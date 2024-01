⏫Nasdaq auf neuem Allzeithoch!

Gute Stimmung im Halbleitersektor und eine starke US-Wirtschaft treiben die Aktienindizes aufwärz 📈 Der Nasdaq /US100 gewinnt heute rund 0,8 %, erreicht aber neue historische Tageshöchststände bei 17240 Punkten! Grund für die Kursgewinne ist die Rückkehr der positiven Stimmung bei den Hightech-Unternehmen, vor allem bei den Halbleiterherstellern bzw. den Unternehmen, die diese einsetzen. Neben dem kräftigen Kursanstieg bei TSMC, dem weltweit wichtigsten Chiphersteller, gab es gestern auch einen kräftigen Aufschwung bei den Aktien von Nvidia (neue historische Höchststände) und Apple, das TSMC-Produkte einsetzt. Die starke Performance von TSMC lässt auch auf gute Ergebnisse von Apple schließen. Darüber hinaus sind die guten Daten vom US-Arbeitsmarkt erwähnenswert. Gestern fielen die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung erneut deutlich unter 200.000, was die Stärke der US-Verbraucher zeigt. Die Marktstimmung wird auch durch die Lage in den USA gestützt. Der Kongress hat ein kurzfristiges Gesetz zur Finanzierung der Regierungsarbeit verabschiedet. Die Arbeit der Regierung sollte mindestens bis zum 1. März fortgesetzt werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es ist erwähnenswert, dass wir nächste Woche die Ergebnisse einer Reihe von Unternehmen kennen werden, die am Nasdaq notiert sind. Dazu gehören Unternehmen wie Netflix, Tesla und IBM! Wenn sich die Ergebnisse nach den schwachen 3 Quartalen 2023 verbessern, könnten weitere Kursgewinne an der Wall Street gerechtfertigt sein. Der Nasdaq /US100 erreicht neue Allzeithochs, unter anderem motiviert durch weitere Gewinne von Nvidia. Auf der anderen Seite sehen wir einen deutlichen Rückgang der Anleihekurse, was bedeutet, dass die Renditen steigen und kein sehr gutes Zeichen für den Aktienmarkt ist. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

