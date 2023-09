Nasdaq: tägliche Prognose vom 19.09.2023 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinsch√§tzung zum US Aktienindex Nasdaq¬†f√ľr Dienstag, den 19.09.2023 - DAYTRADING

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 15.416 Punkten. Bis zum Mittag lief der Index in einer sehr engen Box seitw√§rts. Es kam dann zu einem R√ľcksetzer an die 15.331 Punkte. Der Index konnte sich rasch stabilisieren und nachfolgend wieder erholen. Die Erholungsimpulse hatten aber einen √ľberschaubaren Charakter, es gelang jedoch √ľber dem Tagesschluss am Freitag der letzten Handelswoche aus dem Tageshandel zu gehen. Im Rahmen des Fr√ľhhandels br√∂ckelten die Notierungen etwas ab.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†15.441/43 Punkte Marke damit gerechnet, dass Nasdaq an unser n√§chstes Anlaufziel bei 15.452/54 Punkte laufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†15.344/42 nicht ganz unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†15.330/28 Punkten. Diese Marke wurde minimal verfehlt.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA200 (aktuell bei 15.416 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass es diese Linie erst wieder am Abend √ľberwunden werden konnte. Die Bullen haben es aber nicht geschafft, den Nasdaq im Nachgang auch weiter nach Norden zu schieben. Im Rahmen des Fr√ľhhandels wurde die SMA200 als auch die SMA20 (aktuell bei 15.407 Punkten) aufgegeben.

Somit hat sich das Stundenchart wieder eingetr√ľbt. Die Bullen sollten versuchen so zeitnah wie m√∂glich den Index wieder √ľber die SMA20 / SMA200¬†zu schieben und weitere Erholungsbewegungen abzubilden, die bis an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 15.470 Punkten) gehen sollten. Kann sich der Index per Stundenschluss √ľber der SMA50 festsetzen, so w√ľrde sich das Stundenchart wieder aufhellen, weitere Aufw√§rtsimpulse in den Bereich der 15.680/710 Punkte w√§ren denkbar.

Misslingt der Move per Stundenschluss aber und setzt sich der Nasdaq unter der SMA20 fest, so w√§ren weitere R√ľcksetzer bis an das Tief der Vorwoche und √ľbergeordnet bis in den Bereich der 14.750/30 Punkte denkbar.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose:  neutral / bärisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat sich √ľber die SMA50 (aktuell bei 15.416 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 15.508 Punkten) schieben und etablieren k√∂nnen. Es ging im weiteren Handelsverlauf zun√§chst aufw√§rts, am Freitag der letzten Handelswoche stellte sich eine ausgepr√§gte Schw√§che ein. Diese f√ľhrte den Index wieder unter die beiden Durchschnittslinien.

Damit hat sich das 4h Chart etwas eingetr√ľbt. Die Bullen m√ľssen versuchen, den Nasdaq m√∂glichst zeitnah wieder √ľber die SMA50 bzw. die SMA20 zu schieben und festzusetzen. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung gehen. Ein denkbares Anlaufziel wurde in der Stundenbetrachtung definiert.

Sollte der Move nicht gelingen, so k√∂nnten weitere R√ľcksetzer zun√§chst in Richtung der SMA200 (aktuell bei 15.278 Punkten) gehen. Kommt es hier zu keinen Stabilisierungen und Erholungen, bzw. wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es direkt weiter abw√§rts in Richtung der Anlaufmarken gehen, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der 15.386 Punkte und damit 30 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 15.386 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.395/97, bei 15.407/09, bei 15.415/17, bei 15.426/28, bei 15.441/43, bei 15.452/54, bei 15.463/65, bei 15.473/75, bei 15.484/86, bei 15.495/97 und dann bei 15.505/07 Punkten gehen. √úber der 15.505/07 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.514/16, bei 15.530/32, bei 15.543/45, bei 15.554/56, bei 15.565/67 bzw. bei 15.579/81 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 15.386 Punkte Marke halten, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.367/65, bei 15.358/56, bei 15.344/42, bei 15.330/28, bei 15.313/11, bei 15.305/03, bei 15.292/90 und dann bei 15.280/78 Punkten gehen. Unter der 15.280/78 Punkte Marke k√∂nnte der Nasdaq unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.270/68, bei 15.255/53, bei 15.244/42, bei 15.229/28, bei 15.215/13, bei 15.202/00, bei 15.191/89 bzw. bei 15.178/76 Punkten anlaufen.

Nasdaq Widerstände

15.407/08/16/70

15.508

15.615

15.748

Nasdaq Unterst√ľtzungen

15.365

15.279

15.167

15.047

14.979

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups   45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups  55 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

15.415 Punkte / 15.475 Punkte bis 15.303 Punkte / 15.228 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

