der SMA200 in einer klar definierten Korrekturstruktur. Jede lokale Erholungsbewegung, wie wir sie gestern Nachmittag gesehen haben, wird von den Marktteilnehmern derzeit konsequent für den Abbau von Tech-Risiken genutzt.

Solange der Index unter den gleitenden Durchschnitten verharrt, bleibt das statistische Übergewicht aufseiten der Verkäufer. Um ein echtes, mittelfristiges Trendwende-Signal an der Börse Aktuell zu generieren, müssten die Bullen den Index über die SMA20 (aktuell im Bereich von 29.500 Punkten) hieven und diesen Ausbruch per Kerzenschluss bestätigen. Bis dahin bleibt das Risiko von Anschlussverkäufen omnipräsent.

Das konkrete Intraday-Setup für Freitag, den 26.06.2026

Für das heutige Daytrading wird aufgrund der extremen vorbörslichen Spannung eine sehr weite und volatile Handelsspanne antizipiert:

Long-Setup: Gelingt dem Nasdaq 100 eine stabile Bodenbildung oberhalb von 29.100 Punkten, liegen die ersten charttechnischen Erholungsziele bei 29.148/46 und 29.181/79 Punkten. Darüber könnte sich die Bewegung über 29.220/18 bis an den Kreuzwiderstand bei 29.335/33 Punkten ausdehnen.

Short-Setup: Rutscht der Tech-Index dynamisch unter das Tief bei 29.069 Punkten, gerät die bullische Struktur ins Wanken. Die nächsten defensiven Anlaufziele der Bären lokalisieren sich an der Börse Aktuell dann bei 28.975/73 Punkten, im erweiterten Verlauf bei 28.899/97 Punkten und extremenfalls am harten langfristigen Supportband bei 28.798/96 Punkten.

Expertenfazit von Jens Klatt

Der Nasdaq 100 steht vor einem richtungsweisenden Schicksalstag. Die gestrige Achterbahnfahrt hat bewiesen, dass die Nerven an der Börse Aktuell blank liegen und der Technologiesektor extrem sensibel auf die Zins- und Inflationserwartungen reagiert. Das mathematische Modell räumt den Bären derzeit ein leichtes Übergewicht ein, solange die charttechnischen Widerstände im Stundenchart gedeckelt bleiben. Das absolute Zünglein an der Waage wird heute Nachmittag um 14:30 Uhr MESZ die Veröffentlichung des US-PCE-Kernpreisindex sein. Als Lieblings-Inflationsmaß der Federal Reserve besitzt diese Kennzahl das fundamentale Potenzial, entweder einen massiven Short-Squeeze zurück über die 29.500er-Marke auszulösen oder den Index in eine tiefe, kapitulationsartige Verkaufswelle zu stürzen. Trader sollten bis zur Datenpublikation striktes Risikomanagement walten lassen.

SO SEHEN SIEGER AUS!