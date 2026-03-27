Nasdaq Prognose 27.03.2026: Aktuelle Nasdaq Analyse mit Kurszielen und Szenarien

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.111 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. Es ging von hier aus in Richtung Süden. Zwar gelang es am Nachmittag eine kleine Entlastungsbewegung, die aber keine Substanz hatte. Der Verkaufsdruck hat bis zum Abend angehalten; der Nasdaq ging im Bereich seines Tagestiefs aus dem Tageshandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Trend bleibt klar bärisch:

Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart dominiert weiterhin Abwärtsdruck. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, ist keine nachhaltige Trendwende erkennbar.

Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart dominiert weiterhin Abwärtsdruck. Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, ist keine nachhaltige Trendwende erkennbar. Erholungen technisch begrenzt:

Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, dürften aber zunächst an der SMA20 bzw. spätestens an der SMA50 scheitern – diese Zonen sind entscheidend für die weitere Nasdaq Analyse.

Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, dürften aber zunächst an der SMA20 bzw. spätestens an der SMA50 scheitern – diese Zonen sind entscheidend für die weitere Nasdaq Analyse. Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.731 Punkten:

Oberhalb sind kurzfristige Erholungsziele aktiv, darunter droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit Zielen bis in den Bereich um 23.200 Punkte.

Der Nasdaq startete gestern bei 24.111 Punkten in den Handel und markierte direkt am Morgen sein Tageshoch. Im weiteren Verlauf dominierte klarer Verkaufsdruck, der den Index kontinuierlich nach unten führte.

Eine zwischenzeitliche Gegenbewegung im Handelsverlauf blieb schwach und ohne nachhaltige Dynamik. Bis zum Handelsende setzte sich die Abwärtsbewegung fort, sodass der Nasdaq nahe dem Tagestief aus dem Handel ging.

Die Handelsspanne lag bei 516 Punkten und damit deutlich über dem Vortag – ein Zeichen erhöhter Volatilität und zunehmender Unsicherheit im Markt.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild bleibt klar schwach:

Der Nasdaq notiert weiterhin unter der SMA20 (aktuell 24.763 Punkte)

Erholungen scheiterten zuletzt bereits vor Erreichen dieser Durchschnittslinie

Der Trend im intraday Bereich ist abwärtsgerichtet

Bearishes Szenario:

Solange der Index unter der SMA20 bleibt, ist mit weiterem Abgabedruck zu rechnen.

Mögliche Kursziele:

23.599 Punkte (Tagestief)

23.300 / 23.280 Punkte

23.050 / 23.035 Punkte

Bullishes Szenario:

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 könnte kurzfristige Erholung bringen:

Zielbereich: SMA50 bei aktuell 24.011 Punkten

Dieser Bereich ist technisch relevant und sollte genau beobachtet werden

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4h-Chart (übergeordnetes Bild)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich eine klare Eintrübung:

Mehrfaches Scheitern an der SMA200 (24.692 Punkte)

Rückfall unter SMA50 und SMA20

Verlust wichtiger Unterstützungszonen

Die Struktur bleibt damit eindeutig negativ.

Bearishes Szenario:

Fortsetzung der Abwärtsbewegung unterhalb der SMA20

Bestätigung der Ziele aus dem Stundenchart

Erholungsszenario:

Rücklauf zur SMA20 (24.035 Punkte)

Erweiterung bis zur SMA50 (24.234 Punkte) möglich

SMA50 stellt aktuell die maximale Erholungszone dar

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Prognose für heute (27.03.2026)

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 23.731 Punkten und damit deutlich schwächer als am Vortag.

Long-Szenario

Stabilisierung über 23.731 Punkte könnte zu einer Erholung führen:

Wichtige Zielbereiche:

23.754 → 23.981 Punkte

darüber: 24.008 → 24.205 Punkte

Short-Szenario

Scheitert der Index an der Stabilisierung, bleibt Abwärtsdruck dominant:

Mögliche Ziele:

23.713 → 23.429 Punkte

darunter: 23.410 → 23.203 Punkte

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände:

23.763

23.835

23.911 / 23.948

24.012 / 24.034

24.233

24.408

24.551

24.692

Unterstützungen:

23.689

23.425

23.014

Marktausblick und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich folgendes Bild:

Bullishes Szenario: 55 %

Bearishes Szenario: 45 %

Erwartet wird ein leicht seitwärts bis aufwärts gerichteter Handel im Vergleich zum Vortagsschluss.

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 23.886 / 24.080 Punkte

Unterseite: 23.577 / 23.353 Punkte

Fazit der Nasdaq Prognose

Die technische Lage im Nasdaq bleibt angespannt. Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chart dominiert ein bärisches Bild.

Erholungen sind möglich, bleiben jedoch vorerst als Gegenbewegungen innerhalb eines Abwärtstrends zu werten. Entscheidend für eine nachhaltige Stabilisierung ist ein Ausbruch über die relevanten gleitenden Durchschnitte.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB

Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf ein leicht seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario hin. Kurzfristig besteht Erholungspotenzial, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden.

Wie ist die aktuelle Nasdaq Analyse zu bewerten?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein weiterhin bärisches Gesamtbild. Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart notiert der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet.

Welche Marken sind heute im Nasdaq besonders wichtig?

Die zentrale Schlüsselmarke liegt bei 23.731 Punkten. Darüber sind Erholungen möglich, darunter drohen weitere Abgaben. Wichtige Widerstände liegen im Bereich über 24.000 Punkten.

Welche Kursziele ergeben sich aus der Nasdaq Analyse?

Auf der Oberseite liegen mögliche Ziele zwischen 23.750 und 24.200 Punkten. Auf der Unterseite könnten Kurse bis in den Bereich von 23.200 Punkten erreicht werden.

Wann verbessert sich das Chartbild im Nasdaq?

Eine nachhaltige Verbesserung würde erst eintreten, wenn der Nasdaq die SMA20 und anschließend die SMA50 zurückerobert und darüber stabil bleibt.

Ist die aktuelle Bewegung im Nasdaq eine Korrektur oder ein Trendwechsel?

Aktuell spricht die Nasdaq Analyse eher für eine fortgesetzte Korrektur innerhalb eines übergeordnet schwächeren Trends, nicht für eine bestätigte Trendwende.