Nasdaq Prognose & Analyse für den 22.10.2025 – Aktuelle Charttechnik, Trends & Ausblick

Einleitung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.296 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Index moderat erholen, gab mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag die Tagesgewinne direkt ab. Es ging bis knapp an die 25.200 Punkte-Marke. Bereits hier konnte sich der Nasdaq stabilisieren und erholen. Bis zum Abend konnte sich der Index an und über die 25.300 Punkte-Marke schieben und am Abend dort auch festsetzen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

Technisches Bild bleibt bullisch:

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt der Nasdaq ein intaktes Aufwärtsmomentum. Solange sich der Index über der SMA20 und SMA50 hält, bleibt die bullische Tendenz bestehen.

Entscheidende Unterstützungen bei 25.256 und 25.132 Punkten:

Diese Marken gelten als zentrale Short-Term-Supports . Ein Bruch darunter könnte kurzfristig Schwäche signalisieren und die Zone um 25.040 Punkte aktivieren.

Potenzial für neue Hochs über 25.505 Punkten:

Ein Anstieg über das aktuelle Allzeithoch würde die Tür zu weiteren Aufwärtszielen bei 25.505–25.655 Punkten öffnen – das favorisierte Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 % laut unserer Analyse.

Der Nasdaq startete gestern bei 25.296 Punkten. Nach einer moderaten Erholung am Vormittag gab der Index im US-Handel seine Gewinne kurzzeitig wieder ab und fiel bis an die 25.200-Punkte-Marke. Von dort aus stabilisierte sich der Nasdaq und erholte sich bis zum Abend auf über 25.300 Punkte, wo er auch den Tag beschloss.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 21.10. 25.347 25.203 25.291 144 20.10. 25.352 25.083 25.300 269

Anmerkung: Farben im Originaldokument zeigen Veränderungen zum Vortag (rot = tiefer, grün = höher). Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq bewegte sich im Bereich der SMA20 (25.286 Punkte). Zunächst fiel er darunter, konnte sich aber zum Stundenschluss wieder stabilisieren. Am Abend erfolgte ein erneuter Anlauf über diese Linie, gestützt durch die SMA50 (25.256 Punkte) als Unterstützung.

Das kurzfristige Chartbild hat sich aufgehellt. Hält die Bewegung an und überwindet der Index das Allzeithoch, sind Kursziele bei 25.505/20 Punkten und 25.655/70 Punkten denkbar.

Fällt der Nasdaq hingegen wieder unter die SMA20, könnte die SMA50 als Support fungieren. Ein Bruch dieser Zone würde das kurzfristige Bild eintrüben und Korrekturziele bei 25.130/115 Punkten oder 25.040/25 Punkten aktivieren.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Chart konnte sich der Nasdaq nach mehreren Rücksetzern über die SMA50 (24.988 Punkte) und die SMA20 (25.132 Punkte) schieben. Rücksetzer bis zu diesen Linien sind weiterhin möglich, ohne die bullische Struktur zu gefährden. Erst unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild eintrüben.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Prognose: bullisch

Tagesausblick Nasdaq – Prognose für den 22.10.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.308 Punkten, rund 12 Punkte über dem Vortag.

Long-Szenario

Bleibt der Index über 25.308 Punkten, könnten folgende Kursziele erreicht werden:

25.326 / 25.349 / 25.365 / 25.380 / 25.397 / 25.412 / 25.436 / 25.453 / 25.471 / 25.488 / 25.510 / 25.523 Punkte.

Darüber liegen weitere Zielmarken bei 25.546–25.712 Punkten.

Short-Szenario

Fällt der Nasdaq unter 25.308 Punkte, droht eine Abwärtsbewegung in Richtung 25.290 / 25.255 / 25.217 / 25.179 / 25.143 / 25.110 / 25.071 / 25.053 Punkte. Unterhalb davon wären Ziele bis 24.870 Punkte denkbar.

Nasdaq Chartmarken – Unterstützungen & Widerstände

Widerstände: 25.392 / 25.515 / 25.648 / 25.835

Unterstützungen: 25.286 / 25.132 / 25.008 / 24.988 / 24.700 / 24.592 / 24.340

Wahrscheinlichkeiten laut unserer Nasdaq Prognose

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 %

(Bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr gegenüber dem Vortag)

Erwartete Tagesrange: 25.455 – 25.525 Punkte bis 25.236 – 25.108 Punkte

Gesamtbewertung: Seitwärts bis leicht aufwärtsgerichteter Marktverlauf.

Fazit – Nasdaq Analyse 22.10.2025

Die technische Lage des Nasdaq zeigt ein klar bullisches Bild. Sowohl kurzfristig (1h-Chart) als auch im 4h-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt. Solange der Index über den SMA20 und SMA50 bleibt, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung Allzeithoch. Trader sollten jedoch Rücksetzer zur Bestätigung der Trendlinien beachten.

❓ FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse (22.10.2025)

1. Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für den 22.10.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose bleibt bullisch. Der Index notiert über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50) und könnte bei anhaltender Stärke das Allzeithoch überschreiten. Kurzfristige Ziele liegen bei 25.505 bis 25.655 Punkten.

2. Welche Unterstützungen und Widerstände sind laut der Nasdaq Analyse wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.286, 25.132 und 24.988 Punkten.

Widerstände finden sich bei 25.392, 25.515 und 25.648 Punkten.

Diese Marken dienen als Orientierung für Intraday-Trader.

3. Ist das Chartbild laut der Nasdaq Analyse bullisch oder bärisch?

Die Nasdaq Analyse zeigt ein bullisches Chartbild – sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart.

Solange der Index über SMA20 und SMA50 bleibt, wird eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erwartet.

4. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse laut der Prognose?

Laut dem aktuellen Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 65 %, während die Chance auf fallende Kurse bei 35 % liegt.

Der Ausblick bleibt damit leicht aufwärtsgerichtet.

5. Welche Tagesrange wird für den Nasdaq am 22.10.2025 erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.455–25.525 Punkten auf der Oberseite und 25.236–25.108 Punkten auf der Unterseite.

Das spricht für einen seitwärts bis leicht aufwärts tendierenden Markt.