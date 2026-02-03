Nasdaq Prognose 03.02.2026 – Aktuelle Nasdaq Analyse & Chartcheck

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.139 Punkten. Das Tagestief wurde bereits am Morgen formatiert. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Die Aufwärtsdynamik hat am Nachmittag zugenommen, der Nasdaq konnte sich im Zuge dessen bis an und über die 25.800 Punkte schieben. Im späteren Handel bröckelten die Notierungen etwas ab, der Nasdaq konnte sich über der 25.700 Punkte stabilisieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Bullisches Grundszenario bestätigt

Der Nasdaq hat sich sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart klar über die wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) zurückgearbeitet. Solange der Index oberhalb dieser Marken bleibt, ist die übergeordnete Nasdaq Prognose weiterhin bullisch.

25.900 Punkte als kurzfristige Richtungsmarke

Die Zone um 25.900 Punkte ist heute entscheidend. Eine nachhaltige Etablierung darüber eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich 26.170 / 26.200 Punkte. Scheitert der Nasdaq an dieser Marke, sind kontrollierte Rücksetzer bis in den Bereich um 25.760 bzw. 25.650 Punkte möglich.

Seitwärts bis aufwärts gerichtete Tageserwartung

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse wird für heute ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Handelstag erwartet. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt mit 55 % leicht über dem bärischen Szenario (45 %), bei einer erwarteten Tagesrange zwischen rund 25.630 und 26.170 Punkten.

Nasdaq Prognose für Dienstag, den 03.02.2026

Aktuelle Nasdaq Analyse auf Tagesbasis

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.139 Punkten. Bereits in den frühen Handelsstunden wurde das Tagestief markiert, von dem aus sich der Index sukzessive nach oben arbeiten konnte. Im weiteren Verlauf des Tages nahm die Aufwärtsdynamik spürbar zu. Am Nachmittag gelang dem Nasdaq ein Anstieg bis an und über die 25.800-Punkte-Marke.

Im späten Handel gaben die Notierungen leicht nach, dennoch konnte sich der Nasdaq stabil oberhalb von 25.700 Punkten halten. Der Tagesschluss lag bei 25.761 Punkten und damit deutlich über dem Niveau des Vortags. Die Tagesrange betrug 715 Punkte, was auf eine erhöhte Volatilität hindeutet.

Nasdaq Analyse – Tagesdaten im Überblick

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 02.02.2026 25.854 25.139 25.761 715 30.01.2026 25.836 25.469 25.571 367

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Chartanalyse Nasdaq – 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart startete der Nasdaq gestern zunächst unterhalb der SMA20 (aktuell 25.761 Punkte). Erst gegen Mittag gelang der nachhaltige Anstieg über diese Durchschnittslinie. In der Folge setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort, wobei sowohl die SMA50 (25.617 Punkte) als auch die SMA200 (25.718 Punkte) ohne größere Gegenwehr überwunden wurden.

Im heutigen Frühhandel konnte sich der Index oberhalb der SMA20 und SMA200 etablieren, wodurch sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt hat.

Nasdaq Prognose kurzfristig (1h): bullisch

Oberseitige Anlaufziele:

26.015/30 Punkte , 26.175/90 Punkte , anschließend das Allzeithoch

Rücksetzer könnten an der SMA20 / SMA200 aufgefangen werden

Unterhalb dieser Marken würde die SMA50 als nächste Unterstützung fungieren

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse – 4h-Chart (übergeordnetes Bild)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart war der Nasdaq zum Ende der vergangenen Handelswoche dynamisch unter die SMA200 (25.521 Punkte) gefallen. Zu Wochenbeginn erfolgte jedoch eine deutliche Stabilisierung. Im gestrigen Handel konnte der Index wieder über alle drei gleitenden Durchschnitte ansteigen.

Aktuell notiert der Nasdaq oberhalb der SMA50 (25.752 Punkte), was das übergeordnete Chartbild klar verbessert.

Nasdaq Prognose übergeordnet (4h): bullisch

Solange der Index über der SMA50 bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich

Unterstützungszone: SMA50 / SMA20 (25.713 Punkte)

Darunter bietet die SMA200 eine weitere zentrale Unterstützungsmarke

Nasdaq Prognose für heute – Ausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.900 Punkten und damit rund 761 Punkte höher als am Vortag zur gleichen Zeit.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq oberhalb von 25.900 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Anlaufziele:

Kurzfristig: 25.911/13 , 25.938/40 , 25.961/63 , 25.987/89

Oberhalb von 26.000 Punkten:

26.010/12 , 26.048/50 , 26.085/87 , 26.119/21

Erweiterte Ziele:

26.155/57 , 26.171/73 , 26.194/96

Über 26.195 Punkten:

26.213/15 bis 26.448/50 Punkte

Short-Szenario

Gelingt es dem Nasdaq nicht, sich über 25.900 Punkten zu halten, könnten Rücksetzer folgen:

Erste Ziele: 25.883/81 , 25.865/63 , 25.849/47

Weitere Abwärtsziele:

25.831/29 , 25.799/97 , 25.759/57

Unter 25.652/50 Punkten:

25.611/09 bis 25.370/68 Punkte

Wichtige Marken für die Nasdaq Prognose

Widerstände:

25.945

26.188

26.245

26.395

Unterstützungen:

25.761 / 25.752 / 25.713

25.617

25.513

25.305

25.088

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen

25.778 / 25.633 Punkten auf der Unterseite und

25.998 / 26.173 Punkten auf der Oberseite.

Quelle: Eigenanalyse, Daten und Charts aus xStation5

HANDELN BEIM BESTEN BROKER*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 03.02.2026 ist bullisch. Der Index notiert über den wichtigen gleitenden Durchschnitten, wodurch weiteres Aufwärtspotenzial besteht.

Ist die Nasdaq Analyse kurzfristig bullisch oder bärisch?

Kurzfristig ist die Nasdaq Analyse bullisch. Im Stundenchart konnte der Nasdaq die SMA20, SMA50 und SMA200 überwinden und sich darüber stabilisieren.

Welche Marke ist heute für den Nasdaq entscheidend?

Die zentrale Entscheidungsmarke liegt bei 25.900 Punkten. Oberhalb dieser Marke überwiegen die Chancen auf weiter steigende Kurse.

Welche Kursziele ergeben sich aus der Nasdaq Prognose?

Auf der Oberseite liegen die nächsten Kursziele bei 26.015 Punkten und 26.175 Punkten. Darüber rückt das Allzeithoch in den Fokus.

Wo liegen wichtige Unterstützungen im Nasdaq?

Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 25.760 Punkten, 25.713 Punkten und 25.617 Punkten. Diese Marken werden durch gleitende Durchschnitte gestützt.

Mit welcher Tagesrange ist im Nasdaq zu rechnen?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.633 Punkten auf der Unterseite und 26.173 Punkten auf der Oberseite.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55 %, während das bärische Szenario mit 45 % bewertet wird.

Ist die Nasdaq Prognose auch im übergeordneten Chart positiv?

Ja, auch im 4h-Chart ist die Nasdaq Prognose positiv, solange sich der Index oberhalb der SMA50 halten kann.