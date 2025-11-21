Nasdaq Prognose & Chart des Tages – Analyse für 21.11.2025

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.111 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst nach, konnte sich im Bereich der 24.960 Punkte stabilisieren und bis zum Nachmittag weiter erholen. Das Kaufinteresse hat auch mit Aufnahme des offiziellen Handels weiter angehalten. Am späten Nachmittag hat sich das Bild geändert. Es ging mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Zwar stellten sich einige Erholungsbewegungen ein, diese hatten aber allesamt keine Substanz. Der Index ging am Tagestief aus dem Tageshandel.

Kurzfristig klar bärisches Chartbild – Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der Nasdaq unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und Retracements. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, überwiegt das Abwärtsrisiko.

Starke Volatilität mit deutlichem Abverkauf – Der Index verlor im Tagesverlauf kräftig an Boden, rutschte dynamisch unter zentrale Unterstützungen und notiert in der Vorbörse rund 1.000 Punkte tiefer als am Vortag.

Gemischte Szenarien für den Handelstag – Leichte Vorteile im bullischen Tagesszenario (55 % vs. 45 %), jedoch nur über 24.111 Punkten realistisch. Unterhalb dieser Marke drohen weitere Abgaben in Richtung 23.850 Punkte und tiefer.

Der Nasdaq startete den gestrigen Handel bei 25.111 Punkten. Am Vormittag kam es zunächst zu Rücksetzern, die im Bereich von 24.960 Punkten aufgefangen wurden. Im weiteren Verlauf stabilisierte sich der Index und konnte sich bis in den Nachmittag hinein erholen. Auch nach Beginn des offiziellen Handels hielt das Kaufinteresse zunächst an.

Am späten Nachmittag drehte das Marktbild jedoch deutlich: Der Index fiel dynamisch und mit hohem Momentum zurück. Zwischenzeitliche Erholungsimpulse blieben schwach und ohne Substanz. Der Nasdaq schloss schließlich am Tagestief aus dem Handel.

Marktverlauf vom 19. und 20. November – Chart des Tages

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range* 20.11. 25.343 24.038 24.070 1.305 19.11. 24.922 24.444 24.658 478

Zeitraum 08:00–22:00 Uhr. Farbmarkierungen zeigen Veränderungen zum Vortag (rot = tiefer, grün = höher).

Chartcheck – 1-Stunden-Chart (Chart des Tages)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq eröffnete gestern unterhalb der SMA200 (25.067 Punkte). Nach einem Rücklauf an das 38,2 %-Retracement gelang dem Index am Nachmittag ein Anstieg über die gleitende Durchschnittslinie, jedoch ohne nachhaltige Etablierung. Am Abend setzte ein dynamischer Abverkauf ein.

Dabei wurden sämtliche unterstützenden Durchschnittslinien ohne nennenswerte Reaktion gebrochen. Im späten Handel fiel der Nasdaq sogar unter das 61,8 %-Retracement.

Technische Einschätzung (1h-Chart): bärisch

Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 (24.400 Punkte) notiert, bleibt das kurzfristige Bild klar bärisch.

Mögliche Ziele der Abwärtsbewegung:

23.835/15 Punkte

23.700/685 Punkte

Erholungen wären erst signifikant, wenn der Nasdaq über das 61,8 %-Retracement steigt. Erst ein Anstieg über die SMA50 (24.641 Punkte) würde das Chartbild wieder aufhellen.

Nasdaq Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index lief zunächst über die SMA50 (25.009 Punkte) und erreichte mit dem Docht der 16:00-Uhr-Kerze punktgenau die SMA200 (25.221 Punkte). Von dort setzte ein dynamischer Rücksetzer ein – zurück unter SMA200 und SMA50.

Technische Einschätzung (4h-Chart): bärisch

Solange der Nasdaq unter dem 61,8 %-Retracement bzw. der SMA20 (24.599 Punkte) notiert, dominieren schwache Signale.

Erst oberhalb des 61,8 %-Retracements wären erneute Erholungen in Richtung SMA20 oder 50,0 %-Retracement realistisch.

Nasdaq Prognose für den Handel am 21.11.2025

Der Nasdaq notiert in der Vorbörse bei 24.111 Punkten, rund 1.000 Punkte unter dem Vortagsniveau.

Long-Szenario

Gelingt es dem Index, sich über 24.111 Punkten zu stabilisieren, können folgende Zonen angelaufen werden:

24.138/40 – 24.159/61 – 24.175/77 – 24.191/93 – 24.209/11 –

24.224/26 – 24.243/45 – 24.262/64 – 24.280/82 – 24.301/03 –

24.315/17 – 24.333/35 – 24.352/54 Punkte

Über 24.352/54 wären erreichbar:

24.368/70 – 24.388/90 – 24.408/10 – 24.424/26 –

24.441/43 – 24.460/62 – 24.477/79 – 24.493/95 –

24.510/12 – 24.529/31 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 24.111-Punkte-Marke, wären folgende Ziele möglich:

25.103/01 – 25.084/82 – 25.066/64 – 25.047/45 –

24.028/26 – 24.010/08 – 23.991/89 – 23.970/68 – 23.945/43 –

23.926/24 – 23.909/07 – 23.888/86 – 23.869/67 – 23.850/48 Punkte

Unterhalb 23.850/48:

23.830/28 – 23.815/13 – 23.799/97 – 23.780/78 –

23.759/57 – 23.740/38 – 23.721/19 – 23.698/96 –

23.678/76 Punkte

Nasdaq Widerstände & Unterstützungen

Widerstände

24.400/93 – 24.599 – 24.641 – 24.835 – 24.921 –

25.009/40/67 – 25.221 – 25.321

Unterstützungen

24.038/021 – 23.912 – 23.762 – 23.473

Wahrscheinlichkeiten – Nasdaq Prognose

Basierend auf unserem Setup:

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange:

24.303 Punkte / 23.443 – 23.968 Punkte / 23.828 Punkte

FAQ – Nasdaq Prognose & Chart des Tages

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein überwiegend bärisches Chartbild. Solange der Index unter zentralen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 notiert, überwiegt das Risiko weiterer Kursrückgänge.

Warum gilt der Nasdaq aktuell als kurzfristig schwach?

Im 1h- und 4h-Chart hat der Nasdaq mehrere wichtige Unterstützungen und Retracements gebrochen. Der dynamische Abverkauf und der Verlust von rund 1.000 Punkten zur Vorbörse verstärken das negative Bild.

Welche Marken sind heute besonders wichtig?

Wesentliche Unterstützungen liegen bei 24.038 und 23.912 Punkten. Wichtige Widerstände befinden sich bei 24.400, 24.599 und 24.641 Punkten. Erst oberhalb der SMA50 hellt sich das Chartbild wieder auf.

Hat der Nasdaq heute Chancen auf eine Erholung?

Ja – vorausgesetzt, der Index kann sich über der Marke von 24.111 Punkten stabilisieren. Dann wären Erholungsziele bis 24.352 Punkte und höher möglich.

Wie ist die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario?

Laut aktuellem Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario bei 55 %, während das bärische Szenario mit 45 % bewertet wird.