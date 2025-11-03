Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 03.11.25 – Aktuelle Einschätzung

- Nasdaq 100 unter der 26.100-Punkte-Marke – Bullen in der Defensive
- Technische Analyse: Neutrales bis bärisches Chartbild
- Nasdaq 100 aktuell – Bären behalten vorerst die Oberhand
Die Nasdaq 100 Prognose für den Wochenauftakt zeigt ein verhaltenes Bild. Nach einer volatilen Vorwoche bleibt die Börse aktuell im Tech-Sektor nervös: Schwache Impulse aus den USA, Gewinnmitnahmen und ein eingetrübtes Chartbild belasten die Stimmung. Anleger blicken gespannt auf die nächsten technischen Marken, während sich die Bullen schwer tun, die Kontrolle zurückzugewinnen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
1️⃣ 📊 Nasdaq 100 unter der 26.100-Punkte-Marke – Bullen in der Defensive
Der Nasdaq 100 fiel am Freitag auf 25.983 Punkte, nachdem Gewinnmitnahmen das frühe Tageshoch bei 26.289 Punkten wieder zunichtemachten. Die Range des Tages lag bei 436 Punkten – ein Zeichen für erhöhte Unsicherheit.
Besonders auffällig: Keine der Stundenkerzen konnte die SMA20 erneut erreichen, was die kurzfristige Schwäche verdeutlicht.
2️⃣ ⚙️ Technische Analyse: Neutrales bis bärisches Chartbild
Im 1h-Chart scheiterte der Index mehrfach an der SMA50 (26.128 Punkte). Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke wäre entscheidend, um das Chartbild wieder aufzuhellen. Gelingt dies nicht, droht eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA200 bei 24.762 Punkten.
Im 4h-Chart hat der Index die SMA20 (26.149 Punkte) klar unterschritten – das kurzfristige Bild bleibt neutral bis leicht bärisch. Nur ein Anstieg über diese Linie würde die Chance auf eine technische Erholung Richtung Allzeithoch eröffnen
3️⃣ 📉 Nasdaq 100 aktuell – Bären behalten vorerst die Oberhand
Zum Wochenbeginn notiert der Nasdaq 100 aktuell bei 26.048 Punkten, rund 112 Punkte unter Freitagmorgen.
-
Bull-Case: Erholung über 26.074 Punkte, Zielzonen bis 26.215 Punkte.
-
Bear-Case: Abgaben bis 25.828 Punkte, bei Bruch dieser Marke droht ein Test der 25.755/53-Region.
Mit einer 60%-Wahrscheinlichkeit überwiegt laut Analyse das bärische Szenario, während das bullische Umfeld nur bei rund 40 % liegt.
📊Kurzfristige Nasdaq 100 Analyse (1h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🧠 Fazit: Nasdaq 100 Prognose – Risiko bleibt hoch
Die Nasdaq 100 Prognose bleibt trotz stabiler US-Daten angespannt. Der Index kämpft mit technischen Widerständen und schwächerer Marktbreite. Anleger sollten kurzfristige Erholungen skeptisch sehen, solange die Marke von 26.150 Punkten nicht nachhaltig zurückerobert wird. Die Börse aktuell deutet auf eine Fortsetzung der Seitwärts-/Abwärtstendenz hin – Rücksetzer könnten als Einstiegschancen für geduldige Investoren dienen.
Mittelfristige Nasdaq Analyse (4h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse
Frage 1: Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose für diese Woche?
Die Nasdaq 100 Prognose zeigt ein neutrales bis leicht bärisches Bild. Der Index kämpft mit technischen Widerständen um die Marke von 26.150 Punkten. Erst ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte den Weg für eine Erholung öffnen.
Frage 2: Warum ist der Nasdaq 100 aktuell unter Druck?
Der Nasdaq 100 aktuell steht wegen anhaltender Gewinnmitnahmen, schwacher Tech-Werte und globaler Konjunktursorgen unter Druck. Zudem sorgen steigende Renditen und geopolitische Unsicherheiten für Zurückhaltung bei Anlegern.
Frage 3: Welche technischen Marken sind für die Nasdaq 100 Prognose entscheidend?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.830 Punkten und 25.750 Punkten, während der Widerstand bei 26.150 Punkten verläuft. Ein Bruch dieser Marken könnte kurzfristige Richtungsentscheidungen auslösen.
Frage 4: Wie reagieren Tech-Aktien auf die aktuelle Marktlage im Nasdaq 100?
Tech-Aktien zeigen sich derzeit volatil. Besonders große Titel wie Apple, Nvidia und Microsoft schwanken stark, da Anleger auf neue Unternehmenszahlen und KI-bezogene Impulse warten.
Frage 5: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den Nasdaq 100 zu investieren?
Kurzfristig sollten Anleger vorsichtig bleiben, da der Markt technisch angeschlagen ist. Langfristig bietet der Nasdaq 100 jedoch Chancen – insbesondere für Investoren, die auf Technologie, KI und Innovation setzen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.