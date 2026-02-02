Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Montag, 02.02. – Technische Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.646 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst etwas nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und sich wieder erholen. Die Entlastungsbewegung führte den Nasdaq am Nachmittag bis in den Bereich der 25.750/820 Punkte. Trotz vielfacher Versuche, über die 25.820 Punkte zu kommen scheiterte der Index. Es ging im weiteren Handelsverlauf am Abend wieder in Richtung Süden. Es gelang dem Index aber einen Wochenschluss über der 25.550 Punkte-Marke zu formatieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Kurzfristig bärisches Momentum:

Der Nasdaq notiert unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20 und SMA200). Solange keine Rückeroberung dieser Marken gelingt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

Entscheidungszone um 25.139 Punkte:

Die Marke von 25.139 Punkten ist kurzfristig richtungsweisend. Oberhalb sind technische Erholungen möglich, darunter drohen weitere Rücksetzer bis in den Bereich um 24.900 Punkte und tiefer.

Übergeordnet neutral mit erhöhter Volatilität:

Im 4h-Chart ist das Bild neutral, allerdings mit klarer Schwächetendenz. Die Tagesrange bleibt breit, was auf anhaltend hohe Volatilität und schnelle Richtungswechsel hindeutet.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.646 Punkten. Zunächst gab der Index leicht nach, stabilisierte sich jedoch im weiteren Verlauf des Vormittags. Die anschließende Entlastungsbewegung führte den Nasdaq am Nachmittag bis in den Bereich von 25.750 bis 25.820 Punkten. Mehrere Versuche, die Marke von 25.820 Punkten nachhaltig zu überwinden, scheiterten jedoch.

Im späten Handel setzte erneut Abgabedruck ein. Positiv zu werten ist, dass der Nasdaq den Wochenschluss oberhalb der Marke von 25.550 Punkten markieren konnte. Im frühen Handel am Folgetag kam es allerdings zu einem deutlichen Rücksetzer.

Marktdaten im Überblick

Kennzahl 30.01. 29.01. Tageshoch 26.836 26.179 Tagestief 25.469 25.435 Tagesschluss 25.571 25.891 Range (Punkte)* 367 744

* Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr

Farben zeigen die Veränderung zum Vortag (rot = tiefer, grün = höher).

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen im Umfeld der SMA200 (aktuell 25.645 Punkte), die zunächst als Unterstützung fungierte. Die SMA20 bei derzeit 25.491 Punkten erwies sich jedoch als signifikanter Widerstand und begrenzte das Aufwärtspotenzial der Bullen deutlich.

Am Abend fiel der Index erneut unter die SMA200 und schloss auch unterhalb dieser Durchschnittslinie. Zusätzlich wurde im frühen Handel das 23,6-%-Retracement unterschritten. Damit bleibt das kurzfristige Chartbild klar bärisch.

Nasdaq Prognose (kurzfristig): bärisch

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko weiterer Schwäche. Mögliche nächste Abwärtsziele liegen am 38,2-%-Retracement sowie im Bereich von 25.690 bis 25.675 Punkten.

Erholungsbewegungen könnten zunächst an die SMA20 führen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (25.715 Punkte) würde das kurzfristige Bild aufhellen.

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild konnte sich der Nasdaq zunächst dynamisch nach oben schieben, verlor jedoch im Bereich von 26.050 bis 26.200 Punkten an Momentum. In den letzten beiden Handelstagen setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein.

Der Index fiel unter die SMA20 (25.803 Punkte) und anschließend auch unter die SMA50 (25.677 Punkte) bis zur SMA200 (25.504 Punkte), die im frühen Handel ebenfalls unterschritten wurde.

Nasdaq Prognose (übergeordnet): neutral

Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Mögliche Erholungen könnten erneut an diese Durchschnittslinie führen, die zuletzt eine tragfähige Unterstützung dargestellt hat und nun als Widerstand fungieren könnte.

Nasdaq Prognose für heute – Long- & Short-Szenarien

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.139 Punkten, rund 507 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 25.139 Punkten stabilisieren, ergeben sich sukzessive Aufwärtsziele bis 25.528/30 Punkte. Oberhalb dieser Zone wären weitere Anlaufziele bis in den Bereich von 25.494 bis 25.511 Punkten erreichbar.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 25.139 Punkten, sind Abgaben bis 24.911/09 Punkte möglich. Darunter eröffnen sich weitere Abwärtsziele bis 24.766/64 Punkte.

Wichtige Marken in der Nasdaq Analyse

Widerstände:

25.491

25.504/15

25.645/77

25.803

Unterstützungen:

25.118

25.049/11

24.953/05

24.877

24.698

Fazit & Wahrscheinlichkeiten – Nasdaq Prognose

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen

26.352 bis 24.787 Punkten.

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose ist kurzfristig bärisch. Solange der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und der SMA200 notiert, besteht erhöhtes Abwärtsrisiko. Übergeordnet ist das Chartbild neutral.

Warum ist die Marke von 25.139 Punkten im Nasdaq wichtig?

Die Marke von 25.139 Punkten stellt eine kurzfristige Entscheidungszone dar. Oberhalb sind technische Erholungen möglich, unterhalb erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben.

Welche Unterstützungen sind in der Nasdaq Analyse relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.118 Punkten, 25.049/11 Punkten sowie im Bereich von 24.953 bis 24.877 Punkten. Darunter rückt die Zone um 24.698 Punkte in den Fokus.

Wo liegen die wichtigsten Widerstände im Nasdaq?

Zentrale Widerstände befinden sich bei 25.491 Punkten, 25.504/15 Punkten, 25.645/77 Punkten sowie bei 25.803 Punkten.

Ist der Nasdaq aktuell bullisch oder bärisch?

Kurzfristig ist der Nasdaq bärisch zu bewerten. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die SMA50 würde das Chartbild wieder bullischer machen.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.352 Punkten auf der Oberseite und 24.787 Punkten auf der Unterseite.

Eignet sich die aktuelle Nasdaq Analyse für Daytrading?

Ja, die erhöhte Volatilität und die klar definierten Unterstützungs- und Widerstandszonen bieten ein gutes Umfeld für kurzfristig orientierte Trader.