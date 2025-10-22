Netflix Aktie nach Q3-Zahlen unter Druck –Jetzt Aktien kaufen? 🎬📉

- Gewinn verfehlt Erwartungen
- Ausblick solide
- Netflix Aktie im Fokus
🎬 Netflix Aktie nach Q3-Zahlen: Gewinn unter Erwartungen, Ausblick bleibt stark 🚀
Die Netflix Aktie steht nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen (Q3 2025) im Fokus der Anleger.
Obwohl der Streamingriese solide Umsätze und einen robusten Ausblick vorlegte, reagierte die Börse mit Enttäuschung – die Aktie fiel nachbörslich um rund 6,5 %.
Hauptgrund: Der Gewinn je Aktie lag mit 5,87 US-Dollar unter den Erwartungen von 6,94 US-Dollar.
Beim Umsatz hingegen traf Netflix mit 11,51 Milliarden US-Dollar fast exakt die Prognose (erwartet: 11,52 Milliarden USD).
► Netflix WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker: NFLX.US
-
geschrieben von Jeremy Krings
🚀 Key Takeaways
-
Gewinn verfehlt Erwartungen: EPS 5,87 USD (erwartet 6,94 USD) – Belastung durch Steuerstreit in Brasilien.
-
Ausblick solide: Q4-Guidance über Konsens, Jahresumsatzprognose leicht angehoben auf 45,1 Mrd. USD.
-
Aktie im Fokus: Nachbörslich -6,5 %, Analysten erwarten technische Erholung Richtung 1.180 USD.
📊 Quartalszahlen im Überblick
|Kennzahl
|Q3 2025
|Erwartung
|Veränderung YoY
|Umsatz
|11,51 Mrd. USD
|11,52 Mrd. USD
|+17 %
|Gewinn je Aktie (EPS)
|5,87 USD
|6,94 USD
|+8 %
|Nettogewinn
|2,55 Mrd. USD
|—
|+8 %
|Prognose Q4 EPS
|5,45 USD
|5,42 USD
|leicht über Erwartung
|Prognose Gesamtjahr Umsatz
|45,1 Mrd. USD
|45,02 Mrd. USD
|stabil bis leicht steigend
💬 Markteinschätzung: Jens Klatt zur technischen Lage
Der erfahrene Marktanalyst Jens Klatt (@JensKlattFX) kommentierte die Zahlen wie folgt:
„Wirklich schlecht sind die Zahlen m.E. nach allerdings nicht – die Guidance liegt über den Erwartungen, nur die aktuelle Schätzung wurde verfehlt. Die Reaktion wirkt übertrieben bearish.“
Klatt sieht kurzfristig die Möglichkeit eines sogenannten „Flush-and-Bounce“-Szenarios:
Ein Abverkauf in Richtung 1.140–1.150 USD, gefolgt von einer technischen Gegenbewegung zurück auf 1.180–1.190 USD.
Technisch betrachtet bleibt Netflix in einem intakten Aufwärtstrend, auch wenn die jüngste Schwäche kurzfristig für Volatilität sorgt.
🧭 Fazit: Netflix Aktie – kurzfristig volatil, langfristig chancenreich 🎥
Die Netflix Aktie steht nach den Q3-Zahlen unter Druck, doch die fundamentalen Daten bleiben solide.
Der kurzfristige Rücksetzer ist vor allem auf Gewinnmitnahmen und temporäre Sondereffekte zurückzuführen.
Langfristig bleibt Netflix ein Wachstumswert mit klarer Strategie, starker Markenbindung und kontinuierlicher Content-Innovation – trotz kurzfristiger Volatilität.
Netflix Aktie Chart (H1): charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQs zur Netflix Aktie – Quartalszahlen & Ausblick (Q3 2025)
💡 Warum fällt die Netflix Aktie nach den Q3-Zahlen 2025?
Die Netflix Aktie fiel nachbörslich um rund 6,5 %, weil der Gewinn je Aktie (EPS) mit 5,87 USD die Analystenerwartungen von 6,94 USD verfehlte. Grund dafür war ein Steuerstreit in Brasilien, der das Ergebnis belastete. Der Umsatz entsprach mit 11,51 Mrd. USD jedoch nahezu den Prognosen.
💼 Wie fielen die Netflix Quartalszahlen für Q3 2025 aus?
Netflix erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 11,51 Mrd. USD (+17 % YoY) und einen Gewinn von 2,55 Mrd. USD (+8 % YoY).
Der Ausblick bleibt positiv – die Prognose für Q4 liegt mit 5,45 USD je Aktie über den Erwartungen, und die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr wurde leicht auf 45,1 Mrd. USD angehoben.
📈 Wie schätzen Analysten die Netflix Aktie aktuell ein?
Analyst Jens Klatt (@JensKlattFX) bezeichnete die negative Marktreaktion als übertrieben. Er erwartet kurzfristig ein „Flush-and-Bounce“-Szenario mit einer möglichen Erholung in Richtung 1.180–1.190 USD.
Langfristig bleibe Netflix in einem intakten Aufwärtstrend und weiterhin fundamental stark aufgestellt.
🔮 Wie lautet die Prognose für die Netflix Aktie 2025?
Die Analysten rechnen für 2025 mit weiterem Umsatzwachstum und stabilen Margen. Netflix plant, den freien Cashflow über 9 Mrd. USD zu halten und das werbebasierte Abo-Modell auszubauen.
Langfristig gilt die Netflix Aktie als chancenreiches Investment mit solider Bilanz und starkem Markenwert.
