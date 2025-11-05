Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 05.11.2025 – Aktuelle Markteinschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.775 Punkten. Der Index gab bis zum Vormittag zunächst nach, konnte nachfolgend bis zum Nachmittag einige der Verluste wieder ausgleichen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es dynamisch aufwärts an das Tageshoch. Diese Bewegung hatte aber keine Substanz. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging dynamisch abwärts bis an und unter die 25.600 Punkte, in dessen Dunstkreis sich der Index im späten Handel dann etabliert hat.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

🔹 1. Kurzfristiger Trend: bärisch, aber mit Erholungschance

Der Nasdaq bleibt im Stundenchart unter der SMA20 und zeigt kurzfristig ein bärisches Chartbild. Erst ein Anstieg über diese Marke könnte eine technische Gegenbewegung in Richtung SMA50 (25.848 Punkte) und SMA200 einleiten.

🔹 2. Mittelfristige Lage: neutral mit schwacher Tendenz

Im 4-Stunden-Chart notiert der Nasdaq weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Eine Stabilisierung über der SMA200 (26.223 Punkte) wäre nötig, um das Bild aufzuhellen – andernfalls droht eine Ausweitung der Korrektur.

🔹 3. Tagesausblick: Seitwärts bis leicht aufwärts

Für den Handelstag wird eine seitwärts bis leicht positive Bewegung erwartet.

Bull-Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

Bear-Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

Erwartete Tagesrange: zwischen 25.647–25.775 Punkten auf der Oberseite und 25.419–25.339 Punkten auf der Unterseite.

Der Nasdaq eröffnete am Dienstagmorgen bei 25.775 Punkten. Zunächst kam es zu einem Rücksetzer, bevor der Index am Nachmittag einige Verluste wieder ausgleichen konnte. Nach dem Start des offiziellen Handels legte der Nasdaq dynamisch zu, erreichte das Tageshoch, fiel jedoch anschließend deutlich zurück. Der Handel endete im Bereich um 25.600 Punkte, was auf ein schwächeres Marktumfeld hindeutet.

Nasdaq Tagesdaten

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 04.11. 25.892 25.544 25.575 348 03.11. 26.265 26.017 26.111 248

Farben markieren Veränderungen zum Vortag: rot = niedriger, grün = höher. Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern unterhalb der SMA200 (25.914 Punkte). Im Tagesverlauf konnte der Index kurzzeitig bis zur SMA200/SMA20 (26.595 Punkte) steigen, prallte dort jedoch ab. Diese Marken fungierten als klarer Widerstand. Das Chartbild im Stundenchart bleibt bärisch.

Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, ist mit weiterer Schwäche zu rechnen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen bei 25.210/190 und 25.030/15 Punkten.

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte das Bild aufhellen und einen Test der SMA50 (25.848 Punkte) und SMA200 ermöglichen. Ein Ausbruch über diese Marken wäre ein Signal für eine kurzfristige Erholung.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem jüngsten Rücksetzer konnte sich der Nasdaq zwischenzeitlich über der SMA50 (25.957 Punkte) und SMA20 (25.908 Punkte) stabilisieren. Anschließend folgte jedoch ein Abverkauf unter diese Linien. Zu Wochenbeginn scheiterte der Versuch, diese Marken zurückzuerobern.

Das Chartbild ist auf dieser Zeitebene neutral mit bärischer Tendenz. Eine mögliche Erholung könnte erst im Bereich der SMA200 (26.223 Punkte) einsetzen. Sollte diese Unterstützung jedoch fallen, droht eine Eintrübung des übergeordneten Trends.

Mittelfristige Nasdaq Prognose: neutral bis leicht bärisch

Nasdaq Ausblick für den 05.11.2025

Der Nasdaq notiert aktuell bei 25.528 Punkten, rund 247 Punkte unter dem Vortagesniveau.

Long Setup

Hält sich der Index über 25.528 Punkten, könnten die nächsten Kursziele bei

25.541, 25.560, 25.579, 25.596, 25.614, 25.631, 25.663, 25.684, 25.701, 25.718 Punkten und darüber bei 25.738–25.929 Punkten liegen.

Short Setup

Fällt der Index unter 25.528 Punkte, wären Abwärtsziele bei

25.509, 25.488, 25.455, 25.421, 25.391, 25.341, 25.310, 25.273, 25.239 und 25.203 Punkten denkbar.

Nasdaq Widerstände

25.595

25.848

25.908 / 25.914 / 25.957

26.197

26.264 / 26.271

Nasdaq Unterstützungen

25.429

25.223

24.936

24.828

24.635

24.410

Nasdaq Prognose Fazit

Auf Basis der aktuellen technischen Indikatoren erwarten wir für den 05.11.2025 eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Entwicklung.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Die erwartete Nasdaq Tagesrange liegt zwischen 25.647/25.775 und 25.419/25.339 Punkten.

