Übergeordneter Trend intakt: Im 4h-Chart bestätigt sich die Aufwärtstendenz – Rücksetzer werden derzeit als Kaufgelegenheiten interpretiert.

Technische Unterstützungen stabil: Die SMA50 hat im gestrigen Handel als solider Support fungiert und stärkt das bullische Szenario.

Kurzfristig bullische Nasdaq Prognose: Solange der Index über der SMA20 notiert, bleibt das Momentum positiv – Potenzial bis 25.769 Punkte.

Einleitung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.355 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. Es ging von hier aus am Vormittag moderat abwärts, dem Index ist es aber gelungen, die Verluste bis zum Nachmittag zumindest zum Teil zu kompensieren. Mit Aufnahme des offiziellen Handels dominierten jedoch die Verkäufer. Es ging bis zum Abend abwärts. Der Index konnte sich im Bereich der 25.160 Punkte stabilisieren und nachfolgend wieder über die 25.200 Punkte schieben. Im Rahmen des Frühhandels konnte der Nasdaq an und über die 25.300 Punkte-Marke laufen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Aktuelle Marktentwicklung

Der Nasdaq notierte am Donnerstagmorgen bei 25.355 Punkten und markierte damit früh sein Tageshoch. Anschließend setzte eine moderate Abwärtsbewegung ein, die der Index bis zum Nachmittag teilweise ausgleichen konnte. Mit Beginn des offiziellen Handels dominierten jedoch die Verkäufer, wodurch der Nasdaq bis zum Abend auf 25.160 Punkte fiel. Zum Handelsschluss stabilisierte sich der Index über 25.200 Punkten, und im Frühhandel konnte er erneut die Marke von 25.300 Punkten überschreiten.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 09.10. 25.367 25.160 25.294 207 08.10. 25.343 25.026 25.329 317

Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart der Nasdaq Analyse zeigt sich, dass der Index zunächst über der SMA20 (25.298 Punkte) eröffnete. Trotz dieser positiven Ausgangslage konnte der Nasdaq die Stärke nicht halten. Nach einem Rücksetzer bis zur SMA20 folgte ein kurzzeitiger Rebound, bevor der Support aufgegeben wurde.

Die SMA50 (25.258 Punkte) bot schließlich eine solide Unterstützung, an der sich der Index stabilisierte. Der anschließende Frühhandel brachte eine leichte Aufwärtsbewegung über die SMA20, wodurch sich das kurzfristige Chartbild wieder aufgehellt hat.

Kurzfristige Prognose: Solange der Nasdaq im Stundenchart über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Kursziele über dem Allzeithoch: 25.510 / 25.769 Punkte.

Wichtige Unterstützungen: SMA20 (25.298) und SMA50 (25.258).

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch

Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich, dass der Nasdaq nach einem Rücksetzer unter die SMA20 (25.225 Punkte) und SMA50 (25.094 Punkte) wieder Stärke entwickeln konnte. Zur Wochenmitte wurde ein neues Allzeithoch markiert, das anschließend zu Gewinnmitnahmen führte.

Der Rücksetzer im gestrigen Handel fand exakt an der SMA20 Halt. Für ein erneutes bullisches Signal muss sich der Index nun über dieser Linie behaupten. Gelingt das, sind weitere Anstiege in Richtung des Allzeithochs wahrscheinlich. Sollte die SMA20 nicht halten, bietet die SMA50 eine zweite, technisch relevante Unterstützung.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch

Nasdaq Prognose für den 10.10.2025

Der Nasdaq notiert am Freitagmorgen bei 25.333 Punkten, rund 22 Punkte unter dem Vortagsniveau.

📈 Long-Szenario

Kann sich der Index über 25.333 Punkte halten, sind folgende Kursziele erreichbar:

25.354 / 25.373 / 25.394 / 25.429 / 25.471 / 25.514 Punkte

Darüber hinaus: 25.533 / 25.566 / 25.604 / 25.655 / 25.672 Punkte.

📉 Short-Szenario

Fällt der Nasdaq unter 25.333 Punkte, drohen Rücksetzer bis:

25.295 / 25.260 / 25.228 / 25.191 / 25.155 / 25.118 Punkte

Darunter mögliche Ziele bei 25.081 / 25.045 / 25.009 / 24.969 / 24.934 Punkten.

Nasdaq Unterstützungen und Widerstände

Widerstände Unterstützungen 25.392 25.298 / 25.258 25.511 25.184 / 25.094 25.657 24.865 25.749 24.735 25.899 24.711

Fazit der Nasdaq Analyse

Basierend auf der technischen Nasdaq Prognose erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Marktverlauf.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 35 %

Erwartete Tagesrange:

25.396 – 25.473 Punkte (oben)

25.228 – 24.079 Punkte (unten)

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:

Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

❓ FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse (10.10.2025)

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 10.10.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 10.10.2025 ist bullisch. Solange der Index über der SMA20 (aktuell bei 25.298 Punkten) notiert, besteht Potenzial für weitere Kursanstiege in Richtung 25.510 bis 25.770 Punkte. Kurzfristige Rücksetzer gelten als technisch gesund, solange sie oberhalb der SMA50 (25.258 Punkte) bleiben.

Wie lautet die technische Nasdaq Analyse für heute?

Die technische Nasdaq Analyse zeigt ein stabilisiertes Chartbild mit einer Erholung über die SMA20. Im Stundenchart konnte sich der Index nach einer Korrektur wieder aufwärtsbewegen. Beide Zeitebenen – Stunden- und 4-Stunden-Chart – sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, sofern die Unterstützungen halten.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind im Nasdaq aktuell relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.298 / 25.184 / 25.094 Punkten, während Widerstände bei 25.392 / 25.511 / 25.657 Punkten zu finden sind. Diese Marken dienen als kurzfristige Orientierung für Trader und Analysten.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario im Nasdaq?

Basierend auf der aktuellen Nasdaq Prognose liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 65 %, während die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario 35 % beträgt. Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss im Vergleich zum Vortag.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq am 10.10.2025 erwartet?

Für den heutigen Handelstag wird eine Tagesrange zwischen 25.396 und 24.079 Punkten erwartet. Das entspricht einer leicht aufwärtsgerichteten Marktstruktur mit möglicher Volatilität im Tagesverlauf.

Welche Bedeutung haben SMA20 und SMA50 in der Nasdaq Analyse?

Die SMA20 (Simple Moving Average über 20 Stunden) dient als kurzfristiger Trendindikator. Notiert der Nasdaq darüber, wird das als bullisches Signal gewertet. Die SMA50 zeigt die mittelfristige Trendstärke und fungiert als wichtige Unterstützung bei Rücksetzern.

Wie ist die übergeordnete Nasdaq Prognose für die nächsten Tage?

Übergeordnet bleibt die Nasdaq Prognose positiv. Solange der Index über der SMA20 im 4h-Chart bleibt, ist ein erneuter Test des Allzeithochs wahrscheinlich. Erst unterhalb der SMA50 würde sich das Bild eintrüben.

Was bedeutet die aktuelle Nasdaq Analyse für Trader?

Für Trader ergeben sich Chancen auf Long-Positionen bei stabiler Kursentwicklung über 25.333 Punkten. Short-Setups werden erst interessant, wenn der Index nachhaltig unter die Marke von 25.295 Punkten fällt. Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibt damit leicht zugunsten der Long-Seite.