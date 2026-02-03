Palantir Aktie im Fokus: Quartalszahlen über Erwartungen, KI-Boom als Treiber & starker Ausblick - jetzt Aktien kaufen?

Die Palantir Aktie steht erneut im Rampenlicht der Börse. Der KI-Software-Spezialist hat die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und profitiert von einer stark steigenden Nachfrage nach KI-Tools – sowohl von Unternehmen als auch von US-Behörden. Nach den Zahlen reagierte der Markt positiv: Die Aktie legte nachbörslich spürbar zu.

Doch wie nachhaltig ist dieser Trend? Und lohnt es sich jetzt, die Palantir Aktie zu kaufen, oder ist bereits zu viel Optimismus eingepreist?

► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Palantir Aktie

Quartalszahlen über Erwartungen: Umsatz und Gewinn lagen klar über den Analystenschätzungen.

KI-Boom als Wachstumstreiber: US-Regierung und Unternehmen treiben die Nachfrage nach Palantir-Tools.

Ausblick überzeugt: Die Prognosen für Q1 und 2026 liegen deutlich über Markterwartungen.

📊 Quartalszahlen: Palantir übertrifft die Wall Street deutlich

Palantir lieferte im vierten Quartal ein starkes Zahlenpaket ab:

Gewinn je Aktie: 0,25 USD (bereinigt) vs. 0,23 USD erwartet

Umsatz: 1,41 Mrd. USD vs. 1,33 Mrd. USD erwartet

Besonders auffällig: Der Umsatz stieg deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das zeigt, dass Palantir seinen Wachstumskurs im KI-Zeitalter weiter beschleunigen konnte.

Wachstum in den USA: Regierung & Unternehmen treiben die Palantir Aktie

Ein wichtiger Treiber für die Palantir Aktie ist das starke US-Geschäft. Die Umsätze stiegen auf:

570 Mio. USD im staatlichen Bereich

507 Mio. USD im kommerziellen Bereich

Gerade die US-Regierung bleibt ein zentraler Kunde. Palantir arbeitet unter anderem mit Behörden wie dem Verteidigungsministerium, dem Heimatschutzministerium und weiteren US-Institutionen zusammen.

Ein Highlight war zudem ein großer Vertrag mit der US-Armee über bis zu 10 Milliarden USD, um Software- und Datenbedarf langfristig abzudecken.

🤖 KI-Fantasie & Partnerschaften: Rückenwind durch Nvidia & LLM-Trend

Palantir profitiert stark von der wachsenden Nachfrage nach Software, die große Sprachmodelle (LLMs) in Unternehmen strukturierbar und nutzbar macht. Zusätzlich sorgte eine Partnerschaft mit dem KI-Chip-Riesen Nvidia für Aufmerksamkeit.

Damit positioniert sich Palantir klar als Anbieter im Zentrum der KI-Wertschöpfungskette – ein Punkt, der für Anleger beim Thema Aktien kaufen zunehmend entscheidend ist.

🔮 Ausblick: Palantir mit starkem Forecast für 2026

Besonders überzeugend fiel der Ausblick aus:

Q1-Umsatzprognose: 1,532 bis 1,536 Mrd. USD (deutlich über Erwartung)

Umsatzprognose 2026: 7,182 bis 7,198 Mrd. USD (über Marktschätzung)

Ein starker Ausblick ist häufig ein wichtiger Kurstreiber – gerade bei Wachstumswerten wie Palantir.

⚠️ Risiken: Bewertung und politische Diskussionen bleiben relevant

Trotz der starken Zahlen bleibt die Palantir Aktie nicht ohne Risiken. Anleger diskutieren vor allem:

eine hohe Bewertung (KGV-Debatte)

starke Abhängigkeit von US-Regierungsaufträgen

politische Kritik an einzelnen Kooperationen (z. B. im Sicherheitsbereich)

Gerade bei stark gelaufenen KI-Aktien kann das zu erhöhter Volatilität führen.

🧠 Fazit: Palantir Aktie – KI-Gewinner mit Chancen, aber auch Risiko

Die Palantir Aktie liefert starke Zahlen, wächst dynamisch und profitiert klar vom KI-Boom. Der Ausblick liegt über den Erwartungen und unterstreicht die operative Stärke. Gleichzeitig bleibt die Bewertung ambitioniert – und die Aktie damit anfällig für Rücksetzer.

👉 Für Anleger, die wachstumsstarke Tech-Werte suchen und gezielt Aktien kaufen möchten, bleibt Palantir spannend – idealerweise mit langfristigem Horizont und Risikobewusstsein.

Palantir Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Palantir Aktie

❓ Ist die Palantir Aktie aktuell kaufenswert?

Die Palantir Aktie profitiert stark vom KI-Boom und konnte zuletzt mit überzeugenden Quartalszahlen sowie einem starken Ausblick punkten. Für langfristig orientierte Anleger kann es sinnvoll sein, Palantir Aktien zu kaufen – allerdings bleibt die Aktie volatil und hoch bewertet.

❓ Warum steht die Palantir Aktie derzeit im Fokus?

Die Palantir Aktie steht im Fokus, weil das Unternehmen die Erwartungen der Wall Street übertroffen hat und weiterhin stark wächst. Besonders die Nachfrage nach KI-Software bei US-Behörden und Unternehmen sorgt für neue Kursfantasie.

❓ Welche Rolle spielt KI für Palantir?

KI ist ein zentraler Wachstumstreiber für Palantir. Das Unternehmen hilft Firmen und Behörden dabei, große Datenmengen zu analysieren und KI-Modelle in der Praxis nutzbar zu machen. Dadurch gilt Palantir als einer der Profiteure des KI-Trends.

❓ Welche Risiken gibt es bei der Palantir Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen eine ambitionierte Bewertung, mögliche Gewinnmitnahmen nach starken Kursanstiegen sowie eine starke Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen. Zudem kann politische Kritik an einzelnen Projekten kurzfristig für Schwankungen sorgen.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Palantir Aktie?

Die Palantir Aktie eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die gezielt Aktien kaufen und auf Wachstum im KI- und Softwarebereich setzen möchten.