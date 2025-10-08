Tagesprognose: Seitwärts bis leicht abwärts tendierender Markt Laut der heutigen Nasdaq Prognose (08.10.2025) erwarten wir eine Tagesrange zwischen 25.180 und 24.860 Punkten, mit einem leichten Vorteil auf der bärischen Seite (60 % Wahrscheinlichkeit).

Bullen müssen wichtige technische Marken zurückerobern Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 wäre ein starkes Signal für eine erneute Aufwärtsbewegung. Erst oberhalb von 25.350 Punkten gewinnt die Nasdaq Prognose wieder an Dynamik.

Nasdaq zeigt kurzfristige Schwäche unter 25.100 Punkten Die aktuelle Nasdaq Analyse deutet auf eine fragile Marktstruktur hin: Solange der Index unter der SMA20 notiert, überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.900 Punkte.

Einleitung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.172 Punkten. Der Index pendelte bis zum frühen Nachmittag in einer Box seitwärts. Am Nachmittag stellte sich Kaufdruck ein, der bis zur Aufnahme des offiziellen Handels angehalten hat. Mit Aufnahme des Handels wurden nicht nur sämtliche Tagesgewinne abgegeben, sondern es ging im Zuge dessen dynamisch und mit Momentum an und knapp unter die 25.000 Punkte-Marke. Der Nasdaq konnte sich am Abend in diesem Bereich zwar stabilisieren, für eine größere Erholung hat es aber nicht gereicht. Der Tagesschluss konnte aber über der 25.000 Punkte-Marke formatiert werden.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 08.10.2025

Der Nasdaq notierte am Dienstagmorgen bei 25.172 Punkten. Bis zum frühen Nachmittag bewegte sich der Index seitwärts in einer engen Range. Am Nachmittag kam Kaufdruck auf, der bis zur offiziellen Markteröffnung anhielt. Mit Beginn des regulären Handels wurden die Gewinne jedoch komplett abgegeben, und der Nasdaq fiel dynamisch auf knapp unter 25.000 Punkte. Am Abend stabilisierte sich der Index in diesem Bereich, konnte sich aber nicht deutlich erholen. Der Tagesschluss lag letztlich knapp über der 25.000er-Marke.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (08:00–22:00) 07.10. 25.274 24.985 25.045 289 Punkte 06.10. 25.252 25.045 25.183 207 Punkte

Technische Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq pendelte gestern Morgen rund um die SMA20 (25.095 Punkte). Zunächst erfolgte ein Rücksetzer an die SMA50 (25.132 Punkte), bevor der Index am Nachmittag ein neues Allzeithoch markierte. Danach setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, die den Nasdaq unter beide gleitenden Durchschnitte drückte.

Charttechnische Bewertung:

Solange der Index im Stundenchart unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung der SMA200 (24.941 Punkte). Diese Zone gilt als entscheidende Unterstützung. Erst oberhalb der SMA50 würde sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen, mit potenziellen Zielen bei 25.385/410 Punkten und 25.550/565 Punkten.

Kurzfristige Prognose: neutral

Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq zunächst über der SMA20 (24.115 Punkte) halten, fiel dann aber temporär darunter. Die SMA50 bei 24.966 Punkten bot Halt, von wo aus eine Stabilisierung einsetzte. Nach einem kurzen Aufwärtsschub bis zu einem neuen Allzeithoch kam es zu Gewinnmitnahmen.

Charttechnische Einschätzung:

Die Bullen müssen es heute schaffen, den Index wieder nachhaltig über die SMA20 zu heben. Gelingt das, sind erneute Anstiege in Richtung Allzeithoch wahrscheinlich. Misslingt dieser Versuch, droht eine Korrektur bis zur SMA50 oder tiefer.

Mittelfristige Prognose: bullisch bis neutral

Nasdaq Prognose für den Handelstag (08.10.2025)

Aktueller Kurs: 25.058 Punkte (−114 Punkte gegenüber dem Vortag)

📈 Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über 25.058 Punkten halten, liegen die nächsten Anlaufziele bei

25.085 / 25.140 / 25.197 / 25.283 / 25.365 / 25.471 / 25.514 Punkten.

Ein Anstieg über 25.283 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.550 Punkte freisetzen.

📉 Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der 25.058er-Marke, drohen Rücksetzer bis

24.983 / 24.951 / 24.899 / 24.789 / 24.698 Punkten.

Unterhalb von 24.917 Punkten könnte sich die Korrektur ausweiten.

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Widerstände Unterstützungen 25.095 24.966 / 24.941 25.132 / 25.255 24.899 25.351 24.727 25.511 24.481

Tagesausblick & Marktprognose

Auf Basis unserer heutigen Nasdaq Prognose erwarten wir einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Handelstag.

Die geschätzte Tagesrange liegt zwischen 25.182 / 25.269 Punkten auf der Oberseite und 25.001 / 24.858 Punkten auf der Unterseite.

Wahrscheinlichkeiten laut unserem Setup:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: