Nasdaq Prognose & Analyse für den 06.11.2025 – Aktuelle Markteinschätzung & Chartanalyse

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.528 Punkten. Der Index gab bis zum Mittag moderat nach, konnte sich dann erholen und die Verluste wieder kompensieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag nahm der Kaufdruck zu. Es ging bis zum späten Abend aufwärts. Erst kurz vor Handelsschluss stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Der Nasdaq konnte aber einen Tagesschluss über der 25.800 Punkte-Marke formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
-
📈 Technische Stabilisierung über wichtigen Durchschnittslinien:
Der Nasdaq konnte sich über der SMA20 und SMA50 behaupten – ein Zeichen für kurzfristige Stärke und potenzielle Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sofern diese Zonen halten.
-
⚖️ Chartbild aktuell neutral, Tendenz leicht bullisch:
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt sich ein neutrales Bild mit leicht positivem Momentum. Erst ein Ausbruch über die 26.200 Punkte-Marke würde das Chartbild nachhaltig aufhellen.
-
🎯 Erwartete Tagesrange & Handelsfokus:
Für den 06.11.2025 wird eine Tagesrange zwischen 25.518 und 26.033 Punkten erwartet – mit einer 65 %-Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario.
Der Nasdaq eröffnete den Handel am Mittwoch bei 25.528 Punkten. Nach einem moderaten Rückgang bis zum Mittag konnte sich der Index wieder erholen und die Verluste kompensieren. Am Nachmittag setzte verstärkter Kaufdruck ein, was den Nasdaq bis in den Abend steigen ließ. Erst kurz vor Handelsschluss kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Dennoch gelang ein Tagesschluss über 25.800 Punkten, was auf kurzfristige Stärke hinweist.
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range (Punkte)
|05.11.
|25.877
|25.404
|25.833
|473
|04.11.
|25.892
|25.544
|25.575
|348
Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte am gestrigen Morgen unter der SMA20 (26.707 Punkte), konnte diese jedoch im Verlauf des Handelstages zurückerobern. Auch die SMA50 (25.660 Punkte) wurde am Abend überschritten. Im Frühhandel erfolgten mehrere Rücksetzer auf diese Linien, die jedoch jeweils gehalten haben.
👉 Fazit: Das Stundenchart hat sich aufgehellt und wird derzeit als neutral bewertet.
-
Bullisches Szenario: Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich.
-
Widerstandszone: Die SMA200 bei 25.956 Punkten gilt als erstes Ziel auf der Oberseite.
-
Bärisches Szenario: Ein Fall unter die SMA20/SMA50 würde das Chartbild wieder eintrüben.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral mit leicht positivem Bias.
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einem Rücksetzer konnte sich der Nasdaq erneut über die SMA50 (25.974 Punkte) und SMA20 (25.792 Punkte) schieben. Das letzte Hoch wurde allerdings abverkauft, und der Index fiel unter die SMA20. Zu Wochenbeginn versuchten die Bullen vergeblich, diese Marke zurückzuerobern.
Das 4h-Chart zeigt ein neutral eingestelltes Bild:
-
Ein Anstieg über die SMA20 könnte den Weg zur SMA50 ebnen.
-
Erst oberhalb von 26.200 Punkten hellt sich das Chartbild nachhaltig auf.
-
Rücksetzer bis zur SMA200 (26.251 Punkte) wären kein Bruch der bullischen Struktur, solange diese Zone hält.
Mittelfristige Nasdaq Prognose: neutral mit leichtem Aufwärtspotenzial.
Handelsausblick für den 06.11.2025
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.681 Punkten, etwa 153 Punkte unter dem Vortagsniveau.
Long Setup
Stabilisiert sich der Index über 25.681 Punkten, könnten folgende Kursziele erreicht werden:
25.701 – 25.775 – 25.832 – 25.909 – 25.995 – 26.149 Punkte.
Short Setup
Fällt der Index unter 25.681 Punkte, sind Rücksetzer bis 25.478 oder sogar 25.310 Punkte möglich.
Wichtige Unterstützungen & Widerstände
Widerstände:
-
25.707 / 25.815
-
25.956 / 26.197
-
26.264 / 26.271
Unterstützungen:
-
25.660 / 25.323
-
25.251 / 24.936
-
24.878
Gesamtbewertung & Wahrscheinlichkeiten
Unsere Nasdaq Prognose für den Handelstag 06.11.2025 lautet:
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 35 %
-
Erwartete Tagesrange: 25.888 / 26.033 bis 25.646 / 25.518 Punkte
Wir rechnen heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung basiert auf unserer Nasdaq Analyse der technischen Indikatoren und relevanten Chartmarken.
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.