Nasdaq 100: Über die 20.950 Punkte-Marke 🔴tägliche Prognose vom 14.01.2025

Unsere Prognose & Tageseinschätzung zum Nasdaq

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 20.905 Punkten. Der Index formatierte am Morgen gleich das Tageshoch. Es ging von hier aus sukzessive abw√§rts. Am Mittag konnte sich der Nasdaq stabilisieren und bis zum Nachmittag wieder moderat aufw√§rtslaufen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich etwas Vola ein. Der NASDAQ hat es erst am Abend geschafft, sich √ľber der 20.800 Punkte-Marke festzusetzen. Im sp√§teren Handel ging es sogar √ľber die 20.950 Punkte-Marke.

Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart: 

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 20.936 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Nasdaq sich zun√§chst unter dieser Linie festgesetzt hat. Es ging einige Male, im Rahmen von Erholungsbewegungen an diese Durchschnittslinie, die aber zun√§chst nicht √ľberwunden werden konnte. Erst im sp√§teren Handel ging es an und √ľber diese Durchschnittslinie. Im Rahmen des Fr√ľhhandels wurde die SMA50 (aktuell bei 21.011 Punkten) angelaufen.

Wesentlich wird sein, ob es der Index per Stundenschluss schafft, sich √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Sollte dies gelingen, so w√§re es zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 21.234 Punkten) geht. Wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es auch direkt dar√ľber gehen. Belastbar w√§re diese Bewegung erst dann zu interpretieren, wenn es der Nasdaq per Stundenschluss schafft, sich auch dar√ľber festzusetzen. Ob sich dies heute im Handel einstellt, bleibt abzuwarten.

Sollte es wieder unter die SMA50 gehen, so könnten darunter die SMA20 noch einen weiteren Support bieten. Wird diese Linie per Stundenschluss aufgegeben, so besteht die Gefahr, dass sich weitere Schwäche einstellen könnte. Denkbare Anlaufziele könnten es zunächst an das Tagestief von gestern und nachfolgend an die 20.515/490 Punkte gehen könnte.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

 

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq ist im Zuge der letzten R√ľcksetzer unter die SMA200 (aktuell bei 21.449 Punkten) gefallen und hatte zun√§chst Probleme, sich wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben. Die Bewegung gelang erst Ende der letzten Handelswoche. Der Index konnte sich im Rahmen der Aufw√§rtsbewegung √ľber die SMA200 als auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 21.104 Punkten) schieben und nachfolgend festsetzen. Zu Wochenbeginn erfolgte der problemlose Move √ľber die SMA50 (aktuell bei 21.316 Punkten), √ľber der sich der Nasdaq zun√§chst festgesetzt, diese Durchschnittslinie im weiteren Handelsverlauf aber wieder aufgegeben hat. Die Abw√§rtsbewegung ging an und unter die SMA200.

Im Chart ist erkennbar, dass der Nasdaq mehrmals versucht hat, die SMA200 zu √ľberqueren, aber immer wieder gescheitert ist. Wesentlich ist aus Bullensicht, den Index wieder aufw√§rts an die SMA20 zu schieben. Sollte die SMA20 heute im Handel angelaufen werden, so w√§re es in unseren Augen wichtig, dass es mit Momentum √ľber diese Linie geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte es nachfolgen weiter aufw√§rts an die¬†SMA50 gehen. Selbst wenn es der Nasdaq es schafft, sich √ľber die SMA50 zu schieben, muss er auch noch √ľber die SMA200 laufen. Gerade die SMA200 hat eine besondere Relevanz, die aus dem Chart gut herausgelesen werden kann. Vorstellbar ist, dass eine denkbare Aufw√§rtsbewegung sp√§testens im Bereich der SMA200 auslaufen k√∂nnte.

Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, solange sind die B√§ren im Vorteil. Denkbare Anlaufziele wurden in der Stundenbetrachtung gew√ľrdigt.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: b√§risch

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 21.046 Punkten und damit 141 Punkte √ľber dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 21.046 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der Nasdaq zun√§chst unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.059/61, bei 21.080/82, bei 21.095/97, bei 21.110/12 und dann bei 21.134/36 Punkten anlaufen. √úber der 21.134/36 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.152/54, bei 21.168/70, bei 21.183/85, bei 21.204/06, bei 21.220/22, bei 21.241/43 bzw. bei 21.258/60 Punkten erreichen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 21.046 Punkte-Marke halten, so k√∂nnte der Index abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.025/23, bei 21.007/05, bei 20.989/87, bei 20.973/71, bei 20.958/56, bei 20.942/40, bei 20.923/21, bei 20.908/06, bei 20.890/88, bei 20.871/69, bei 20.855/53 und dann bei 20.840/38 Punkten laufen. Unter der 20.840/38 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.826/24, bei 20.810/08, bei 20.795/93, bei 20.779/77, bei 20.762/60, bei 20.748/46, bei 20.731/29, bei 20.715/13, bei 20.700/698, bei 20.681/79, bei 20.661/59 bzw. bei 20.641/39 Punkten zu finden.

 

Nasdaq Widerstände

21.104

21.234

21.324

21.449/92

21.525

21.695

21.724

 

Nasdaq Unterst√ľtzungen

21.011

20.935

20.721

20.692

20.485

 

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  40 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

21.112 Punkte / 21.243 Punkte bis 20.956 Punkte / 20.793 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

 

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

