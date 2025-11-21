DAX Prognose & DAX aktuell: Marktanalyse, Charttechnik & Ausblick für den 21.11.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.406 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen gab der DAX zunächst etwas nach, konnte sich dann aber wieder zügig erholen. Es ging zurück an die 23.400 Punkte-Marke, wobei sich der DAX erst am Nachmittag von dieser Linie lösen konnte. Es ging im Rahmen der Erholungsbewegung an und über die 23.500 Punkte-Marke.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

DAX bleibt kurzfristig bärisch

Sowohl der 1h- als auch der 4h-Chart zeigen ein angeschlagenes Bild. Solange der DAX unter der SMA20 bleibt, sind weitere Rücksetzer wahrscheinlich – mögliche Ziele liegen bei 22.890/70 bzw. 22.690/75 Punkten.

23.011 Punkte als zentrale Schlüsselmarke

Die Marke 23.011 Punkte ist heute entscheidend:

• darüber → Erholungen bis in den 23.120–23.212 Bereich möglich

• darunter → erneute Abgaben in Richtung 22.900 und tiefer wahrscheinlich

Marktumfeld bleibt risk-off

Der Fear & Greed Index steht bei 6 (Extreme Fear) und signalisiert weiterhin ein extrem pessimistisches Anlegerumfeld. Das erhöht kurzfristig die Volatilität – bietet aber auch Chancen für technische Gegenbewegungen.

Der DAX ist gestern vorbörslich bei 23.406 Punkten in den Handel gestartet. Zu Beginn des Xetra-Handels gab der Index zunächst nach, stabilisierte sich jedoch schnell und kehrte an die wichtige Marke von 23.400 Punkten zurück. Erst am Nachmittag konnte sich der DAX von dieser Zone lösen und stieg im Rahmen einer Erholungsbewegung über die 23.500-Punkte-Marke.

Am späten Nachmittag setzte jedoch deutliche Schwäche ein. Der DAX rutschte bis Handelsschluss klar ab und fiel sogar unter 23.000 Punkte. Trotz eines kleinen Xetra-Gewinns schloss der Tag im Minus bei 22.942 Punkten.

Marktbreite:

Zum Xetra-Schluss lagen 15 DAX-Aktien im Plus, 25 im Minus.

Top-Performer waren Qiagen (+2,68 %), RWE (+2,53 %) und Siemens Energy (+1,96 %).

Auf der Verliererseite standen Daimler Truck (-2,29 %), Symrise (-1,76 %) und Volkswagen (-1,54 %).

Wichtige Kursmarken und Vergleich (19./20.11.2025)

Bereich 20.11. 19.11. Erwartet Ist Tageshoch 23.524 23.392 23.461 23.524 Tagestief 22.929 23.117 23.138 22.929 Xetra-Schluss 23.308 23.204 – – Tagesschluss 22.942 23.259 – – Range (08–22 Uhr) 595 Punkte 275 Punkte – –

Chartcheck – DAX Prognose im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte in den Morgenstunden über der SMA20 (23.120 Punkte) und konnte sich zunächst über dieser Linie halten. Mehrere Tests der SMA20 am Nachmittag wurden erfolgreich verteidigt. Das Tageshoch wurde jedoch dynamisch abverkauft, woraufhin der Index unter die SMA20 und die SMA50 (23.227 Punkte) fiel.

Damit hat sich das Stundenchart klar bärisch eingetrübt.

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, sind weitere Rücksetzer in Richtung

22.890/70 Punkte bzw. 22.690/75 Punkte möglich.

Erholungen könnten bis an die SMA20 reichen, ein nachhaltiger Trendwechsel setzt jedoch erst dann ein, wenn der DAX per Stundenschluss über der SMA50 schließt.

📉 1h-Chart – DAX Prognose: bärisch

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nachdem der DAX die SMA200 (24.074 Punkte) und die SMA20 (23.226 Punkte) aufgegeben hatte, folgte ein Test der SMA50 (23.718 Punkte). Die dortige Entlastungsbewegung war jedoch nur kurzfristig. Anschließend rutschte der Index deutlich unter das 23,6-%-Retracement.

Erst unterhalb der 23.000 Punkte konnte sich der Markt stabilisieren – jedoch ohne echte Erholung.

Auch der 4h-Chart bleibt angeschlagen und klar bärisch. Weitere Schwäche ist möglich, solange der DAX unter der SMA20 bleibt.

📉 4h-Chart – DAX Prognose: bärisch

DAX aktuell am Morgen des 21.11.2025

Der DAX ist heute vorbörslich bei 23.011 Punkten gestartet –

• 395 Punkte tiefer als gestern früh

• 69 Punkte höher als der gestrige Tagesschluss

🔵 Long-Setup für heute (21.11.2025)

Halten die Bullen die 23.011 Punkte, sind folgende Ziele erreichbar:

23.020/22 → 23.037/39 → 23.055/57 → 23.070/72 →

23.087/89 → 23.111/13 → 23.125/27 → 23.142/44 →

23.160/62 → 23.177/79 → 23.193/95 → 23.210/12 →

darüber: 23.224/26 → 23.240/42 → 23.258/60 → 23.276/78

→ 23.294/96 → 23.313/15 → 23.329/31 → 23.345/47

🔴 Short-Setup für heute

Fällt der DAX unter 23.011 Punkte, wären diese Ziele möglich:

22.995/93 → 22.971/69 → 22.950/48 → 22.938/36 →

22.920/18 → 22.899/87 → 22.881/79 → 22.863/61 →

22.849/47 → 22.830/28 → 22.815/13 → 22.799/97 →

22.780/78 → 22.765/63 → 22.747/45 → darunter:

22.728/26 → 22.710/08 → 22.695/93 → 22.679/77 →

22.655/53 → 22.638/36 → 22.620/18 → 22.605/03 →

22.588/86 → 22.569/67 → 22.548/46

DAX Widerstände & Unterstützungen

Widerstände:

23.066 – 23.120/38 – 23.212/26/73 – 23.337 –

23.405/45 – 23.526/82 – 23.616

Unterstützungen:

22.968 – 22.870 – 22.761 – 22.676 – 22.480 – 22.395

DAX Prognose – Erwartete Tagesrange

Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen

➡️ seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt

(Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr vs. Vortag)

Wahrscheinlichkeiten:

• Bull-Szenario: 55 %

• Bear-Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange:

23.089 / 23.212 bis 22.918 / 22.763 Punkte

Sentiment: Stimmung der internationalen Anleger

Der CNN Fear & Greed Index zeigt extreme Angst:

letzter Wert: 6 (Extreme Fear)

vor einer Woche: 18 (Extreme Fear)

vor einem Monat: 29 (Fear)

vor einem Jahr: 49 (Neutral)

Extreme Werte unter 30 deuten häufig auf kurzfristige marktbreite Ausverkäufe hin, die anschließend in eine bullische Umkehr übergehen können.

