Apple Aktie im Fokus: Starke Quartalszahlen, iPhone-Boom und China-Wachstum - jetzt Aktien?

Die Apple Aktie zählt zu den beliebtesten Tech-Werten weltweit – und das nicht ohne Grund. Der iPhone-Konzern hat im jüngsten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und gleichzeitig einen starken Ausblick geliefert. Besonders der iPhone-Boom und ein deutliches Wachstum in China sorgen für Aufmerksamkeit. Doch stellt sich für Anleger die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Apple Aktien zu kaufen – oder ist die Aktie bereits zu teuer bewertet?

► Apple WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker: AAPL.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei wichtige Key Takeaways zur Apple Aktie

Starke Quartalszahlen: Apple steigerte Umsatz und Gewinn deutlich und übertraf die Erwartungen.

iPhone als Wachstumsmotor: iPhone-Umsätze stiegen kräftig – vor allem dank neuer Modelle.

China Comeback: Apple überraschte mit starkem Wachstum in der Region China.

📊 Quartalszahlen: Apple übertrifft Erwartungen deutlich

Apple meldete für das Dezember-Quartal einen Umsatz von 143,76 Milliarden US-Dollar und lag damit klar über den Analystenschätzungen. Auch beim Gewinn lieferte der Konzern ab: Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 2,84 US-Dollar und übertraf ebenfalls die Erwartungen.

Besonders bemerkenswert: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 %, während der Nettogewinn auf 42,1 Milliarden US-Dollar zulegte – ein starkes Signal für die operative Stärke des Unternehmens.

📱 iPhone-Umsätze explodieren: Der wichtigste Treiber für die Apple Aktie

Ein klarer Kurstreiber für die Apple Aktie waren die iPhone-Verkäufe. Der iPhone-Umsatz stieg um 23 % auf 85,27 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den Erwartungen.

CEO Tim Cook sprach von einer „überwältigenden“ Nachfrage. Das zeigt: Trotz Wettbewerb und Marktsättigung bleibt das iPhone Apples wichtigste Cashflow-Maschine – und ein entscheidender Grund, warum viele Anleger weiterhin Apple Aktien kaufen möchten.

🌏 Wachstum in China: Apple überrascht den Markt

Ein echtes Highlight war die Entwicklung in China (inkl. Taiwan und Hongkong): Der Umsatz stieg dort um 38 % auf 25,53 Milliarden US-Dollar.

Apple profitierte dabei vor allem von:

Rekorden bei iPhone-Upgrades

steigender Zahl an Umsteigern von anderen Marken

hoher Nachfrage nach den neuen iPhone-Modellen

Das China-Comeback gilt als wichtiger Faktor für die zukünftige Bewertung der Apple Aktie.

💼 Services, Margen & Aktienrückkäufe: Stabiler Rückenwind für Anleger

Neben der Hardware bleibt auch das Service-Geschäft eine tragende Säule. Apple erzielte hier rund 30 Milliarden US-Dollar Umsatz und hält damit das Geschäftsmodell stabiler als viele andere Tech-Konzerne.

Zusätzlich positiv für Aktionäre:

Bruttomarge von 48,2 % (über Erwartungen)

rund 32 Milliarden US-Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe im Quartal

Für Anleger, die langfristig Aktien kaufen, sind solche Kapitalrückflüsse ein wichtiger Stabilitätsfaktor.

🧠 Fazit: Apple Aktie – Qualitätswert mit starken Zahlen

Die Apple Aktie überzeugt mit starkem Umsatzwachstum, einem iPhone-Boom und einer überraschend positiven Entwicklung in China. Gleichzeitig bleibt Apple dank Services, hoher Margen und Aktienrückkäufen ein echter Qualitätswert im Tech-Sektor.

👉 Für langfristige Investoren kann es sich weiterhin lohnen, Apple Aktien zu kaufen – besonders, wenn man auf starke Marken, stabile Cashflows und eine hohe Aktionärsorientierung setzt.

Apple Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Apple Aktie

❓ Ist die Apple Aktie aktuell kaufenswert?

Die Apple Aktie bleibt für viele Anleger attraktiv, da Apple starke Umsätze, hohe Margen und stabile Cashflows liefert. Besonders langfristig kann es sinnvoll sein, Apple Aktien zu kaufen – vor allem bei Kursrücksetzern oder in schwächeren Marktphasen.

❓ Warum steht die Apple Aktie derzeit im Fokus?

Apple hat zuletzt die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Vor allem starke iPhone-Verkäufe und ein überraschend positives Wachstum in China haben das Anlegerinteresse an der Apple Aktie erneut erhöht.

❓ Welche Rolle spielen die iPhone-Verkäufe für die Apple Aktie?

Das iPhone ist weiterhin Apples wichtigster Umsatztreiber. Steigende iPhone-Umsätze wirken sich direkt positiv auf die Unternehmenszahlen aus und gelten als zentraler Kurstreiber für die Apple Aktie.

❓ Wie wichtig ist das Service-Geschäft für Apple?

Das Service-Geschäft sorgt für wiederkehrende Einnahmen und macht Apple unabhängiger von reinen Hardware-Zyklen. Dazu zählen u. a. iCloud, Apple TV, App Store-Erlöse und AppleCare, was die Apple Aktie langfristig stabilisiert.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Apple Aktie?

Die Apple Aktie eignet sich besonders für langfristig orientierte Anleger, die auf Qualitätsaktien setzen und regelmäßig Aktien kaufen möchten. Durch starke Markenbindung und hohe Kapitalrückflüsse ist Apple ein beliebter Depotbaustein.