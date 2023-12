Nasdaq 100: tägliche Prognose vom 12.12.2023 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinsch√§tzung zum US Aktienindex Nasdaq¬†f√ľr Dienstag, den 12.12.2023 - DAYTRADING

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 16.057 Punkten. Der Index lief √ľbergeordnet bis zum Nachmittag seitw√§rts weiter. Es ging gegen Mittag etwas abw√§rts, das TT wurde bei 16.045 Punkten formatiert, der R√ľcksetzer aber zeitnah wieder zur√ľckgekauft. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein. Die Bewegung wurde am Nachmittag zun√§chst konsolidiert, am Abend setzte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fort. Es ging im Zuge dessen an und √ľber die 16.200 Punkte.

Im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es weiter moderat aufw√§rts.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 16.207 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Nasdaq im Zuge der Seitw√§rtsphase zun√§chst an die SMA20 gelaufen ist, sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und dann weiter erholen konnte. Am Nachmittag ging es mit Schwung dynamisch nach Norden.

Damit hat sich das Stundenchart aufgehellt. Solange der Index per Stundenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsimpulse einstellen, die bis an die 16.330/45 Punkte gehen k√∂nnte. Dar√ľber w√§ren die 16.485/50 Punkte ein denkbares Anlaufziel.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die SMA20 gehen. H√§lt dieser Support nicht und setzt sich der Nasdaq per Stundenschluss unter dieser Linie fest, so k√∂nnten weitere Abgaben folgen, die bis an die SMA50 (aktuell bei 16.110 Punkten) gehen k√∂nnten. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Stundenchart, wenn der Index wieder unter die SMA200 (aktuell bei 15.981 Punkten) l√§uft.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich im Zuge einer Aufw√§rtsbewegung wieder √ľber die SMA50 (aktuell bei 15.979 Punkten) schieben und sich dort auch festsetzen. Feststellbar ist allerdings, dass die Dynamik in den letzten Handelstagen gefehlt hat. Zu Wochenbeginn ging es endlich deutlich aufw√§rts. Der Abstand zu den beiden Durchschnittslinien ist mittlerweile veritabel.

Solange es die Bullen schaffen, den Nasdaq per Stundenschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 16.071 Punkten) zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind.

Geht es im Zuge von R√ľcksetzern hingegen wieder unter die SMA50 und setzt sich der Nasdaq unter dieser Linie fest, so k√∂nnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.555 Punkten) gehen k√∂nnten.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose:¬†bullisch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der 16.262 Punkte und damit 205 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 16.262 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.275/77, bei 16.285/87, bei 16.299/301, bei 16.313/15, bei 16.325/27, bei 16.341/43, bei 16.355/57, bei 16.371/73, bei 16.387/89 und dann bei 16.404/06 Punkten gehen. √úber der 16.404/06 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.420/22, bei 16.434/36, bei 16.445/47, bei 16.455/57, bei 16.467/69, bei 16.480/82, bei 16.497/99 bzw. bei 16.509/11 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 16.262 Punkte Marke halten, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.249/47, bei 16.235/33, bei 16.221/19, bei 16.203/01, bei 16.188/86, bei 16.170/68, bei 16.156/54, bei 15.140/38 und dann bei 16.126/24 Punkten gehen. Unter der 16.126/24 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.110/08, bei 16.095/93, bei 16.081/79, bei 16.065/63, bei 16.050/48, bei 16.037/35, bei 16.022/20 bzw. bei 16.006/04 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

16.448

16.585

16.656

16.767

Nasdaq Unterst√ľtzungen

16.207

16.110

16.071/04

15.981/79

15.555

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  45 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

16.343 Punkte / 16.455 Punkte bis 16.219 Punkte / 16.168 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

