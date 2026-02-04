Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Mittwoch, 04.02.2026 | Technische Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.900 Punkten. Der Index formatierte das Tageshoch bereits am Morgen. Es ging bis zum Nachmittag in einer vergleichsweise engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels setzte der Nasdaq dynamisch zurück. Es stellten sich im Handelsverlauf bis zum Abend zwar Erholungen ein, diese wurden aber gleich wieder für Gewinnmitnahmen genutzt. Es ging bis zum Abend abwärts. Der Index setzte im Zuge dessen bis an und unter die 25.200 Punkte-Marke zurück, konnte sich im späten Handel aber wieder etwas erholen und zurück über die 25.200 Punkte-Marke laufen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Chartbild klar eingetrübt

Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart notiert der Nasdaq unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange der Index unter der SMA20 bzw. SMA200 verbleibt, überwiegt kurzfristig und übergeordnet das bärische Szenario.

25.382 Punkte als zentrale Entscheidungsmarke

Die Zone um 25.382 Punkte ist kurzfristig richtungsweisend. Oberhalb dieser Marke sind technische Erholungen möglich, darunter steigt das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung mit Zielen unterhalb von 25.200 Punkten.

Leicht bullischer Tagesbias trotz bärischer Struktur

Trotz des angeschlagenen Chartbilds ergibt sich aus dem Setup ein leicht bullischer Tagesausblick mit 55 % Wahrscheinlichkeit. Die erwartete Tagesrange ist weit, was auf erhöhte Volatilität und erhöhte Reaktionsbereitschaft an Schlüsselmarken hindeutet.

Kurzüberblick

Der Nasdaq zeigte am Vortag deutliche Schwäche. Nach einem frühen Tageshoch folgte ein dynamischer Abverkauf, der das Chartbild kurzfristig wie auch übergeordnet klar eingetrübt hat. Die folgende Nasdaq Analyse bewertet die aktuelle technische Lage und leitet daraus eine konkrete Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag ab.

Rückblick – Nasdaq Entwicklung am 03.02.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.900 Punkten und markierte bereits früh das Tageshoch. Im weiteren Verlauf bewegte sich der Index bis zum Nachmittag seitwärts in einer engen Handelsspanne. Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte jedoch deutlicher Verkaufsdruck ein.

Erholungsversuche im Tagesverlauf wurden konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt. In der Spitze fiel der Nasdaq bis an und unter die 25.200-Punkte-Marke, konnte sich zum Handelsende jedoch wieder leicht darüber stabilisieren.

Kennzahlen Vortag (03.02.2026):

Tageshoch: 25.936 Punkte

Tagestief: 25.128 Punkte

Tagesschluss: 25.238 Punkte

Tagesrange: 808 Punkte

Nasdaq Analyse – Technische Bewertung im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Morgen noch oberhalb der SMA20 (25.428 Punkte). Bis zum Nachmittag verlief der Handel seitwärts, bevor sich mit Aufnahme des US-Handels eine ausgeprägte Schwächephase einstellte.

Alle relevanten gleitenden Durchschnitte konnten dem Verkaufsdruck keinen tragfähigen Support bieten. Der Index fiel mit Momentum nach unten, was das kurzfristige Chartbild deutlich verschlechtert hat.

Technische Konsequenz (1h):

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, ist eine Fortsetzung der Schwäche wahrscheinlich.

Mögliche Abwärtsziele liegen zunächst am gestrigen Tagestief sowie im Bereich 24.910/24.890 Punkte .

Erholungen hätten zunächst Potenzial bis zur SMA20.

Erst ein nachhaltiger Stundenschluss über der SMA50 (25.565 Punkte) würde das Chartbild entspannen.

Ein bullisches Signal entstünde frühestens oberhalb der SMA200 (25.729 Punkte).

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Analyse – Übergeordnete Betrachtung im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart fiel der Nasdaq zum Ende der Vorwoche dynamisch unter die SMA200 (25.530 Punkte). Zu Wochenbeginn gelang zwar eine technische Erholung über alle drei gleitenden Durchschnitte, diese Bewegung erwies sich jedoch als nicht nachhaltig.

Bereits gestern gab der Index innerhalb weniger Stunden erneut SMA20, SMA50 und SMA200 auf. Damit hat sich auch das übergeordnete Chartbild wieder klar eingetrübt.

Technische Konsequenz (4h):

Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

Abwärtsziele decken sich mit den im Stundenchart genannten Marken.

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA200 führen, deren Rückeroberung jedoch als technisch anspruchsvoll einzustufen ist.

Eine nachhaltige Entspannung würde erst mit einer Etablierung oberhalb der SMA20 (25.560 Punkte) erfolgen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Prognose für heute – Ausblick und Trading-Szenarien

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.382 Punkten und damit rund 518 Punkte unter dem Niveau des Vortagsmorgens.

H3: Long-Szenario (bullische Variante)

Kann sich der Index über 25.382 Punkte stabilisieren, sind folgende Anlaufziele möglich:

25.397/99 → 25.419/21 → 25.440/42 → 25.460/62 → 25.475/77 →

25.491/93 → 25.510/12 → 25.530/32 → 25.548/50 → 25.568/70

Oberhalb von 25.568/70 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich 25.783/85 Punkte.

H3: Short-Szenario (bärische Variante)

Scheitert der Nasdaq an der 25.382-Punkte-Marke, sind folgende Abwärtsziele relevant:

25.361/59 → 25.339/37 → 25.318/16 → 25.299/97 → 25.280/78 →

25.263/61 → 25.245/43 → 25.220/18 → 25.203/01 → 25.180/78 →

25.155/53 → 25.135/33

Unterhalb dieser Zone rücken Ziele bis 24.915/13 Punkte in den Fokus.

Wichtige Marken – Unterstützungen und Widerstände im Nasdaq

Widerstände:

25.428

25.530 / 25.550 / 25.564

25.729 / 25.733

25.935

26.119

Unterstützungen:

25.305

25.088

24.905

24.860

Zusammenfassung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis der aktuellen technischen Lage ergibt sich folgende Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag:

Erwartung: seitwärts bis leicht aufwärts gerichtet

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.020 und 26.717 Punkten.

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im im Jahresvergleich zum Vortagsschluss.

