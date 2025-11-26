Nasdaq Prognose & Analyse für den 26.11.2025 – Chartcheck & Ausblick

- Kurzfristig bullisches Bild – wichtiger Halt über 25.161 Punkten
- Technische Schlüsselzonen: SMA20 & SMA50 stützen den Markt
- Wahrscheinlichkeiten sprechen für leicht aufwärtsgerichteten Handelstag
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.849 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst nach, konnte sich bis zum Nachmittag aber wieder erholen und die Verluste ausgleichen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde das Tagestief im Rahmen eines dynamischen Impulses formatiert. Der Rücksetzer wurde nachfolgend zurückgekauft, es ging am Abend weiter aufwärts. Den Bullen ist es gelungen einen Tageshoch über der 25.000 Punkte-Marke zu formatieren. Es ist ihnen aber zunächst nicht gelungen, den Index auch im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Erst kurz vor Handelsschluss stellte sich erneutes Kaufinteresse ein, der Index konnte sich wieder über die 25.000 Punkte-Marke schieben und einen Tagesschluss über dieser Marke formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 24.849 Punkten. Nach einer anfänglichen Schwächephase konnte sich der Index im Tagesverlauf stabilisieren und am Nachmittag sämtliche Verluste ausgleichen. Mit Beginn des offiziellen Handels wurde ein dynamischer Impuls nach unten ausgelöst, der jedoch vollständig zurückgekauft wurde. Am Abend setzte sich die Erholung fort.
Die Bullen erreichten ein Tageshoch über der Marke von 25.000 Punkten, konnten dieses Niveau jedoch zunächst nicht nachhaltig verteidigen. Erst kurz vor Handelsschluss setzte erneut Kaufinteresse ein, sodass der Nasdaq über die 25.000 Punkte-Marke zurückkehrte und dort auch schloss.
📊 Nasdaq Datenüberblick (25.11.2025)
|25.11.
|24.11.
|erwartet
|Ist
|Tageshoch (TH)
|25.082
|24.936
|24.991
|25.082
|Tagestief (TT)
|24.551
|24.313
|24.650
|24.551
|Tagesschluss
|25.028
|24.882
|–
|–
|Range (Punkte)
|531
|623
|–
|–
Farben dokumentieren Vortagsveränderungen. Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.
🕒 Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq eröffnete über der SMA200 (24.755 Punkte) und verlief im frühen Handel entlang dieser Durchschnittslinie nach unten. Der Rücksetzer stabilisierte sich präzise im Bereich der SMA50 (24.819 Punkte). Die Lunte der Stundenkerze berührte exakt diese Zone und der Index konnte anschließend sowohl die SMA200 als auch die SMA20 (24.993 Punkte) zurückerobern.
Damit hat sich das kurzfristige Bild deutlich aufgehellt.
Solange sich der Index per Stundenschluss über dem 38,2 %-Retracement bzw. der SMA20 halten kann, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.
Potenzielle Kursziele nach oben:
-
25.240/50 Punkte
-
25.485/505 Punkte (50-%-Retracement)
Risiken:
Kommt es zu Schwäche, sollte der Nasdaq spätestens an SMA20 oder 38,2 %-Retracement wieder nach oben drehen. Ein deutlicher Bruch dieser Zone würde das bullische Setup gefährden.
➡️ Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch
⏳ Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
In der übergeordneten Betrachtung ist der Nasdaq zuletzt über die SMA50 (24.740 Punkte) gestiegen und erreichte die SMA200 (25.192 Punkte) punktgenau, wurde jedoch dort klar abgewehrt. Zu Wochenbeginn gelang es den Bullen, den Index erneut über SMA20 (24.667 Punkte) und anschließend über die SMA50 zu ziehen.
Damit hellt sich auch das mittelfristige Bild auf, ist aber noch nicht klar bullisch.
Solange der Index oberhalb der SMA50 notiert, sind erneute Anläufe an die SMA200 möglich.
Das 38,2 %-Retracement wurde am Vortag exakt erreicht und im Frühhandel überwunden.
Bullische Trigger:
-
Überwinden der SMA200 → Ziele wie im 1h-Chart genannt werden aktiviert.
Bearische Risiken:
-
Bruch des 38,2 %-Retracements
-
Kein Halt an der SMA50 → mögliches Ziel: 50-%-Retracement bzw. SMA20
➡️ Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral
🔮 Ausblick & Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.161 Punkten – rund 312 Punkte höher als gestern.
🟩 Long-Setup (pro-bullisches Szenario)
Kann sich der Index über 25.161 Punkten behaupten, ergeben sich folgende potenzielle Aufwärtsziele:
25.179/81 → 25.201/03 → 25.218/20 → 25.237/39 →
25.251/53 → 25.270/72 → 25.288/90 → 25.305/07 →
25.319/21 → 25.338/40 → 25.355/57 → 25.368/70 →
25.386/88 → 25.404/06 → 25.421/23 → 25.437/39 →
25.452/54 → 25.470/72 → 25.489/91 → 25.507/09 → 25.524/26.
🟥 Short-Setup (pro-bearisches Szenario)
Fällt der Nasdaq unter 25.161 Punkte, könnten folgende Abwärtsziele aktiviert werden:
25.149/47 → 25.130/28 → 25.113/11 → 25.095/93 →
25.079/77 → 25.062/60 → 25.048/46 → 25.030/28 →
25.013/11 → 24.995/93 → 24.980/78 → 24.960/58 →
24.935/33 → 24.918/16 → 24.899/97 → 24.878/76 →
24.857/55 → 24.839/37 → 24.821/19 → 24.797/95 →
24.780/78 → 24.759/57 → 24.740/38 → 24.719/17 → 24.698/96.
🔧 Nasdaq Widerstände
-
25.180/92
-
25.249/86
-
25.442
-
25.501
🛡️ Nasdaq Unterstützungen
-
25.047
-
24.993
-
24.819
-
24.755/40
-
24.667
-
24.448
-
24.331
📌 Handelseinschätzung – Nasdaq Prognose (Tagesschluss-Bewertung)
Wir erwarten heute – basierend auf unserem Setup – einen
seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (gemessen am Tagesschluss 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag).
Wahrscheinlichkeiten:
-
📈 Bull-Szenario: 60 %
-
📉 Bear-Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
➡️ 25.290 / 25.406 Punkte bis 24.978 / 24.821 Punkte
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die heutige Nasdaq Prognose erwartet einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag. Das Bull-Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von ca. 60 %, während das Bear-Szenario bei 40 % liegt.
Welche wichtigen Unterstützungen und Widerstände gibt es im Nasdaq?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.047, 24.993, 24.819 und 24.755 Punkten. Relevante Widerstände befinden sich bei 25.180/92, 25.249/86, 25.442 und 25.501 Punkten.
Wohin könnte sich der Nasdaq kurzfristig entwickeln?
Kurzfristig zeigt die Nasdaq Analyse ein bullisches Chartbild. Hält der Index über 25.161 Punkten, können Kursziele bis über 25.500 Punkte aktiviert werden.
Welche Chartindikatoren sind heute entscheidend?
Die SMA20, SMA50 und SMA200 spielen eine zentrale Rolle. Solange der Nasdaq über SMA20 und SMA50 bleibt, bleibt das bullische Momentum intakt.
Wann dreht die Nasdaq Prognose ins Negative?
Ein Bruch von 25.161 Punkten sowie ein Unterschreiten von SMA20 und SMA50 wären bearische Signale und könnten Abgaben bis in den Bereich von 24.700 Punkten auslösen.
Wie groß ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?
Die heutige Nasdaq Tagesrange wird bei etwa 25.290 / 25.406 Punkten auf der Oberseite und 24.978 / 24.821 Punkten auf der Unterseite erwartet.
Ist der Nasdaq aktuell bullisch oder neutral?
Kurzfristig bullisch im 1h-Chart, übergeordnet neutral im 4h-Chart – mit positiver Tendenz, solange wichtige Durchschnittslinien halten.
