Nasdaq 100: tägliche Prognose vom 16.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinsch√§tzung zum US Aktienindex Nasdaq¬†f√ľr Dienstag, den 16.01.2024 - DAYTRADING

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 17.008 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das TH und gab von hier aus moderat nach. Der Nasdaq konnte sich stabilisieren und begab sich dann in eine enge Box. Bedingt durch US-Feiertag war die Range √ľberschaubar, zudem war der Handel verk√ľrzt.

Im Rahmen des Fr√ľhhandels gaben die Notierungen deutlich nach.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen √ľber der SMA20 (aktuell bei 16.935 Punkten). Der R√ľcksetzer am Vormittag ging an die SMA50 (aktuell bei 16.946 Punkten), hier konnte sich der Index stabilisieren und wieder an die SMA20 schieben. √úbergeordnet ging es gestern in einer Box seitw√§rts. Im Rahmen des Fr√ľhhandels wurden diese beiden Durchschnittslinien aufgegeben.

Um weiterhin Chancen auf der Oberseite zu haben, muss der Nasdaq sich per Stundenschluss √ľber die SMA50 festzusetzen. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es zun√§chst an das Wochenhoch der Vorwoche und dann an das Jahreshoch gehen. Diese Anlaufziele sind erreichbar, solange es die Bullen schaffen, den Index √ľber der SMA20 /¬†SMA50 zu etablieren.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.746 Punkten) gehen k√∂nnten. Sollte diese Linie nicht als Support auf Stundenschlussbasis halten und sich der Nasdaq nachfolgend unter dieser Linie festsetzen, so k√∂nnte das ein Hinweis darauf sein, dass es weiter abw√§rts in Richtung des Monatstiefs gehen k√∂nnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Quelle: xStation5 von XTB

Im 4h Chart ist sehr gut zu sehen, dass der Nasdaq zu Wochenbeginn an die SMA50 (aktuell bei 16.766 Punkten) gelaufen ist, hier zun√§chst abgewiesen wurde, nach einem R√ľcksetzer konnte diese Durchschnittslinie schlie√ülich √ľberquert werden. Im weiteren Handelsverlauf haben die R√ľcksetzer die SMA20 (aktuell bei 16.958 Punkten) unterschritten, der Index hat es aber immer wieder geschafft, sich erneut √ľber die SMA20 zu schieben. Im Rahmen des Fr√ľhhandels ist der Index unter diese Linie gerutscht.

Wesentlich wird sein, ob es der Nasdaq es schafft, sich wieder √ľber die SMA20 zu schieben und auch nachfolgend zu etablieren. Stellt sich dies ein, so k√∂nnte es aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Stundenbetrachtung genannt worden sind.

Gelingt der Move aber nicht, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung der SMA50 und dann √ľbergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 16.570 Punkten) gehen. Im Chartbild ist erkennbar, dass die SMA200 beim letzten R√ľcksetzer Ende der letzten Handelswoche eine gute Unterst√ľtzung gewesen ist.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose:¬†neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der 16.884 Punkte und damit 124 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 16.884 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.898/900, bei 16.912/14, bei 16.928/30, bei 16.942/44 und dann bei 16.958/60 Punkten gehen. √úber der 16.958/60 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.976/78, bei 16.991/93, bei 17.011/13, bei 17.025/27, bei 17.037/39, bei 17.050/52 bzw. bei 17.069/71 Punkten zu finden

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 16.884 Punkte Marke halten, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.863/61, bei 16.848/46, bei 16.831/29, bei 16.815/13, bei 16.802/800, bei 16.784/82 und dann bei 16.763/61 Punkten gehen. Unter der 16.763/61 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.750/48, bei 16.735/33, bei 16.721/19, bei 16.710/08, bei 16.698/96, bei 16.680/78, bei 16.667/65 bzw. bei 16.651/49 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

16.876

16.935/46/58

17.053

17.211

17.442

Nasdaq Unterst√ľtzungen

16.848

16.766/46

16.570

16.321

16.288

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  65 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

16.930 Punkte / 16.978 Punkte bis 16.750 Punkte / 16.678 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

HANDELN beim TESTSIEGER: