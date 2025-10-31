Der Nasdaq 100 bleibt auch heute im Spannungsfeld zwischen technischer Konsolidierung und bullischen Erholungstendenzen. Nach schwacher Vortagesperformance konnte sich der Tech-Index im Frühhandel wieder leicht fangen. Doch wie fällt die Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handelstag aus – und welche Marken sind jetzt entscheidend?

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 📉 Nasdaq 100 aktuell: Erholung über der SMA20 bleibt fragil

Der Index notiert am Morgen bei 26.160 Punkten , rund 63 Punkte niedriger als am Vortag .

Im Stundenchart gelang eine kurzfristige Rückeroberung der SMA20 (26.119 Punkte) , doch der Widerstand an der SMA50 (26.204 Punkte) bleibt hartnäckig.

Erst ein Stundenschluss über der SMA50 könnte neue Aufwärtsdynamik freisetzen – mit Zielen bei 26.390 bis 26.515 Punkten.

2️⃣ 🧭 Nasdaq 100 Prognose: 4h-Chart signalisiert potenzielle Stabilisierung

Der Index konnte sich nach Rücksetzern über die SMA20 (26.160 Punkte) und SMA50 (25.715 Punkte) retten.

Gelingt eine nachhaltige Stabilisierung über dieser Zone, wäre ein Anstieg in Richtung Allzeithoch möglich.

Unterhalb der SMA20 droht hingegen eine Ausdehnung der Schwäche bis zur SMA200 (25.676 Punkte).

3️⃣ ⚠️ Marktstruktur: Bullen leicht im Nachteil – Volatilität bleibt hoch

Laut dem Setup ist aktuell ein seitwärts bis abwärts gerichteter Markt wahrscheinlich.

Die Wahrscheinlichkeit für das Bullen-Szenario liegt bei 45 % , während die Bären 55 % Chancen haben, den Markt zu dominieren.

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.397 und 25.788 Punkten, was auf einen volatilen Handel hindeutet.

📊Kurzfristige Nasdaq 100 Analyse (1h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Stabilisierung möglich, Trendwende unklar

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht bullisch.

Solange sich der Index über 26.100 Punkten halten kann, besteht Potenzial für eine technische Erholung in Richtung 26.400 Punkte.

Fällt der Nasdaq 100 jedoch unter 25.950 Punkte, könnten neue Tiefs getestet werden.

Die Börse heute bleibt somit ein Terrain für aktive Trader – mit Fokus auf schnelle Reaktionen und konsequentes Risikomanagement.

Mittelfristige Nasdaq Analyse (4h-Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse

📈 Was ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose zeigt eine fragile Stabilisierung. Solange sich der Index über 26.100 Punkten halten kann, ist ein Anstieg bis 26.400 Punkte möglich. Ein Bruch unter 25.950 Punkte könnte hingegen zu neuen Tiefs führen.

🕹️ Wie steht der Nasdaq 100 aktuell im Marktumfeld?

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich leicht schwächer, kämpft aber um eine Erholung über der SMA20. Der Technologie-Sektor bleibt volatil, beeinflusst durch Zinsfantasie und Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien.

📊 Welche Marken sind laut technischer Analyse entscheidend?

Wichtige Marken sind:

Widerstand: 26.390 – 26.515 Punkte

Unterstützung: 25.950 – 25.788 Punkte

Ein Ausbruch über 26.430 Punkte wäre ein bullisches Signal – fällt der Index darunter, droht ein Rücksetzer bis 25.700 Punkte.

💡 Wie sieht die Nasdaq 100 Prognose für Trader aus?

Kurzfristig bleibt der Index volatil. Trader sollten den Bereich zwischen 25.950 und 26.400 Punkten im Blick behalten und Stop-Loss-Strategien nutzen. Langfristig bietet die anhaltende KI-Nachfrage jedoch Potenzial für neue Hochs.

🧠 Lohnt es sich, den Nasdaq 100 aktuell zu handeln?

Ja – für kurzfristig orientierte Trader bietet der Nasdaq 100 derzeit attraktive Schwankungsbreiten. Anleger mit längerem Horizont sollten jedoch auf eine klare technische Bestätigung oberhalb von 26.400 Punkten warten, bevor sie neue Long-Positionen eröffnen.