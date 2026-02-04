DAX Prognose heute – DAX Aktuell, Analyse & Ausblick für den 04.02.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.926 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX konnte sich bereits vorbörslich aufwärtsschieben. Der Kaufdruck nahm mit Aufnahme des Xetra Handels zu. Die Nachfrage hat den Index bis über die 25.100 Punkte-Marke geführt. Der Index konnte sich nicht über dieser Marke festsetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts. Zwar gelang es dem Index sich am Nachmittag zu stabilisieren, eine Erholung schlug fehl. Es ging bis zum Xetra Schluss weiter abwärts. Es konnte gestern im Handel kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der DAX zunächst über der 24.700 Punkte-Marke zunächst festsetzen, gab diese Marke im weiteren Handelsverlauf auf, konnte sich bis zum Handelsschluss wieder über diese Marke schieben und einen Tagesschluss darüber formatieren. Der DAX ging bei 24.761 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX Aktuell bleibt unter Druck:

Der DAX konnte die Zone oberhalb von 25.100 Punkten nicht halten und schloss bei 24.761 Punkten. Kurzfristig überwiegt weiterhin die Schwäche, solange sich der Index nicht dynamisch über die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte schiebt.

Charttechnische Lage neutral bis leicht bearish:

Im 1h-Chart ist die Lage neutral bis bullisch, im 4h-Chart neutral. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50/SMA20 wäre nötig, um die DAX Prognose wieder klar auf die Oberseite zu drehen. Unterhalb von 24.827 Punkten nimmt das Abwärtsrisiko zu.

Wahrscheinlichkeiten sprechen für Seitwärts-/Abwärtsmarkt:

Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario bei 60 %. Die erwartete Tagesrange bewegt sich zwischen 24.526 und 25.075 Punkten, bei erhöhter Relevanz der Unterstützungszone um 24.585 Punkte.

DAX Aktuell – Rückblick auf den Handelstag vom 03.02.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.926 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vor Xetra-Beginn zeigte sich Kaufinteresse, das sich mit Aufnahme des regulären Handels verstärkte. Der Index konnte im frühen Handel dynamisch zulegen und bis über die 25.100-Punkte-Marke ansteigen.

Diese Zone erwies sich jedoch als Widerstand. Der DAX konnte sich nicht nachhaltig oberhalb etablieren und gab im weiteren Handelsverlauf sukzessive nach. Trotz einer zwischenzeitlichen Stabilisierung am Nachmittag blieb eine Erholung aus, sodass der Index bis zum Xetra-Schluss weiter abwärts tendierte. Ein Xetra-Tagesgewinn konnte somit nicht ausgewiesen werden.

Im nachbörslichen Handel verteidigte der DAX zunächst die 24.700-Punkte-Marke, rutschte zwischenzeitlich darunter, konnte sich zum Handelsschluss jedoch wieder darüber schieben. Der Tagesschluss lag bei 24.761 Punkten.

Marktbreite im DAX – Gewinner und Verlierer

Per Xetra-Schluss am 03.02.2026 notierten:

22 DAX-Aktien im Plus

18 DAX-Aktien im Minus

Top-Gewinner im DAX:

Daimler Truck Holding: +6,15 %

Siemens Energy: +4,56 %

Brenntag: +2,17 %

Schwächste Werte im DAX:

Zalando: −11,43 %

SAP: −5,26 %

Scout24: −5,04 %

DAX Aktuell – Kursdaten im Überblick

Kennzahl 03.02.2026 02.02.2026 Tageshoch 25.115 24.870 Tagestief 24.633 24.219 Xetra-Schluss 24.775 24.798 Tagesschluss 24.761 24.856 Tagesrange (Punkte)* 482 651

* Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

DAX Prognose – Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: Kurzfristige DAX Prognose

Der DAX notierte gestern Morgen deutlich über der SMA20, konnte das Momentum jedoch nicht halten. Die gesamte Aufwärtsbewegung wurde im Tagesverlauf abverkauft. Am Nachmittag fiel der Index unter die SMA200, fand am Abend jedoch Halt im Bereich der SMA50.

Bullisches Szenario (1h):

Stundenschluss über der SMA20

Dynamische Fortsetzung nach Norden

Mögliche Ziele:

25.100 Punkte, 25.195/210 Punkte, 25.324 Punkte (GAP)

Bearishes Szenario (1h):

Stundenschluss unter der SMA50

Zunehmende Abwärtsdynamik

Mögliche Ziele:

24.630/15, 24.495/80, 24.330/15 Punkte

Kurzfristige DAX Prognose (1h): neutral / bullisch

4h-Chart: Einordnung der übergeordneten DAX Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigte sich zu Wochenbeginn zwar ein dynamischer Ausbruch über alle gleitenden Durchschnitte, diese Bewegung hatte jedoch keine Substanz. Der DAX fiel erneut unter SMA50 und SMA200, konnte sich jedoch wieder darüber stabilisieren.

Wesentliche Punkte für die DAX Prognose:

Nachhaltiger Anstieg über die SMA50 wäre positiv

Rückfall unter SMA50 & SMA200 würde die SMA20 als Support in den Fokus rücken

Ein dynamischer Bruch der SMA20 würde das Chartbild klar eintrüben

Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral

DAX Prognose für heute – Ausblick auf den 04.02.2026

Der DAX Aktuell startete heute Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:

99 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitag

66 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario (DAX Prognose bullisch)

Oberhalb von 24.827 Punkten sind folgende Anlaufziele relevant:

24.844/46

24.913/15

24.979/81

24.997/99

darüber: 25.075, 25.148/50, 25.205/07, 25.260/62 Punkte

Short-Szenario (DAX Prognose bearish)

Unterhalb von 24.827 Punkten rücken folgende Ziele in den Fokus:

24.784/82

24.731/29

24.679/77

24.620/18

darunter: 24.585/83, 24.510/08, 24.440/38, 24.370/68 Punkte

Wichtige DAX Marken

DAX-Widerstände:

24.835 | 24.982 | 25.006–25.057 | 25.100–25.168 | 25.235–25.299 | 25.357 | 25.415–25.450

DAX-Unterstützungen:

24.785–24.745 | 24.670 | 24.586–24.504 | 24.443–24.416 | 24.345 | 24.274–24.231 | 24.135

Markteinschätzung & Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups erwarten wir heute einen seitwärts / abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit bearishes Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange (DAX Prognose):

24.526 – 25.075 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger – Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 41 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche: 65 (Greed)

Vor einem Monat: 44 (Fear)

Vor einem Jahr: 37 (Fear)

Extreme Werte unter 30 oder über 70 deuten häufig auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hin.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren