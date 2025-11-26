Nasdaq Prognose & Analyse für den 26.11.2025 – Chartcheck & Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.849 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst nach, konnte sich bis zum Nachmittag aber wieder erholen und die Verluste ausgleichen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde das Tagestief im Rahmen eines dynamischen Impulses formatiert. Der Rücksetzer wurde nachfolgend zurückgekauft, es ging am Abend weiter aufwärts. Den Bullen ist es gelungen einen Tageshoch über der 25.000 Punkte-Marke zu formatieren. Es ist ihnen aber zunächst nicht gelungen, den Index auch im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Erst kurz vor Handelsschluss stellte sich erneutes Kaufinteresse ein, der Index konnte sich wieder über die 25.000 Punkte-Marke schieben und einen Tagesschluss über dieser Marke formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ Kurzfristig bullisches Bild – wichtiger Halt über 25.161 Punkten

Bleibt der Nasdaq über 25.161 Punkten, bleiben die Bullen klar im Vorteil. Mehrere gestaffelte Aufwärtsziele bis über 25.500 Punkte werden aktiviert.

2️⃣ Technische Schlüsselzonen: SMA20 & SMA50 stützen den Markt

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart wirken SMA20 und SMA50 als zentrale Unterstützungen. Erst ein Bruch dieser Linien würde das bullische Setup klar schwächen.

3️⃣ Wahrscheinlichkeiten sprechen für leicht aufwärtsgerichteten Handelstag

Das Modell sieht heute ein 60 % Bull- vs. 40 % Bear-Szenario mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.290 / 25.406 und 24.978 / 24.821 Punkten.

📊 Nasdaq Datenüberblick (25.11.2025)

25.11. 24.11. erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.082 24.936 24.991 25.082 Tagestief (TT) 24.551 24.313 24.650 24.551 Tagesschluss 25.028 24.882 – – Range (Punkte) 531 623 – –

Farben dokumentieren Vortagsveränderungen. Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

🕒 Chartcheck – Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq eröffnete über der SMA200 (24.755 Punkte) und verlief im frühen Handel entlang dieser Durchschnittslinie nach unten. Der Rücksetzer stabilisierte sich präzise im Bereich der SMA50 (24.819 Punkte). Die Lunte der Stundenkerze berührte exakt diese Zone und der Index konnte anschließend sowohl die SMA200 als auch die SMA20 (24.993 Punkte) zurückerobern.

Damit hat sich das kurzfristige Bild deutlich aufgehellt.

Solange sich der Index per Stundenschluss über dem 38,2 %-Retracement bzw. der SMA20 halten kann, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Potenzielle Kursziele nach oben:

25.240/50 Punkte

25.485/505 Punkte (50-%-Retracement)

Risiken:

Kommt es zu Schwäche, sollte der Nasdaq spätestens an SMA20 oder 38,2 %-Retracement wieder nach oben drehen. Ein deutlicher Bruch dieser Zone würde das bullische Setup gefährden.

➡️ Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch

⏳ Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der übergeordneten Betrachtung ist der Nasdaq zuletzt über die SMA50 (24.740 Punkte) gestiegen und erreichte die SMA200 (25.192 Punkte) punktgenau, wurde jedoch dort klar abgewehrt. Zu Wochenbeginn gelang es den Bullen, den Index erneut über SMA20 (24.667 Punkte) und anschließend über die SMA50 zu ziehen.

Damit hellt sich auch das mittelfristige Bild auf, ist aber noch nicht klar bullisch.

Solange der Index oberhalb der SMA50 notiert, sind erneute Anläufe an die SMA200 möglich.

Das 38,2 %-Retracement wurde am Vortag exakt erreicht und im Frühhandel überwunden.

Bullische Trigger:

Überwinden der SMA200 → Ziele wie im 1h-Chart genannt werden aktiviert.

Bearische Risiken:

Bruch des 38,2 %-Retracements

Kein Halt an der SMA50 → mögliches Ziel: 50-%-Retracement bzw. SMA20

➡️ Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral

🔮 Ausblick & Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.161 Punkten – rund 312 Punkte höher als gestern.

🟩 Long-Setup (pro-bullisches Szenario)

Kann sich der Index über 25.161 Punkten behaupten, ergeben sich folgende potenzielle Aufwärtsziele:

25.179/81 → 25.201/03 → 25.218/20 → 25.237/39 →

25.251/53 → 25.270/72 → 25.288/90 → 25.305/07 →

25.319/21 → 25.338/40 → 25.355/57 → 25.368/70 →

25.386/88 → 25.404/06 → 25.421/23 → 25.437/39 →

25.452/54 → 25.470/72 → 25.489/91 → 25.507/09 → 25.524/26.

🟥 Short-Setup (pro-bearisches Szenario)

Fällt der Nasdaq unter 25.161 Punkte, könnten folgende Abwärtsziele aktiviert werden:

25.149/47 → 25.130/28 → 25.113/11 → 25.095/93 →

25.079/77 → 25.062/60 → 25.048/46 → 25.030/28 →

25.013/11 → 24.995/93 → 24.980/78 → 24.960/58 →

24.935/33 → 24.918/16 → 24.899/97 → 24.878/76 →

24.857/55 → 24.839/37 → 24.821/19 → 24.797/95 →

24.780/78 → 24.759/57 → 24.740/38 → 24.719/17 → 24.698/96.

🔧 Nasdaq Widerstände

25.180/92

25.249/86

25.442

25.501

🛡️ Nasdaq Unterstützungen

25.047

24.993

24.819

24.755/40

24.667

24.448

24.331

📌 Handelseinschätzung – Nasdaq Prognose (Tagesschluss-Bewertung)

Wir erwarten heute – basierend auf unserem Setup – einen

seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (gemessen am Tagesschluss 22:00 Uhr im Jahresvergleich zum Vortag).

Wahrscheinlichkeiten:

📈 Bull-Szenario: 60 %

📉 Bear-Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

➡️ 25.290 / 25.406 Punkte bis 24.978 / 24.821 Punkte

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die heutige Nasdaq Prognose erwartet einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelstag. Das Bull-Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von ca. 60 %, während das Bear-Szenario bei 40 % liegt.

Welche wichtigen Unterstützungen und Widerstände gibt es im Nasdaq?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.047, 24.993, 24.819 und 24.755 Punkten. Relevante Widerstände befinden sich bei 25.180/92, 25.249/86, 25.442 und 25.501 Punkten.

Wohin könnte sich der Nasdaq kurzfristig entwickeln?

Kurzfristig zeigt die Nasdaq Analyse ein bullisches Chartbild. Hält der Index über 25.161 Punkten, können Kursziele bis über 25.500 Punkte aktiviert werden.

Welche Chartindikatoren sind heute entscheidend?

Die SMA20, SMA50 und SMA200 spielen eine zentrale Rolle. Solange der Nasdaq über SMA20 und SMA50 bleibt, bleibt das bullische Momentum intakt.

Wann dreht die Nasdaq Prognose ins Negative?

Ein Bruch von 25.161 Punkten sowie ein Unterschreiten von SMA20 und SMA50 wären bearische Signale und könnten Abgaben bis in den Bereich von 24.700 Punkten auslösen.

Wie groß ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?

Die heutige Nasdaq Tagesrange wird bei etwa 25.290 / 25.406 Punkten auf der Oberseite und 24.978 / 24.821 Punkten auf der Unterseite erwartet.

Ist der Nasdaq aktuell bullisch oder neutral?

Kurzfristig bullisch im 1h-Chart, übergeordnet neutral im 4h-Chart – mit positiver Tendenz, solange wichtige Durchschnittslinien halten.