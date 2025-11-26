DAX Prognose & DAX aktuell: Marktanalyse für den 26.11.2025

- Kurzfristiger Trend bleibt bullisch
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.226 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bis zum Mittag setzte der DAX seine Seitwärtsbewegung weiter fort. Der Ausbruch aus der Box gelang am frühen Nachmittag. Der Index lief an und über die 23.400 Punkte-Marke. Die Gewinnmitnahmen, die sich nachfolgend eingestellt haben, brachten direkt neue Käufer in den Markt. Der DAX konnte sich bis zum Abend über die 23.500 Punkte schieben und dort festsetzen. Die Bullen konnte gestern erneut einen Xetra Tagesgewinn formatieren. Nachbörslich konnte sich der Index weiter aufwärtsschieben. Der DAX ging bei 23.584 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
🔑 Kurzfristiger Trend bleibt bullisch
Der DAX konnte sich über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50 und SMA200) behaupten. Solange der Index über der SMA20 im 1h-Chart notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild klar bullisch.
🔑 Entscheidende Unterstützungen liegen bei 23.620 & 23.550
Hält der DAX die Marke von 23.620 Punkten, sind weitere Aufwärtsziele realistisch. Ein Unterschreiten würde die Bären aktivieren – insbesondere unterhalb von 23.550 Punkten.
🔑 Tagesausblick seitwärts/aufwärts mit 60 % Bull-Wahrscheinlichkeit
Für den Handelstag wird ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Verlauf erwartet. Das Bull-Szenario besitzt mit 60 % die höhere Wahrscheinlichkeit; erwartete Tagesrange: 23.770–23.905 / 23.547–23.421 Punkte.
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.226 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bis zum Mittag setzte der Index seine Seitwärtsbewegung fort, bevor am frühen Nachmittag der Ausbruch aus der Box gelang. In der Spitze stieg der Markt über die 23.400-Punkte-Marke und verzeichnete trotz Gewinnmitnahmen neue Käufer. Bis zum Abend konnte sich der DAX über 23.500 Punkten stabilisieren – ein erneuter Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich schob sich der Index weiter aufwärts und schloss bei 23.584 Punkten.
DAX aktuell – Performance der DAX-Einzelwerte
Am 25.11.2025 schlossen 35 DAX-Aktien im Plus, fünf Werte verzeichneten Abschläge.
Top-Performer:
-
Heidelberg Materials: +6,90 %
-
Rheinmetall: +4,33 %
-
Merck KGaA: +3,01 %
Schwächste Werte:
-
Scout24: –2,08 %
-
RWE: –1,52 %
-
SAP: –0,98 %
Marktdaten & Range – DAX aktuell im Überblick
|Kennzahl
|25.11.
|24.11.
|Erwartet
|Ist
|Tageshoch (TH)
|23.597
|23.411
|23.444
|23.597
|Tagestief (TT)
|23.149
|23.161
|23.088
|23.149
|Xetra-Schluss
|23.460
|23.267
|–
|–
|Tagesschluss
|23.584
|23.242
|–
|–
|Range* (Punkte)
|486
|250
|–
|–
Zeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Chartanalyse (1-Stunden-Chart) – DAX Prognose kurzfristig
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX startete im Bereich der SMA20 (23.546 Punkte) und bewegte sich bis Mittag entlang der SMA50 (23.367 Punkte). Am Nachmittag setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein. Am Abend gelang der Sprung über die SMA200 (23.443 Punkte).
Bewertung 1h-Chart: bullisch
-
Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt der kurzfristige Trend positiv.
-
Mögliche Oberseitenziele:
23.835/50 Punkte, 23.965/80 Punkte
-
Rücksetzer sollten an der SMA20 oder SMA200 stabilisieren.
Chartanalyse (4-Stunden-Chart) – DAX Prognose mittelkurzfristig
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Stabilisierung vom Ende letzter Woche führte zu einer Erholungsbewegung bis an die SMA20 (23.326 Punkte). Erst gestern gelang der dynamische Ausbruch über das 23,6-%-Retracement sowie über die SMA50 (23.403 Punkte).
Bewertung 4h-Chart: neutral mit bullischem Potenzial
-
Hält der Index über der SMA50, bestehen gute Chancen für eine Fortsetzung der Erholung.
-
Übergeordnetes Ziel: SMA200 bei 23.968 Punkten
-
Unterstützung bei Schwäche: 23,6-%-Retracement, SMA20
DAX Ausblick heute – DAX aktuell vorbörslich
Der DAX notiert heute Morgen bei 23.620 Punkten, 394 Punkte über dem gestrigen vorbörslichen Niveau.
DAX Prognose: Long-Szenario
Kann der DAX über 23.620 Punkten verbleiben, sind folgende Long-Ziele erreichbar:
23.644/46 – 23.663/65 – 23.681/83 –
23.699/701 – 23.716/18 – 23.733/35 –
23.752/54 – 23.770/72 – 23.792/94 –
23.810/12 – 23.828/30
Über 23.828/30 Punkten folgen:
23.845/47 – 23.862/64 – 23.882/84 –
23.903/05 – 23.918/20 – 23.937/39 –
23.952/54 – 23.971/73 – 23.985/87 –
24.005/07 – 24.021/23 – 24.037/39
DAX Prognose: Short-Szenario
Fällt der Index unter 23.620 Punkte, liegen die ersten Short-Ziele bei:
23.620/18 – 23.604/02 – 23.585/83 –
23.567/65 – 23.549/47 – 23.532/30 –
23.513/11 – 23.498/96 – 23.480/78 –
23.461/59 – 23.440/38 – 23.423/21
Unter 23.423/21 folgen:
23.406/04 – 23.388/86 – 23.367/65 –
23.349/47 – 23.333/31 – 23.315/13 –
23.299/97 – 23.280/78 – 23.263/61
DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX aktuell)
Widerstände:
23.690 / 23.744–57 / 23.835 / 23.968–76 / 24.058 / 24.118
Unterstützungen:
23.616–06 / 23.592–77–46–09 / 23.443–03 /
23.367–26 / 23.202 / 23.189–23 / 23.089–15
Markteinschätzung & Tagesrange – DAX Prognose
Wir erwarten heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel.
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange:
23.770 / 23.905 bis 23.547 / 23.421 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger – DAX Sentiment aktuell
Der Greed/Fear Index steht bei 16 (Extreme Fear).
Zum Vergleich:
-
vor einer Woche: 11 (Extreme Fear)
-
vor einem Monat: 33 (Fear)
-
vor einem Jahr: 60 (Greed)
Extreme Werte unter 30 oder über 70 können Hinweise auf potenzielle Trendwenden liefern.
Quelle: CNN Business
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
