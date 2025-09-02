KEY TAKEAWAYS

Das Stundenchart bleibt damit angeschlagen. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 / SMA200 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 23.185/70 Punkte bzw. die 23.070/50 Punkte sein.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 02.09.2025

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 23.429 Punkten. Direkt nach Handelsbeginn wurde das Tagestief markiert, doch der Index konnte sich schnell erholen und über die Marke von 23.400 Punkten steigen. Aufgrund des US-Feiertags blieben die Handelsimpulse jedoch gering.

Marktdaten 01.09.2025 im Überblick:

Tageshoch (TH): 23.506 Punkte

Tagestief (TT): 23.371 Punkte

Tagesschluss: 23.502 Punkte

Handelsspanne (Range): 135 Punkte (08:00–22:00 Uhr)

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq eröffnete unter der SMA200 (aktuell bei 23.481 Punkten). Im Handelsverlauf konnte er sich zunächst über die SMA200 und SMA20 schieben, fiel im Frühhandel aber wieder darunter.

Kurzfristige Einschätzung: Solange der Index unter SMA20 / SMA200 notiert, bleibt das Bild schwach.

Unterstützungen: 23.185/70 Punkte sowie 23.070/50 Punkte

Erholungspotenzial: Läuft der Index wieder über die SMA200, könnte er bis zur SMA50 (23.533 Punkte) steigen. Diese Marke definiert heute das maximale Erholungspotenzial.

Prognose kurzfristig: bärisch

Nasdaq Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich, dass der Nasdaq mehrfach an der SMA200 aufgesetzt hat, zunächst scheiterte und sich schließlich über SMA20 und SMA200 schob. Über die SMA50 hinaus fehlte jedoch die Kraft.

Wichtig: Die Bullen müssen den Index im Bereich SMA200 / SMA50 stabilisieren.

Bullische Chance: Erst wenn sich der Index nachhaltig über der SMA20 etabliert, könnte das Chartbild wieder positiv interpretiert werden.

Risiko: Fällt die Zone SMA200 / SMA50, drohen weitere Abgaben Richtung 23.150 Punkte.

Prognose übergeordnet: neutral bis bärisch

Nasdaq Ausblick für den 02.09.2025

Der Nasdaq startet heute Morgen bei 23.413 Punkten, also 16 Punkte tiefer als gestern.

Long-Szenario:

Kann sich der Index über 23.413 Punkte behaupten, liegen nächste Kursziele bei:

23.427/29, 23.449/51, 23.473/75, 23.494/96, 23.511/13, 23.527/29, 23.545/47 bis 23.619/21 Punkten. Darüber hinaus wären Anstiege bis 23.731/33 und sogar 23.855/57 Punkte möglich.

Short-Szenario:

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 23.413 Punkten, droht ein Rücksetzer an:

23.407/05, 23.387/85, 23.369/67 bis hin zu 23.220/18 Punkten. Darunter könnten 23.115/13 und 23.037/35 Punkte getestet werden.

Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Widerstände: 23.466/81/86/90, 23.533/54, 23.603, 23.836, 23.962, 24.067, 24.255

Unterstützungen: 23.351/11, 23.294, 23.172/06, 23.077/35, 22.948

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis der aktuellen Chartanalyse rechnen wir für den Handelstag mit einer seitwärts bis abwärts gerichteten Bewegung.

Bull-Szenario: Wahrscheinlichkeit 40 %

Bear-Szenario: Wahrscheinlichkeit 60 %

Erwartete Tagesrange: 23.547 / 23.693 bis 23.331 / 23.149 Punkte

Diese Nasdaq Prognose basiert auf technischer Analyse (Daten aus xStation5). Marken in Fett gelten als Kreuzwiderstände bzw. -unterstützungen.

FAQ für Nasdaq Prognose & Analyse

1. Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 02.09.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung hin. Laut Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bären-Szenario bei 60 %, für ein bullisches Szenario bei 40 %.

2. Welche Widerstände und Unterstützungen sind in der Nasdaq Analyse wichtig?

Wichtige Widerstände liegen u. a. bei 23.466/81, 23.533 und 23.836 Punkten. Auf der Unterseite sind die Unterstützungen bei 23.351, 23.294 und 23.172 Punkten entscheidend.

3. Wie lautet die kurzfristige Nasdaq Prognose?

Kurzfristig zeigt die Nasdaq Analyse ein bärisches Chartbild. Solange der Index unter der SMA20 und SMA200 notiert, bleibt die Abwärtsgefahr bestehen. Erst oberhalb der SMA50 könnte sich das Erholungspotenzial entfalten.

4. Welche Charttechnik wird in der Nasdaq Analyse verwendet?

Die Nasdaq Analyse basiert auf technischer Chartanalyse mit Betrachtungen im 1h- und 4h-Chart. Dabei werden gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) sowie Unterstützungs- und Widerstandszonen berücksichtigt.

5. Welche Tagesrange wird in der Nasdaq Prognose erwartet?

Für den 02.09.2025 wird eine Tagesrange zwischen 23.547 / 23.693 Punkten auf der Oberseite und 23.331 / 23.149 Punkten auf der Unterseite erwartet.

6. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario laut Nasdaq Analyse?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt aktuell bei 40 %, während die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario bei 60 % liegt.