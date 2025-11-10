Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 10.11.2025 – Technischer Ausblick und Chartanalyse

- Technische Erholung mit Potenzial bis zur SMA200
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.324 Punkten. Der Index formatierte am Vormittag das Tageshoch. Es setzte sich bereits am Morgen Schwäche durch, die einen ausgeprägten Charakter hatte. Erst am Abend konnten die Bullen den Nasdaq stabilisieren und bis zum Handelsschluss wieder aufwärts in Richtung Norden schieben. Der Nasdaq ging bei 25.163 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
🔹 1. Technische Erholung mit Potenzial bis zur SMA200
Der Nasdaq konnte sich im Frühhandel über die SMA50 schieben und zeigt damit kurzfristige Stärke. Hält die Aufwärtsdynamik an, ist ein Anstieg bis zur SMA200 bei 25.824 Punkten realistisch.
🔹 2. Wichtiger Support bei 25.356 Punkten
Die SMA50 dient aktuell als zentrale Unterstützung. Bricht dieser Bereich, könnte der Index zunächst bis 25.171 Punkte (Gap-Close) nachgeben, bevor eine Stabilisierung wahrscheinlich wird.
🔹 3. Marktprognose: Seitwärts bis leicht bullisch
Das kurzfristige Chartbild bleibt neutral, mit einer Aufwärtswahrscheinlichkeit von 65 % gegenüber 35 % für das Bear-Szenario. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.312 und 25.812 Punkten.
Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.324 Punkten und bildete am Vormittag sein Tageshoch aus. Im weiteren Verlauf setzte sich Schwäche durch, bevor sich die Bullen am Abend zurückmeldeten und den Index in den positiven Bereich schoben. Der Handel endete bei 25.163 Punkten, was den Wochenschluss leicht unter dem Vortagsniveau markierte.
Zum Wochenbeginn zeigte sich der Nasdaq mit einem Gap-up über 25.400 Punkten – ein Signal für einen möglichen positiven Wochenstart.
Technische Daten im Überblick
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range (08:00–22:00)
|07.11.
|25.328
|24.709
|25.163
|619 Punkte
|06.11.
|25.813
|25.198
|25.259
|615 Punkte
Anmerkung: Rot = tiefere Kurse | Grün = höhere Kurse | Zeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (25.205 Punkte). Ein Versuch, diese Linie zu überschreiten, scheiterte mangels Momentum. Im weiteren Verlauf kam es zu einer dynamischen Abwärtsbewegung. Erst am Abend gelang es den Bullen, den Index über die SMA20 zu heben und den Handelstag darüber zu beenden.
Im Frühhandel kletterte der Index sogar über die SMA50 (25.356 Punkte).
Sollte sich diese Aufwärtsbewegung fortsetzen, besteht Potenzial für eine Erholung bis zur SMA200 (25.824 Punkte).
Ein Rücksetzer könnte sich im Bereich der SMA50 stabilisieren – dort zeigte sich in der Vorwoche starker Support. Sollte dieser Bereich jedoch brechen, droht eine Korrektur bis zur SMA20 oder zum Gap-Close bei 25.171 Punkten.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral mit leichter Aufwärtstendenz
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
In der Vorwoche gelang dem Nasdaq eine Erholung bis an die SMA20 (25.440 Punkte), die mehrfach getestet, aber nicht nachhaltig überwunden wurde. Anschließend kam es zu einer Korrektur bis zur SMA200 (25.273 Punkte), wo der Index Stabilisierung zeigte.
Erst im Frühhandel des Montags konnte der Nasdaq die SMA200 wieder überschreiten und über die SMA20 steigen – ein positives Signal.
Sollte der Index sich über der SMA20 halten, wäre eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung SMA50 (25.805 Punkte) wahrscheinlich.
Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Linie würde das Chartbild wieder bullisch aufhellen und den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral
Nasdaq Prognose: Ausblick für Montag, den 10.11.2025
Der Nasdaq notiert am Montagmorgen bei 25.469 Punkten, etwa 145 Punkte über Freitagmorgen.
Auf dieser Basis ergibt sich folgendes Handels-Setup:
Long-Szenario
Bleibt der Index über 25.469 Punkten, sind folgende Zielzonen möglich:
25.484/86 → 25.505/07 → 25.538/40 → 25.655/57 → 25.805/42 → 25.909/22 → 26.264/71 Punkte.
Short-Szenario
Fällt der Index unter 25.469 Punkte, droht ein Rückgang in Richtung:
25.407/05 → 25.297/95 → 25.190/88 → 25.098/96 Punkte.
Wichtige Unterstützungen & Widerstände
Widerstände: 25.536 / 25.645 / 25.805 / 25.909 / 26.264
Unterstützungen: 25.440 / 25.356 / 25.273 / 25.171 / 24.945 / 24.822
Nasdaq Tagesprognose – Fazit
Basierend auf unserem technischen Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Marktverlauf.
-
Bull-Szenario: 65 % Wahrscheinlichkeit
-
Bear-Szenario: 35 % Wahrscheinlichkeit
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.609–25.812 Punkten (Oberseite) und 25.428–25.312 Punkten (Unterseite).
❓ FAQ – Häufige Fragen zur Nasdaq Prognose und Analyse (10.11.2025)
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für Montag, den 10.11.2025?
Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt hin. Die Bullen könnten den Index bis in den Bereich der SMA200 bei 25.824 Punkten treiben, sofern das Momentum anhält. Die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario liegt bei 65 %.
Wie sieht die technische Nasdaq Analyse im Stundenchart aus?
Im 1-Stunden-Chart zeigt sich der Nasdaq über der SMA20 und SMA50, was kurzfristig auf Stärke hinweist. Ein Anstieg über 25.356 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Rücksetzer sollten oberhalb von 25.171 Punkten (Gap-Close) gestoppt werden.
Welche Unterstützungs- und Widerstandsmarken sind aktuell wichtig?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.356, 25.273 und 25.171 Punkten.
Zentrale Widerstände finden sich bei 25.536, 25.805 und 25.909 Punkten.
Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Trendbestimmung.
Was bedeutet die Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart?
Die 4h-Analyse zeigt, dass sich der Nasdaq über der SMA200 stabilisiert hat und aktuell über der SMA20 notiert. Kann er sich dort behaupten, wäre eine Bewegung in Richtung der SMA50 (25.805 Punkte) wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild wieder bullisch machen.
Wie lautet die Nasdaq Prognose für den weiteren Wochenverlauf?
Bleibt der Index über 25.400 Punkten, dürfte die Erholung weitergehen. Sollte es jedoch zu einem Rückfall unter die SMA50 kommen, droht eine kurzfristige Korrektur. Insgesamt bleibt die mittelfristige Nasdaq Prognose neutral, mit einer leichten Aufwärtstendenz für die laufende Woche.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.