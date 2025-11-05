DAX Prognose & DAX aktuell: Marktanalyse, Wirtschaftsdaten & Unternehmensnews (5. November 2025)

Der DAX aktuell startet den Mittwoch, den 5. November 2025, mit einem Minus von rund 0,5 % und folgt damit den Korrekturen an der US-Börse, wo vor allem Technologiewerte stark nachgeben. Auch der französische CAC 40 fällt um 0,2 %, während der britische FTSE 100 etwa 0,1 % verliert. Die Schwäche am europäischen Markt spiegelt die Entwicklung in den USA und Asien wider, wo Anleger zunehmend besorgt über die hohen Bewertungen von Technologie- und KI-Unternehmen sind.

🌍 Konjunkturdaten aus der Eurozone unterstützen positive DAX Prognose

Trotz der schwächeren Aktienmärkte liefert die Eurozone positive Konjunktursignale. Der endgültige Composite-PMI für Oktober liegt bei 52,5 (Prognose: 52,2). Im Dienstleistungssektor steigt der PMI auf 53 (Prognose: 52,6). Besonders Deutschland überrascht mit einem Dienstleistungs-PMI von 54,6, nach 51,5 im September. Diese Werte stützen die Hoffnung auf eine fortgesetzte wirtschaftliche Erholung – ein Faktor, der mittelfristig auch die DAX Prognose positiv beeinflussen könnte.

Quelle: xStation

Derzeit beobachtete Volatilität auf dem breiteren europäischen Markt.

Quelle: xStation

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

💡 Marktreaktion & technische Analyse: DAX im Korrekturmodus

Der DE40-Index (DAX) hat in den letzten Wochen seine Aufwärtsbewegung verlangsamt und ist in eine technische Korrektur übergegangen. Nach dem Rückfall unter die EMA(50) testet der Markt nun die EMA(100)-Unterstützung, bleibt aber über der langfristigen EMA(200). Diese Chart-Konstellation zeigt eine mögliche Stabilisierungsphase. Viele Anleger warten auf neue makroökonomische Impulse und Unternehmenszahlen, bevor sie wieder stärker in den Markt einsteigen.

🏭 Unternehmensnachrichten mit Einfluss auf die DAX Prognose

BMW (BMW.DE): Solide Zahlen trotz Herausforderungen

Die BMW-Aktie legt nach den Ergebnissen des 3. Quartals 2025 zu. Trotz eines leichten Gewinnrückgangs von 9,1 % auf 2,3 Mrd. € reagieren Anleger positiv auf stabile Verkäufe in Europa und den USA sowie auf das Wachstum im Elektromobilitätssektor.

Kennzahlen Q3 2025:

Vorsteuergewinn: €2,3 Mrd.

EBIT-Marge Automotive: 5,2 %

Fahrzeugauslieferungen: 588.000 (+8,7 %)

Umsatz Automotive: €28,5 Mrd. (+2,4 %)

Prognose 2025: EBIT-Marge 5–6 %, Nettomittelzufluss >€2,5 Mrd.

BMW setzt auf das „Neue Klasse“-Programm und plant, die Premiumposition weltweit zu festigen – ein Signal, das langfristig auch für den DAX stützend wirken kann.

Novo Nordisk (NOVOB.DK): Umbau und Stellenabbau

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk kündigt den Abbau von rund 9.000 Stellen an und senkt die Gewinnprognose 2025. Grund sind steigende Kosten und wachsende Konkurrenz im Bereich der Adipositas-Medikamente. Trotz eines Umsatzanstiegs von 5 % fällt der operative Gewinn im dritten Quartal um 30 % auf DKK 23,7 Mrd.. Besonders die Konkurrenz durch Eli Lilly belastet das Wachstum.

Siemens Healthineers (SHL.DE): Gewinnrückgang erwartet

Siemens Healthineers prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen Gewinnrückgang aufgrund höherer Zölle und eines starken Euro. Dennoch erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 5–6 % und eine Dividendenerhöhung. Die Aktie verliert rund 7 %, bleibt aber in einem stabilen langfristigen Aufwärtstrend – ein wichtiges Signal für die DAX Prognose in der Gesundheitsbranche.

📈 Fazit: DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch

Trotz kurzfristiger Rücksetzer und globaler Unsicherheiten bleibt die DAX Prognose für die kommenden Wochen vorsichtig optimistisch. Die solide wirtschaftliche Lage in der Eurozone, positive Unternehmensdaten und technische Stabilisierung deuten auf eine mögliche Erholung hin. Anleger sollten die kommenden Makrodaten und Unternehmensberichte aufmerksam verfolgen, um Chancen beim DAX aktuell rechtzeitig zu erkennen.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren