DAX Prognose heute – DAX Aktuell, Analyse & Ausblick für den 04.02.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.926 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX konnte sich bereits vorbörslich aufwärtsschieben. Der Kaufdruck nahm mit Aufnahme des Xetra Handels zu. Die Nachfrage hat den Index bis über die 25.100 Punkte-Marke geführt. Der Index konnte sich nicht über dieser Marke festsetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts. Zwar gelang es dem Index sich am Nachmittag zu stabilisieren, eine Erholung schlug fehl. Es ging bis zum Xetra Schluss weiter abwärts. Es konnte gestern im Handel kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der DAX zunächst über der 24.700 Punkte-Marke zunächst festsetzen, gab diese Marke im weiteren Handelsverlauf auf, konnte sich bis zum Handelsschluss wieder über diese Marke schieben und einen Tagesschluss darüber formatieren. Der DAX ging bei 24.761 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
DAX Aktuell bleibt unter Druck:
Der DAX konnte die Zone oberhalb von 25.100 Punkten nicht halten und schloss bei 24.761 Punkten. Kurzfristig überwiegt weiterhin die Schwäche, solange sich der Index nicht dynamisch über die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte schiebt.
-
Charttechnische Lage neutral bis leicht bearish:
Im 1h-Chart ist die Lage neutral bis bullisch, im 4h-Chart neutral. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50/SMA20 wäre nötig, um die DAX Prognose wieder klar auf die Oberseite zu drehen. Unterhalb von 24.827 Punkten nimmt das Abwärtsrisiko zu.
-
Wahrscheinlichkeiten sprechen für Seitwärts-/Abwärtsmarkt:
Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario bei 60 %. Die erwartete Tagesrange bewegt sich zwischen 24.526 und 25.075 Punkten, bei erhöhter Relevanz der Unterstützungszone um 24.585 Punkte.
DAX Aktuell – Rückblick auf den Handelstag vom 03.02.2026
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.926 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vor Xetra-Beginn zeigte sich Kaufinteresse, das sich mit Aufnahme des regulären Handels verstärkte. Der Index konnte im frühen Handel dynamisch zulegen und bis über die 25.100-Punkte-Marke ansteigen.
Diese Zone erwies sich jedoch als Widerstand. Der DAX konnte sich nicht nachhaltig oberhalb etablieren und gab im weiteren Handelsverlauf sukzessive nach. Trotz einer zwischenzeitlichen Stabilisierung am Nachmittag blieb eine Erholung aus, sodass der Index bis zum Xetra-Schluss weiter abwärts tendierte. Ein Xetra-Tagesgewinn konnte somit nicht ausgewiesen werden.
Im nachbörslichen Handel verteidigte der DAX zunächst die 24.700-Punkte-Marke, rutschte zwischenzeitlich darunter, konnte sich zum Handelsschluss jedoch wieder darüber schieben. Der Tagesschluss lag bei 24.761 Punkten.
Marktbreite im DAX – Gewinner und Verlierer
Per Xetra-Schluss am 03.02.2026 notierten:
-
22 DAX-Aktien im Plus
-
18 DAX-Aktien im Minus
Top-Gewinner im DAX:
-
Daimler Truck Holding: +6,15 %
-
Siemens Energy: +4,56 %
-
Brenntag: +2,17 %
Schwächste Werte im DAX:
-
Zalando: −11,43 %
-
SAP: −5,26 %
-
Scout24: −5,04 %
DAX Aktuell – Kursdaten im Überblick
|Kennzahl
|03.02.2026
|02.02.2026
|Tageshoch
|25.115
|24.870
|Tagestief
|24.633
|24.219
|Xetra-Schluss
|24.775
|24.798
|Tagesschluss
|24.761
|24.856
|Tagesrange (Punkte)*
|482
|651
* Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
DAX Prognose – Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: Kurzfristige DAX Prognose
Der DAX notierte gestern Morgen deutlich über der SMA20, konnte das Momentum jedoch nicht halten. Die gesamte Aufwärtsbewegung wurde im Tagesverlauf abverkauft. Am Nachmittag fiel der Index unter die SMA200, fand am Abend jedoch Halt im Bereich der SMA50.
Bullisches Szenario (1h):
-
Stundenschluss über der SMA20
-
Dynamische Fortsetzung nach Norden
-
Mögliche Ziele:
25.100 Punkte, 25.195/210 Punkte, 25.324 Punkte (GAP)
Bearishes Szenario (1h):
-
Stundenschluss unter der SMA50
-
Zunehmende Abwärtsdynamik
-
Mögliche Ziele:
24.630/15, 24.495/80, 24.330/15 Punkte
Kurzfristige DAX Prognose (1h): neutral / bullisch
4h-Chart: Einordnung der übergeordneten DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigte sich zu Wochenbeginn zwar ein dynamischer Ausbruch über alle gleitenden Durchschnitte, diese Bewegung hatte jedoch keine Substanz. Der DAX fiel erneut unter SMA50 und SMA200, konnte sich jedoch wieder darüber stabilisieren.
Wesentliche Punkte für die DAX Prognose:
-
Nachhaltiger Anstieg über die SMA50 wäre positiv
-
Rückfall unter SMA50 & SMA200 würde die SMA20 als Support in den Fokus rücken
-
Ein dynamischer Bruch der SMA20 würde das Chartbild klar eintrüben
Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral
DAX Prognose für heute – Ausblick auf den 04.02.2026
Der DAX Aktuell startete heute Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:
-
99 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitag
-
66 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss
Long-Szenario (DAX Prognose bullisch)
Oberhalb von 24.827 Punkten sind folgende Anlaufziele relevant:
-
24.844/46
-
24.913/15
-
24.979/81
-
24.997/99
-
darüber: 25.075, 25.148/50, 25.205/07, 25.260/62 Punkte
Short-Szenario (DAX Prognose bearish)
Unterhalb von 24.827 Punkten rücken folgende Ziele in den Fokus:
-
24.784/82
-
24.731/29
-
24.679/77
-
24.620/18
-
darunter: 24.585/83, 24.510/08, 24.440/38, 24.370/68 Punkte
Wichtige DAX Marken
DAX-Widerstände:
24.835 | 24.982 | 25.006–25.057 | 25.100–25.168 | 25.235–25.299 | 25.357 | 25.415–25.450
DAX-Unterstützungen:
24.785–24.745 | 24.670 | 24.586–24.504 | 24.443–24.416 | 24.345 | 24.274–24.231 | 24.135
Markteinschätzung & Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unseres Setups erwarten wir heute einen seitwärts / abwärts gerichteten Markt.
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %
-
Wahrscheinlichkeit bearishes Szenario: 60 %
Erwartete Tagesrange (DAX Prognose):
24.526 – 25.075 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger – Fear & Greed Index
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 41 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.
-
Vor einer Woche: 65 (Greed)
-
Vor einem Monat: 44 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 37 (Fear)
Extreme Werte unter 30 oder über 70 deuten häufig auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hin.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.