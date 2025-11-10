Pfizer Aktie legt zu – jetzt Aktien kaufen? 💊

Die Pfizer Aktie überraschte im dritten Quartal mit besseren Ergebnissen als erwartet und einer angehobenen Jahresprognose. Trotz rückläufiger Umsätze in den Covid-Segmenten gelang es dem Pharmariesen, mit Kosteneinsparungen und neuen Wachstumsinitiativen zu überzeugen. Anleger fragen sich nun: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Pfizer Aktien zu kaufen?

► Pfizer WKN: 852009 | ISIN: US7170811035 | Ticker: PFE.US

geschrieben von Jens Klatt

✅ Drei Key Takeaways

1️⃣ 💰 Starke Quartalszahlen & optimistische Prognose

Pfizer erzielte im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,87 USD, deutlich über den erwarteten 0,63 USD. Der Umsatz lag bei 16,65 Mrd. USD und damit leicht über den Analystenschätzungen.

Für das Gesamtjahr hob Pfizer seine Gewinnprognose auf 3,00 bis 3,15 USD je Aktie an – ein Zeichen für operative Stärke und Kostendisziplin.

2️⃣ ⚙️ Kostensenkungen und strategische Investitionen

Pfizer plant, bis Ende 2027 rund 7,7 Mrd. USD einzusparen, davon 4,5 Mrd. USD bis 2025.

Zudem investiert das Unternehmen 70 Mrd. USD in die US-Produktion, um Zollbefreiungen und Preisvorteile zu sichern. Diese Maßnahmen stärken die Margen und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Heimatmarkt erheblich.

3️⃣ 🔬 Zukunft durch Forschung & Übernahmen

Nach dem Rückgang der Covid-Umsätze fokussiert sich Pfizer auf Onkologie und neue Therapien.

Mit der Übernahme von Seagen (43 Mrd. USD) und dem geplanten Zusammenschluss mit Metsera will das Unternehmen seine Pipeline im Bereich Krebs- und Stoffwechselerkrankungen erweitern.

Der Wettbewerb mit Novo Nordisk um Metsera zeigt, dass Pfizer entschlossen ist, sich im boomenden Biotech-Sektor zu positionieren.

📊 Fundamentaldaten zur Pfizer Aktie

Kennzahl Wert / Info Umsatz Q3 2025 16,65 Mrd. USD Gewinn je Aktie (bere.) 0,87 USD Jahresprognose (neu) 3,00–3,15 USD je Aktie Kostensenkungen bis 2027 7,7 Mrd. USD Investitionen in USA 70 Mrd. USD Covid-Umsätze gesamt 2,38 Mrd. USD (–37 % ggü. Vj.)

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte.

Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest.

Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

🧠 Fazit: Pfizer Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die Pfizer Aktie zeigt trotz des Nachlassens des Covid-Geschäfts eine beeindruckende Erholung. Mit einer starken Kostenstruktur, klarer Forschungsstrategie und solidem Ausblick bleibt Pfizer ein attraktiver defensiver Wert.

Für Anleger mit langfristigem Horizont könnte jetzt eine gute Gelegenheit zum Aktienkauf sein – insbesondere, wenn sich die Wachstumsperspektiven im Bereich Onkologie und Biotech weiter materialisieren.

Pfizer Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Pfizer Aktie

1️⃣ Sollte man jetzt Pfizer Aktien kaufen?

Die Pfizer Aktie überzeugt mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose. Durch Kosteneinsparungen und Investitionen in die US-Produktion stärkt Pfizer seine Margen. Langfristig orientierte Anleger könnten aktuelle Rücksetzer als Einstiegschance sehen.

2️⃣ Wie ist die aktuelle Prognose für die Pfizer Aktie?

Pfizer erwartet für 2025 einen Gewinn von 3,00 bis 3,15 USD je Aktie. Die Kostenstruktur verbessert sich deutlich, während Investitionen in Onkologie und Biotechnologie langfristiges Wachstum sichern sollen.

3️⃣ Welche Rolle spielt Onkologie für Pfizer?

Pfizer baut seine Position im Bereich Krebsforschung massiv aus. Mit der Übernahme von Seagen und der geplanten Fusion mit Metsera stärkt das Unternehmen seine Pipeline und sichert sich wichtige Zukunftsmärkte im Biotech-Bereich.

4️⃣ Warum ist die Pfizer Aktie zuletzt gestiegen?

Die Aktie legte nach der Veröffentlichung besserer Quartalsergebnisse und einer optimistischen Prognose deutlich zu. Analysten werten die Kostensenkungsmaßnahmen und Forschungsstrategie als klare Zeichen für nachhaltiges Wachstum.

5️⃣ Welche Risiken gibt es für Anleger?

Kurzfristige Risiken bestehen durch den Rückgang der Covid-Umsätze und den starken Wettbewerb im Pharmasektor. Langfristig bieten jedoch die neue Produktpipeline und der Fokus auf Biotech erhebliches Potenzial für Kurssteigerungen.