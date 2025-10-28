Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 28.10.25 – Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 aktuell im bullischen Modus

Technische Unterstützungen & Widerstände

Charttechnische Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch

Einleitung Der Nasdaq 100 zeigte sich zum Wochenstart erneut stark und konnte sich oberhalb der Marke von 25.950 Punkten etablieren. Nach einer kurzen Konsolidierung setzte sich der Aufwärtstrend fort, und der Index erreichte neue Hochs. Anleger fragen sich nun, wie es weitergeht – bleibt die Rallye intakt, oder droht eine technische Korrektur? In unserer Nasdaq 100 Prognose werfen wir einen genauen Blick auf das aktuelle Chartbild, wichtige Unterstützungszonen und potenzielle Kursziele. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ✅ Drei Key Takeaways 📊 Nasdaq 100 aktuell im bullischen Modus Der Index konnte sich am Montag über der SMA20 (25.936 Punkte) stabilisieren.

Die Bullen treiben den Kurs an immer neue Hochs – das Allzeithoch bei 26.010 Punkten wurde erreicht.

Solange der Stundenschlusskurs oberhalb der SMA20 bleibt, bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet. 🔍 Technische Unterstützungen & Widerstände Unterstützungen: 25.936 / 25.720 / 25.608 Punkte.

Widerstände: 26.013 / 26.255 / 26.418 Punkte.

Rücksetzer bis an die SMA20 sind unkritisch, solange die Marke hält. Ein Fall unter die SMA50 (25.720 Punkte) könnte jedoch eine kurzfristige Korrektur auslösen. 📈 Charttechnische Nasdaq 100 Prognose bleibt bullisch Der Index bewegt sich klar über allen relevanten Durchschnittslinien – SMA20, SMA50 und SMA200 .

Über 26.130 Punkten könnte sich weiteres Potenzial bis 26.300 Punkte eröffnen.

📊 Technische Übersicht – Nasdaq 100 aktuell Kennzahl / Bereich Wert / Bedeutung Aktueller Kurs 25.957 Punkte Wichtige Unterstützung 25.720 Punkte (SMA50) Nächstes Kursziel 26.285 / 26.390 Punkte Chartbild (kurzfristig) bullisch Chartbild (mittelfristig) bullisch Kurzfristige Nasdaq Analyse (1h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Bullen behalten die Kontrolle Die Nasdaq 100 Prognose bleibt klar bullisch. Der Index zeigt Stärke oberhalb der zentralen Unterstützungslinien und hat Potenzial, neue Allzeithochs zu erreichen. Kurzfristige Rücksetzer bieten Chancen für Nachkäufe. Solange der Nasdaq 100 aktuell über 25.900 Punkten notiert, sind die Bullen im Vorteil. Erst ein Bruch unter die SMA50 würde das positive Bild eintrüben. Mittelfristige Nasdaq Analyse (4h-Chart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse 1. Wie ist die aktuelle Entwicklung des Nasdaq 100?

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich weiter stark über der Marke von 25.950 Punkten. Der Index befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend, gestützt durch starke Tech-Werte und eine stabile Anlegerstimmung. 2. Was sagt die Nasdaq 100 Prognose für die kommenden Tage?

Kurzfristig erwarten Analysten, dass der Nasdaq 100 weiter steigen könnte, sofern die Marke von 25.900 Punkten hält. Ein Ausbruch über 26.100 Punkte würde neue Allzeithochs ermöglichen. 3. Welche Unterstützungs- und Widerstandsmarken sind derzeit wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.720 und 25.608 Punkten, während die Widerstände bei 26.130 und 26.300 Punkten verlaufen. Diese Marken sind entscheidend für den kurzfristigen Trend. 4. Ist der Nasdaq 100 derzeit überkauft?

Technisch gesehen befindet sich der Index in einer überhitzten, aber stabilen Phase. Leichte Rücksetzer wären gesund, solange die Unterstützung bei 25.900 Punkten nicht unterschritten wird. 5. Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Prognose aktuell?

Die wichtigsten Einflussfaktoren sind derzeit die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed), die Quartalsberichte großer Tech-Unternehmen sowie geopolitische Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China. 6. Sollte man jetzt in Nasdaq 100 Aktien investieren?

Langfristig bleibt der Nasdaq 100 aufgrund seiner starken Technologie- und KI-Orientierung attraktiv. Wer Rücksetzer nutzt, könnte gute Einstiegsgelegenheiten finden.

