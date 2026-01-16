Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 16.01.26 – Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq 100 aktuell befindet sich zum Wochenschluss in einer technisch spannenden Ausgangslage. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 25.750–25.800 Punkten folgten Gewinnmitnahmen, die den Index wieder unter wichtige Durchschnittslinien drückten. Im Frühhandel konnte sich der Markt jedoch erneut stabilisieren. Die heutige Nasdaq 100 Prognose bleibt daher neutral bis leicht bullisch, mit klar definierten Schlüsselmarken auf der Ober- und Unterseite.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways zur Nasdaq 100 Prognose

📉 1. Nasdaq 100 aktuell: Volatilität nach starkem Intraday-Move

Der gestrige Handel zeigte eine erhöhte Dynamik:

📊 Tageshoch: 25.813 Punkte

📉 Tagestief: 25.536 Punkte

⏱️ Tagesschluss: 25.501 Punkte

🔄 Tagesrange: 456 Punkte (deutlich über Erwartung)

Nach einem starken Vormittag dominierten am Abend Gewinnmitnahmen, was auf eine kurzfristig fragile Marktstruktur hindeutet.

📐 2. Charttechnik: SMA20 als kurzfristige Schlüssellinie

Aus technischer Sicht bleibt der Fokus auf den gleitenden Durchschnitten:

📉 SMA20 (1h): ca. 25.678 Punkte

📊 SMA50 (1h): ca. 25.596 Punkte

🧱 SMA200 (1h): ca. 25.622 Punkte

🔼 Bullisches Szenario bei Stundenschluss über der SMA20

Solange sich der Nasdaq 100 aktuell über SMA50 und SMA200 halten kann, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv.

📈 3. Tagesausblick: Seitwärts bis leicht aufwärts bevorzugt

Für den heutigen Handel ergibt sich folgendes Setup:

🔄 Erwartete Tagesrange: 25.773 – 25.413 Punkte

📊 Bull-Szenario: 55 %

📉 Bear-Szenario: 45 %

🎯 Oberseitige Ziele: 25.880 / 25.900 und 26.090 / 26.110 Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch über die gestrigen Hochs könnte die nächste Aufwärtswelle einleiten. Unterhalb der SMA50 droht hingegen eine erneute Eintrübung des Chartbildes.

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📌 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Nasdaq 100 aktuell mit leicht positivem Bias

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt trotz erhöhter Volatilität eine insgesamt stabile Struktur. Technisch bleibt entscheidend, ob der Index die SMA20 zurückerobern kann. Gelingt dies, sind neue Hochs im weiteren Verlauf möglich. Scheitert der Markt hingegen an den Widerständen, könnte es zu erneuten Rücksetzern in Richtung SMA50 oder SMA200 kommen.

🟢 Chancen

Stabilisierung über wichtigen Durchschnittslinien

Positive Marktbreite im Technologiesektor

Potenzial für erneuten Momentum-Schub

🔴 Risiken

Gewinnmitnahmen nach starken Anstiegen

Scheitern an der SMA20

Erhöhte Intraday-Volatilität

Fazit:

Die heutige Nasdaq 100 Prognose bleibt neutral bis leicht bullisch. Trader sollten sich auf eine schwankungsreiche Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung einstellen und zentrale Marken eng begleiten.

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist der Nasdaq 100?

Der Nasdaq 100 ist ein US-Aktienindex, der die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen an der Technologiebörse Nasdaq umfasst, darunter Apple, Microsoft, Nvidia und Amazon.

Wie steht der Nasdaq 100 aktuell?

Der Nasdaq 100 aktuell bewegt sich häufig stark intraday und reagiert sensibel auf Zinsentwicklungen, US-Konjunkturdaten und die Kursbewegungen großer Tech-Aktien.

Was beeinflusst die Nasdaq 100 Prognose besonders stark?

Die Nasdaq 100 Prognose wird vor allem beeinflusst durch:

US-Zinsen und Fed-Aussagen

Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen

KI- und Technologie-Trends

Marktstimmung und Volatilität

Ist der Nasdaq 100 eher bullish oder bearish?

Ob der Nasdaq 100 bullish oder bearish ist, hängt von der charttechnischen Lage ab. Oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte überwiegt oft ein bullisches Szenario, darunter steigt das Rückschlagsrisiko.

Eignet sich der Nasdaq 100 für kurzfristiges Trading?

Ja, der Nasdaq 100 eignet sich besonders gut für Daytrading und CFD-Trading, da der Index eine hohe Volatilität und klare technische Bewegungen aufweist.

Welche Risiken gibt es beim Handel des Nasdaq 100?

Zu den Risiken zählen hohe Kursschwankungen, schnelle Richtungswechsel, Abhängigkeit von wenigen Schwergewichten sowie starke Reaktionen auf makroökonomische Nachrichten.

Wann ist der beste Zeitpunkt für den Handel im Nasdaq 100?

Hohe Handelsaktivität entsteht meist: