Bitcoin aktuell: Schwäche trotz starkem November – Was bedeutet das für die Bitcoin Prognose? 📉

Bitcoin aktuell steht unter erheblichem Verkaufsdruck: Die Kryptowährung ist überraschend unter die Marke von 90.000 USD gefallen – ausgerechnet im November, der historisch zu den stärksten Monaten für Bitcoin gehört. Doch statt eines bullischen Momentums dominieren Kapitalabflüsse, Unsicherheit und ein ungewöhnlich schneller Sentimentwandel. In dieser Analyse beleuchten wir die wichtigsten Faktoren und geben eine fundierte Bitcoin Prognose für die kommenden Monate.

► Bitcoin WKN: A2YY63 | ISIN: XC000A2YY636 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

📉 1. Bitcoin fällt deutlich – trotz saisonal starkem Umfeld

Bitcoin rutscht unter 90.000 USD – eine überraschende Schwächephase, da der November historisch zu den besten Monaten zählt. Besonders auffällig sind die massiven Abflüsse aus Spot-Bitcoin-ETFs wie IBIT und GBTC: allein am vergangenen Donnerstag wurden 869,9 Mio. USD abgezogen, der zweitgrößte Nettoabfluss seit Auflage der ETFs.

📊 2. Makro-Pessimismus ohne klaren Auslöser

Während Volatilität im Kryptosektor üblich ist, fällt aktuell die Geschwindigkeit des Stimmungswechsels auf – und das ohne klaren fundamentalen Auslöser. Viele Anleger reagieren stärker auf Gerüchte als auf Daten. Typische Rücksetzer in Bitcoin-Bärenmärkten liegen bei über 30 %; aktuell beträgt das Minus ca. 28 % vom Allzeithoch – also im „normalen“ Rahmen.

🏛️ 3. US-Politik und Halving: Chance oder Risiko für 2025?

Die abnehmende Erwartung einer Fed-Zinssenkung, politische Unsicherheiten in den USA und eine mögliche neue Ausrichtung der Kryptoregulierung belasten Bitcoin zusätzlich. Zwar macht das Halving historisch Hoffnung – aber skeptisch stimmt, dass Bitcoin trotz institutionellem Interesse keinen stabilen Aufwärtstrend etablieren konnte.

📌 Fazit: Bitcoin Prognose – Ist eine längere Durststrecke realistisch?

Die Bitcoin Prognose fällt kurzfristig eher negativ aus: Kapitalabflüsse, politische Unsicherheiten und ein Markt voller „Touristen-Investoren“ sprechen für anhaltende Volatilität. Sollte dieser Trend bestehen bleiben, könnte Bitcoin 2025 sogar zu den schwächsten Anlageklassen zählen. Ein möglicher Lichtblick bleibt das historische Muster rund um das Halving – allerdings nur, wenn sich die Marktstruktur nachhaltig stabilisiert.

Bitcoin Chartanalyse – Stunde:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zu Bitcoin

❓ FAQ 1: Was zeigt der Bitcoin aktuell Kurs?

Der Bitcoin aktuell Kurs ist unter 90.000 USD gefallen. Ausschlaggebend waren große Kapitalabflüsse aus Bitcoin-ETFs, eine abnehmende Erwartung an Fed-Zinssenkungen und eine schnelle Verschlechterung der Marktstimmung.

❓ FAQ 2: Warum fällt Bitcoin aktuell?

Bitcoin fällt, weil:

• Spot-ETFs hohe Nettoabflüsse verzeichnen,

• die Zinssenkungsfantasie der Fed sinkt,

• politische Unsicherheit steigt,

• der Markt weiterhin stark von kurzfristigen Spekulanten geprägt ist.

❓ FAQ 3: Wie lautet die Bitcoin Prognose?

Die Bitcoin Prognose zeigt kurzfristig erhöhte Risiken. Sollte der Trend anhalten, könnte Bitcoin 2025 schwach performen. Langfristig bleibt das Halving ein potenzieller Preistreiber – allerdings oft mit Verzögerung.

❓ FAQ 4: Sind Rückgänge von 30 % bei Bitcoin normal?

Ja. In früheren Bitcoin-Bärenmärkten waren Rücksetzer von 30–40 % typisch. Auch der aktuelle Rückgang von ca. 28 % entspricht diesem Muster.

❓ FAQ 5: Welche Rolle spielt das Bitcoin-Halving?

Das Halving reduziert das Angebot neuer Coins und hat historisch zu späteren Preissteigerungen geführt. Kurzfristig kann es jedoch Volatilität verstärken.

❓ FAQ 6: Wie wirken sich ETF-Abflüsse auf Bitcoin aus?

Große Abflüsse – wie zuletzt fast 870 Mio. USD an einem Tag – führen zu deutlichem Verkaufsdruck, da ETFs physische Bitcoin abstoßen müssen.